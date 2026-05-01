Prvomájové jízdy na podhorské lokálce Žacléř - Královec přilákaly stovky lidí

Prvomájové jízdy na podkrkonošské lokálce mezi Źacléřem a Královcem na Trutnovsku dnes zahájily turistickou sezonu. Jízdy v historickém motorovém vlaku zvaném Hurvínek a na motorových drezínách na této soukromé železniční trati přilákaly za dopoledne stovky lidí. ČTK to dnes řekl Hynek Posselt ze spolku Kolej-klub. Akce potrvá celý prodloužený víkend. Drezíny budou návštěvníky vozit také v sobotu a v neděli 2. a 3. května.
"Na začátek sezony je to slušná návštěvnost. Největším tahákem jsou drezíny," řekl ČTK Posselt.
Pravidelné turistické vlaky se na trať vrátí po 18 letech na letní prázdniny, budou jezdit každou sobotu od 27. června do 29. srpna a o svátku či kulturních akcích budou navíc vypravovány takzvané zážitkové vlaky. Každý víkend o letních prázdninách budou mít zájemci možnost svézt se také motorovou drezínou. V letošním roce bude vlakový provoz zajišťovat zrenovovaný motorový vůz M 152.0469, v příští sezoně pak bude na trati jezdit motorová lokomotiva T 212.0 s vyhlídkovým vozem, sdělil ČTK Posselt.
Trať o délce pěti kilometrů koupila v roce 2022 od Správy železnic (SŽ) společnost TMŽ podnikatele Martina Dvořáka. Na trati Žacléř - Královec nejezdí pravidelné vlaky od června 2008. Spolek Kolej-klub vlaky na trati provozuje. Dosud několikrát do roka při zvláštních příležitostech vypravoval pouze zážitkové vlaky.
Spolek Kolej-klub vznikl v roce 2013 a od té doby organizuje každý rok akce pro veřejnost. Tradiční akcí spolku jsou Muzejní víkendy v turnovském depu nebo turistické vlaky do Lomnice nad Popelkou na Semilsku. Spolupráci s majitelem trati Žacléř - Královec spolek navázal v roce 2023 a začal budovat muzejní železnici, která by měla být turistickým cílem, vyplynulo z informací na webu spolku.
Provoz na trati Žacléř - Královec začal v roce 1882. Šlo o odbočku od dříve postavené trati z Trutnova do polské Lubawky.