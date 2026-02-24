Na stavbu infocentra u Teplických skal je vše připravené, čelí ale referendu

Štěpánka Tůmová
  14:12aktualizováno  14:12
Referendum o stavbách za desítky milionů korun čeká v březnu obyvatele Teplic nad Metují na Náchodsku. Rozhodnou, zda má radnice pokračovat v projektu bytového domu a zda se může pustit do budování léta chybějícího infocentra u vstupu do Teplických skal. Pokud občané řeknou „ne“ infocentru, připravenou stavbu tím skácí.
Informační centrum Teplické skály. Návrh z roku 2022 platí, ale s betonovou...

Informační centrum Teplické skály. Návrh z roku 2022 platí, ale s betonovou stélou s lezeckou stěnou se již nepočítá. Možná bude místo ní socha z pískovcových balvanů. | foto: archiv města Teplice n. M., vizualizace: Architektonický ateliér KAAMA

Informační centrum Teplické skály. Návrh z roku 2022 platí, ale s betonovou...
Při vstupu do Teplických skal schází pořádná pokladna i toalety, návštěvníkům...
Infocentrum u vstupu do Teplických skal nebude konkurovat školní budově ani...
Město Teplice nad Metují plánuje upravit vstup do Teplických skal. Vzniknou...
32 fotografií

Zatímco v lednu zastupitelé referendum odmítli, pod tlakem přípravného výboru, který získal asi pět set podpisů od podporovatelů a v krajním případě se chtěl obrátit až na soud, už šlo vše vcelku hladce.

V pondělí do místní školy dorazilo asi třicet lidí. Sice neprošel dubnový termín referenda, ale pro březnový hlasovalo všech devět přítomných zastupitelů z celkem 11. Konat se bude 20. a 21. března.

„Jsem ráda, že se referendum bude konat už v březnu. Pokud v něm občané rozhodnou, že se návštěvnické centrum stavět bude, nebude narušen termín zahájení stavby, což je velice dobře,“ řekla starostka Věra Prokopová (Změna pro město).

Referendum o infocentru u vstupu do skal zastupitelé odmítli, ve hře je soudní spor

„V opačném případě by byla ohrožena dvanáctimilionová dotace, kterou máme. Opravdu by byla veliká škoda toto nevyužít. Když si vezmete nejnižší nabídku ve výběrovém řízení za 31 milionů a odečtete od toho dotaci, za tyto peníze návštěvnické centrum už opravdu nikdy nepostavíme,“ varovala.

Infocentrum u skal město řeší deset let. Příliš výrazný návrh třípodlažní budovy odhadem za 28 milionů chystaný za starosty Milana Brandejse (STAN) padl po volbách 2018. Za starosty Josefa Bitnara (Svornost) vznikl střídmější elipsovitý návrh od ateliéru Kaama. Když však loni radnice vypsala výběrové řízení na firmu, nejnižší nabídka se dostala k 46 milionům, a proto ji zrušili.

Cena snad bude lepší

Minulý týden však město dokončilo další výběrové řízení na dodavatele a může si dělat naděje, že cena bude příznivá. Odhad na infocentrum byl 32 milionů. Jeden ze zájemců nabídl 31,6 milionu korun bez DPH, další tři nabídky sahají k 44 až 45 milionům. Daň město hradit nebude, na vnitřní vybavení musí vydat další milion.

Přípravný výbor se dožadoval, ať město řekne konečnou cenu za infocentrum.

„Bylo by dobré, aby nejlepší nabídka byla známá do referenda. Myslím, že by tomu nemělo nic bránit. Může nastat situace, že nejnižší nabídka nebude něco splňovat a smlouva o dílo s uchazečem nebude moci být uzavřena. Dostáváme se do situace, že budeme ve stejných cenách jako loni na jaře kolem 45 milionů,“ poznamenal podnikatel a bývalý místostarosta Radek Myška, který působí v přípravném výboru.

13. dubna 2019

Podle starostky však není možné nyní výběrové řízení dokončit. „Ve věci projednávané otázky v referendu nemůžeme činit žádné kroky,“ řekla Věra Prokopová.

Poznamenala, že jde o značně neobvyklou situaci, kdy se střetá zákon o veřejných zakázkách se zákonem o místním referendu. Radnice začala hledat dodavatele infocentra v listopadu, návrh referenda se objevil v lednu.

Schodkový rozpočet zvedl vlnu obav

Kolem referenda se sešikovala část opozice i bývalí zastupitelé. Když v prosinci těsnou většinou prošel rozpočet se schodkem 65 milionů korun, začali se obávat o finanční zdraví města. Na infocentrum si město sjednalo úvěr na 55 milionů.

Vedení radnice argumentuje, že Teplice si zadlužení kvůli infocentru mohou dovolit. Mají totiž příjmy ze skalního města. Od roku 2020 je provozují ve vlastní režii. Zatímco z dřívějšího pronájmu firmě ročně město získávalo jen 1,7 milionu korun, loňský zisk se odhadoval na 18 milionů.

V národní přírodní rezervaci Adršpašsko-teplické skály se dají navštívit dva turistické okruhy. Známější provozuje Adršpach, fyzicky náročnější provozují Teplice nad Metují.

V národní přírodní rezervaci Adršpašsko-teplické skály se dají navštívit dva turistické okruhy. Známější provozuje Adršpach, fyzicky náročnější provozují Teplice nad Metují.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Jedna otázka v referendu se týká i bytového domu s 18 byty odhadem za sto milionů korun. Podle starostky je však jeho výstavba otázkou desítek let. Dům by mohl vzniknout přestavbou bývalého dvora statku Za Školou.

Město na projekt a studii získalo 4,2 miliony korun. Pokud by se časem obnovily dotace na nájemní bydlení, město by o ni mohlo žádat. Bývalý starosta Brandejs z přípravného výboru poukazoval, že takové množství bytů by šlo postavit za polovinu.

V Teplicích žije asi 1 700 obyvatel, zapsaných voličů je kolem 1 300. Referendum bude platné, pokud k němu přijde asi 450 voličů. Místní se mohou seznámit s plánovanými stavbami na výstavě na úřadě od 1. března do konce dubna.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

ZOH 2026: Mohou Češi zaútočit na další medaile? Šanci má Jílek i biatlonisté

Vítězný Metoděj Jílek s Martinou Sáblíkovou v Českém domě (13. února 2026)

Česká výprava má na Zimních olympijských hrách 2026 zatím čtyři medaile, ale poslední týden her rozhodně nemusí být jen do počtu. Ve hře jsou další silné příběhy i několik disciplín, kde se může...

ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.

Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen několik závodů a zápasů. Do běhu na 50 kilometrů se zapojí i dvě české závodnice.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Revoluce v autobusech? Praha mění monitory, ukážou i čas dojezdu

Autobusy v Praze znovu připomínají zastávky na znamení pomocí symbolů zvonečku....

Pražská MHD chystá novinku, kterou cestující nepřehlédnou. V autobusech se mění obrazovky. A spolu s nimi i způsob, jakým lidé během jízdy získávají informace. Dopravní podnik hl. m. Prahy...

Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti

Zábavní park Six Flags Qiddiya City během budování

Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární horská dráha Cyklon. Atrakce sází spíš na nostalgii než na adrenalinové rekordy. Pro mnohé návštěvníky...

Policie pátrá po pacientovi havlíčkobrodské psychiatrické nemocnice

Policie pĂˇtrĂˇ po pacientovi havlĂ­ÄŤkobrodskĂ© psychiatrickĂ© nemocnice

Policie pátrá po osmatřicetiletém Radko Valíkovi, který je pacientem havlíčkobrodské psychiatrické nemocnice. Dnes dopoledne utekl ze společné vycházky, uvedla...

24. února 2026  13:28,  aktualizováno  13:28

Hladiny toků na Moravě po deštích opět klesají, zvýšené průtoky zachytily nádrže

ilustrační snímek

Hladiny moravských řek, zvýšené v předchozích dnech po oblevě a deštích, dnes znovu klesají. Zvýšené průtoky zachytily nádrže, které si doplnily zásobní...

24. února 2026  13:19,  aktualizováno  13:19

Skutečný d’Artagnan. Před 175 lety vyšlo první české vydání historického románu Tři mušketýři

Karel Gott a jeho Tři mušketýři

Tři mušketýři od Alexandra Dumase, který patří mezi nejznámější díla světové literatury. Právě ústřední hrdina příběhu, mladý gaskoňský šlechtic d’Artagnan, je hlavním hrdinou dokumentu s názvem...

24. února 2026

Praha 2

Praha 2

Hospodský marketing je nápaditý.

vydáno 24. února 2026  14:48

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pátrání v Dalešické přehradě má smutný konec: Záchranáři našli tělo policejního potápěče

Pátrání po policejním potápěči v Dalešické přehradě u Kramolína. Muž se z vody...

Pátrání v Dalešické přehradě nemá šťastný konec. Záchranáři našli tělo policejního potápěče bez známek života. V pondělí se totiž po výcviku nevynořil nad hladinu.

24. února 2026  14:48

Praha-Braník

Praha-Braník

Plyšáci za předním sklem

vydáno 24. února 2026  14:47

Prokopské údolí

Prokopské údolí

Předjarní kácení v Prokopském údolí

vydáno 24. února 2026  14:47

Dnes ve výročí čtyř let ohledně započetí konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou se u pomníku spisovatele a básníka Ukrajiny na Kinském náměstí sešla veřejnost zastoupená zastupitelstvem MČ Prahy 5 a...

vydáno 24. února 2026  14:47

Letňanská radnice nezapomíná na své slavné obyvatele a rodáky. A tak umístila v centru několik nových laviček se jmény některých z nich. V parčíku Stará Náves je umístěna lavička se jménem...

vydáno 24. února 2026  14:46

Čtvrtý plzeňský obvod dokončil přestavbu bývalé 120 let staré školy na radnici

ÄŚtvrtĂ˝ plzeĹskĂ˝ obvod dokonÄŤil pĹ™estavbu bĂ˝valĂ© 120 let starĂ© Ĺˇkoly na radnici

Prostory pro zhruba 80 úředníků získal čtvrtý plzeňský obvod Doubravka ve zrekonstruované bývalé škole v Masarykově ulici. O novou radnici obvod usiloval řadu...

24. února 2026  13:05,  aktualizováno  13:05

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Prokopské údolí

Prokopské údolí

Předjarní kácení v Prokopském údolí

vydáno 24. února 2026  14:45

Galerie v Ostravě vystaví díla slezského konceptuálního umělce Milana Lasoty

ilustrační snímek

Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO) představí výběr z tvorby slezského konceptualisty Milana Lasoty. Rozsáhlý soubor jeho prací získala do sbírky v roce...

24. února 2026  13:03,  aktualizováno  13:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.