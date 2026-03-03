Na Hradecku likvidují další chov s ptačí chřipkou, utraceno bude sedm tisíc kachen

První letošní ohnisko ptačí chřipky v Česku bylo zjištěno v chovu kachen Pereny 12. února v obci Kosičky, v části Třesice. Další den hasiči celý chov čítající asi 6800 ptáků zlikvidovali.
Minulý týden od pondělí do pátku hasiči v Kosičkách likvidovali nakažený chov 236 tisíc slepic. Šlo o chov Podniku pro výrobu vajec v Kosičkách.
Na úterní likvidaci chovu kachen v Novém Městě se vystřídá asi 80 profesionálních hasičů. Dosud žijící kachny z hal vynášejí a usmrcují v kontejnerech s oxidem uhličitým. Pracují v ochranných oblecích a v obličejových maskách. Utracené kachny skončí v kafilerii. Po vyklizení hal hasiči udělají jejich dezinfekci.
Zvýšený úhyn a pokles snášky nahlásila kachní farma v Novém Městě minulý týden ve čtvrtek. Laboratoř Státního veterinárního ústavu následně v chovu potvrdila virus ptačí chřipky H5N1. Firma Perena médiím vyjádření neposkytuje a odkazuje na informace veterinářů.
Chovy Pereny na Hradecku a ve středních Čechách zasáhla ptačí chřipka již v letech 2021 a 2023.
Chovatelé v Kosičkách dříve uvedli, že se jim virus dostal do chovu vzduchem. Za prvotní zdroj nákazy označili volně žijící ptáky, neboť na písnících na jih od Kosiček a východně od Nového Města hynuly labutě.