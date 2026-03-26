V Broumově někdo vypustil psy drahých plemen, v útulku skončilo sedm fen

  18:42aktualizováno  18:42
V Broumově se patrně kdosi zbavil „nepotřebných“ psů z množírny. Pobíhali na okraji města, čivava nepřežila srážku s autem. Pracovnice městského útulku a strážníci odchytávali zvířata celý týden. Pomáhali i místní. V útulku už je sedm fen.
Odchycená fenka kavalíra (20. března 2026)

Odchycená fenka kavalíra (20. března 2026) | foto: Městský útulek Broumov

Odchycená fenka kavalíra (20. března 2026)
Mezi zvířaty odchycenými na okraji Broumova bylo i štěně shiba-inu. (20. března...
Strážníci u hejtmánkovického mostu odchytli tři feny kavalírů a štěně...
Odchycená fenka kavalíra (20. března 2026)
14 fotografií

Na pobíhající bezprizorní psy začali lidé upozorňovat už ve čtvrtek 19. března. K benzince, která je při vjezdu do Broumova, zamířila státní i městská policie.

„Odchytli tam tři kavalírky a jedno štěně shiba-inu, další se pak odchytávali průběžně,“ popisuje vedoucí broumovského útulku Jana Slováková.

Nalezenci byli společenského plemena kavalír king Charles španěl a také starého japonského plemena shiba-inu. Na silnici navíc strážníci našli i sraženého psa, čivavu. Jedna z kavalírek v útulku porodila štěně, kavalírky jsou odhadem šestileté.

Rezavá shiba-inu se zaběhla do soukromé zahrady, dva dny ji tam lákali neúspěšně na jídlo do odchytové klece. Pak se sousedce podařilo zvíře odlapit na vodítko.

Jedna bílá shiba-inu skončila podle Deníku u domu v boudě ovčáckého psa v Hejtmánkovicích. Objevila se na zahradě, majitel na ni promluvil, jenže utekla. Pak se objevila, snědla žrádlo a zalezla si do boudy, naštěstí domácí pes to ani nezjistil, pak už si ji vedoucí útulku přijela jen vyzvednout.

Odchycená fenka kavalíra (20. března 2026)
Mezi zvířaty odchycenými na okraji Broumova bylo i štěně shiba-inu. (20. března 2026)
Strážníci u hejtmánkovického mostu odchytli tři feny kavalírů a štěně shiba-inu, které patrně někdo vypustil na okraji Broumova. (20. března 2026)
Odchycená fenka kavalíra (20. března 2026)
14 fotografií

„Dvě shiba-inu se odchytávaly naposledy. Předevčírem jsem dostala zprávu, že se dva pejsci pohybují na podobném místě. Od středy jsme odchytávali jednu do odchytové klece, druhá se chytla ze středy na čtvrtek. Bylo to asi tři sta metrů od benzinky,“ říká vedoucí útulku.

Shiba-inu i kavalíři se prodávají i kolem 30 tisíc korun. Může to svědčit o tom, že šlo o zvířata z množírny.

„Nevím, jestli šlo o množírnu, ale předpokládám to podle toho, že všechno to jsou fenky a cecíky mají až na zem. Na feně poznáte, že rodila několikrát za rok,“ říká Jana Slováková.

Feny kavalírů mají čipy, ale nejsou registrované. Pracovnice útulku se domnívá, že mohly být i z Polska, k hranici je to pět kilometrů.

„Je to hrozné. I proto jsem vyvěsila na Facebook, že hledám, jestli někdo někoho viděl psy dovézt a vypustit. Nechce se mi to nechat jen tak. Myslím, že se fen zbavili i proto, že už třeba měly málo štěňat. Kavalírka, která porodila v útulku, měla jen jedno štěně. Už se jim to asi nevyplatilo,“ míní.

K veterináři se kavalírky dostanou v pátek, zjistí se, zda nečekají také další štěňata. Pokud budou v pořádku, budou pak moci jít k adopci, protože jsou přátelské. Fenky shiba-inu se však bojí, kvůli stresu je kontrola u veterináře čeká až v dalším týdnu. Útulek kvůli přílivu nalezenců požádal dárce na sociálních sítích o příspěvky.

Podobný případ řešili v Broumově před dvěma lety, tehdy se tam naráz objevily čtyři feny shiba-inu.

Konference obecnĂ­ch policiĂ­ v Olomouci s 300 divĂˇky ÄŤelila simulovanĂ©mu Ăştoku

V Broumově někdo vypustil psy drahých plemen, v útulku skončilo sedm fen

Odchycená fenka kavalíra (20. března 2026)

V Broumově se patrně kdosi zbavil „nepotřebných“ psů z množírny. Pobíhali na okraji města, čivava nepřežila srážku s autem. Pracovnice městského útulku a strážníci odchytávali zvířata celý týden....

26. března 2026  18:42,  aktualizováno  18:42

