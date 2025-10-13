Kraj vybral novou šéfku domova seniorů, kde musel skončit náměstek z ODS i ředitel

Tomáš Hejtmánek
  17:42aktualizováno  17:42
Novou ředitelkou Domova sociální péče Tmavý Důl na Trutnovsku bude dosavadní ekonomka zařízení Kateřina Pincáková. Uspěla ve výběrovém řízení poté, co rada kraje letos v srpnu odvolala tehdejšího ředitele Martina Kryštofa Kubáka kvůli údajným stížnostem zaměstnanců. Podle hejtmana Petra Kolety (ANO) byly narušené interpersonální vztahy a hrozil odchod klíčových lidí.
Nová budova domova důchodců v Tmavém Dole

Nová budova domova důchodců v Tmavém Dole | foto: Tomáš Plecháč, MF DNES

Martin Kryštof Kubák, odvolaný ředitel Domova sociální péče Tmavý Důl
Od března přibyly v zahradě Domova sociální péče Tmavý Důl také lamy, na...
Domov sociální péče Tmavý Důl
Domov sociální péče Tmavý Důl
19 fotografií

Kubák tvrdil, že jeho odvolání bylo trestem za to, že zaměstnával jako svého zástupce Romana Touška, který je předsedou ODS v Hronově, kde je Koleta starostou.

Za Kubáka se postavili starostové okolních obcí, část zaměstnanců zařízení a vznikla také petice na jeho podporu. Kvůli odvolání ředitele odešli někteří zaměstnanci a domov přišel také o zvířata, která tam propůjčili sponzoři a jejichž přítomnost si pochvalovali klienti i jejich rodiny.

Ještě si pohladit poníka. Další seniory zvířata nepotěší, na protest je odvezli

Kubák později vystoupil také na krajském zastupitelstvu, kde kritiku hejtmana odmítl a řekl, že se obrátí na soud. To však nakonec neučinil.

„Žádné kroky jsem v tomto směru dosud nepodnikl,“ potvrdil redakci iDNES.cz Kubák, který na místo ředitele nastoupil loni v květnu po nuceném odchodu předchozího šéfa Antonína Stanislava, jehož působení dodnes vyšetřuje policie.

Stanislav současně s vedením domova působil jako náměstek tehdejšího ministra spravedlnosti Pavla Blažka (oba ODS). „Proslavil“ se i tím, že před novináři prchal záchodovým okénkem z jednání zastupitelstva ve Rtyni v Podkrkonoší. Podle následné kontroly kraje měl v domově dělit zakázky, vypisovat nestandardní odměny, chyběla fyzická kontrola dodávaného zboží i objednávky k nákupům.

Kontrola u Blažkova exnáměstka odhalila chyby, domovem se bude zabývat policie

Hejtmanství vypsalo výběrové řízení na pozici ředitele či ředitelky v září. Přihlásily se do něj tři kandidátky. Podle výběrové komise byla nejvhodnější uchazečkou dosavadní ekonomka domova Kateřina Pincáková, která prokázala výbornou znalost organizace a představila zdařilou vizi rozvoje organizace a péče nejen o klienty, ale také o zaměstnance.

„Místní znalost jí umožňuje dobře identifikovat stávající problémy organizace a také formulovat návrhy jejich řešení. Dle názoru výběrové komise je tato uchazečka zárukou kvalitního řízení organizace,“ uvedla výběrová komise ve svém hodnocení.

Doporučení komise v pondělí potvrdila rada kraje. Nová ředitelka nastoupí do funkce 1. ledna 2026. Od září je řízením domova pověřený ředitel krajského Domova Černožice Martin Scháněl.

„Jmenování nové ředitelky je důležitým krokem k další stabilizaci fungování Domova sociální péče Tmavý Důl. Věřím, že tato personální změna odstraní nespokojenost a nepříznivou personální situaci, na kterou upozorňovali někteří zaměstnanci domova. Naší hlavní prioritou i nadále zůstává péče o klienty domova a zajištění co nejvyšší kvality poskytovaných služeb,“ uvedl hejtman Petr Koleta.

Hejtman se zbavuje expolitiků v krajských organizacích. Je to čistka, říkají

Kraj poslal do domova interní audit, který provádí odbor sociálních věcí. Jeho výsledky mají být hotové v příštích týdnech.

„Jakmile budou k dispozici, budeme o nich transparentně informovat jak vedení kraje, tak veřejnost,“ sdělila náměstkyně hejtmana pro sociální oblast Jana Hůlková (ANO).

