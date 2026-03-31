Infocentrum u Teplických skal odolalo referendu, i když většina byla proti

  6:22aktualizováno  6:22
Stavbě chystaného návštěvnického centra u vstupu do Teplických skal nic nebrání. V pondělním referendu v Teplicích nad Metují na Náchodsku sice odpůrci převážili, ale nebylo jich dost na to, aby byl výsledek závazný. Usedlíci však odmítli, aby město dál prosazovalo záměr bytového domu za sto milionů.

Odpůrci obou staveb vyvolali referendum, protože se obávali o finanční kondici města. Infocentrum coby projekt za 30 až 45 milionů korun je před podpisem smlouvy se stavitelem a město tak konečně může uzavřít výběrové řízení.

Volit přišlo 560 lidí z 1303, platných hlasů bylo 551. Referendum je platné, protože se dostalo nad pětatřicetiprocentní hranici. K urnám přišlo 42,98 procent voličů.

Pro infocentrum bylo 254 hlasů, proti 292. I když odpůrci měli převahu, z celkového počtu šlo o 22,41 procent osob, a tedy nedosáhli na pětadvacetiprocentní hranici, aby v této otázce bylo hlasování závazné. Minimální počet pro závaznost byl 326 hlasů.

Pro dům hlasovalo 176 lidí, proti 357, tedy přes 27 procent osob v seznamu. V této otázce je tedy referendum pro město závazné a už v projektu dál nemůže pokračovat.

Staré zázemí u skal

Elipsovité návštěvnické centrum podle návrhu architekta Karla Mrázka by mělo nahradit zastaralé zázemí ve Střmenském podhradí, kde je pokladna v dřevěném domku a záchody v provizorním kontejneru.

Město už má před podpisem smlouvy se stavební firmou. Kvůli referendu zatím však nemohlo výběrové řízení dokončit. Odhad ceny byl 32 milionů. Jeden ze zájemců nabídl 31,6 milionu korun bez DPH, další tři nabídky sahají k 44 až 45 milionům. Teplice na stavbu získaly dvanáctimilionovou dotaci, do příprav daly 2,5 milionu.

Projekt bytového domu je podle vedení radnice přípravou na případnou budoucí dotaci. Dům s 18 byty odhadem za sto milionů by mohl vzniknout přestavbou bývalého dvora statku Za Školou. Smlouvu na projektování však město před pár dny vypovědělo, nemá pro stavbu povolení, dotaci ani úvěr.

Kolem referenda se spojila část opozice i bývalí zastupitelé včetně bývalého starosty Milana Brandejse (STAN). Když v prosinci těsnou většinou prošel rozpočet se schodkem 65 milionů korun, začali se obávat o finanční zdraví města. Na infocentrum si město totiž sjednalo úvěr na 55 milionů. Problematické podle výboru je, pokud by město muselo financovat souběžně infocentrum i bytový dům.

Vedení radnice však vysvětlovalo, že bytový dům není aktuální a Teplice si zadlužení kvůli infocentru mohou dovolit. Mají příjmy ze skalního města, ty loňské se odhadují na 18 milionů. Ročně Teplické skály navštíví přes 100 tisíc turistů, do sousedícího Adršpachu jich přijíždí přes půl milionu. Jde o národní-přírodní rezervaci, kde město i obec provozují dva okruhy.

Návštěvnické centrum u vstupu do Teplických skal
Referendum o výstavbě infocentra při vstupu do Teplických skal (30. března 2026).
25 fotografií

Místní referendum vyvolal přípravný výbor. Zastupitelé referendum původně v lednu odmítli. Nakonec svolili až pod tlakem sesbíraných téměř pěti set podpisů, jinak se výbor chtěl obrátit na soud.

K platnosti rozhodnutí v místním referendu je potřeba účasti alespoň 35 procent oprávněných osob zapsaných na seznamech. Rozhodnutí v referendu je závazné, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily, a současně alespoň 25 procent osob zapsaných v seznamech oprávněných.

V Teplicích žije asi 1 700 obyvatel, zapsaných voličů je kolem 1 300. K platnosti referenda bylo třeba kolem 450 hlasujících.

Další postup ohledně infocentra proberou zastupitelé ve středu 1. dubna od 16:00.

