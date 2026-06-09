Ředitel České lesnické akademie v Trutnově Pochobradský odstoupil z funkce

Ředitel České lesnické akademie Miloš Pochobradský se rozhodl odstoupit z osobních důvodů z funkce. Hejtman Petr Koleta (ANO) jeho rezignaci přijal, informoval dnes ČTK mluvčí kraje Dan Lechmann. Rezignace ředitele podle něj není důsledkem nedávné krajské kontroly hospodaření školy, která pod kraj spadá.
"Rezignaci na svém dalším jednání projedná Rada Královéhradeckého kraje, do jejíž kompetence odvolání ředitele příspěvkové organizace spadá," sdělil Lechmann.
Do doby rozhodnutí rady zůstává ředitel ve vedení školy. Po jeho odvolání, které také projedná krajská rada, kraj vyhlásí výběrové řízení na obsazení této uvolněné pozice.
"Respektuji rozhodnutí pana ředitele Pochobradského, který se rozhodl odstoupit z osobních důvodů. Zároveň považuji za důležité poděkovat mu za práci, kterou pro Českou lesnickou akademii odvedl. Škola pod jeho vedením dlouhodobě potvrzovala své silné postavení mezi vzdělávacími institucemi v našem kraji a patří k těm, o které je mezi uchazeči každoročně velký zájem," sdělil Koleta.
Pochobradský stojí v čele školy od roku 2019. "Chtěl bych poděkovat všem zaměstnancům, studentům, absolventům, partnerům školy i zřizovateli za spolupráci, podporu a důvěru. Měl jsem možnost být součástí instituce s mimořádnou tradicí a jsem hrdý na to, čeho se nám společně podařilo dosáhnout," uvedl v tiskové zprávě kraje Pochobradský.
Kontrola hospodaření krajské lesnické školy zjistila pochybení převážně administrativního a procesního charakteru. "Pochybení se týkala oblasti veřejných zakázek, například nesprávného označování příloh, nezveřejnění některých povinných dokumentů na profilu zadavatele nebo nedodržení interních pravidel při složení výběrových komisí či oslovování dodavatelů u veřejných zakázek malého rozsahu. Kontrola také poukázala na některé nesrovnalosti v evidenci služebních jízd, využívání služebního vozu pro osobní účely či v evidenci odlovené zvěře," sdělil ČTK Lechmann.
Zjištěná pochybení podle něj nebyla takového charakteru, aby rada okamžitě odvolala ředitele z funkce. "Ředitele jsme vyzvali k nápravě zjištěných nedostatků a nastavení systémových opatření, která zabrání dalšímu opakování pochybení v hospodaření organizace," uvedl dříve Lechmann.
O dění ve škole se zajímá také policie, trestní stíhání nebylo dosud zahájeno, vyšetřování je v přípravné fázi prověřování.
Česká lesnická akademie je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje a patří dlouhodobě mezi významné vzdělávací instituce v regionu. Připravuje studenty zejména v oborech zaměřených na lesnictví, životní prostředí a související odborné oblasti.