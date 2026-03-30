V Teplicích nad Metují lidé hlasují o novém vstupu do skal, odpůrcům vadí cena

Štěpánka Tůmová
  10:32aktualizováno  11:09
O výstavbě návštěvnického centra u vstupu do Teplických skal v pondělí rozhodují v referendu obyvatelé Teplic nad Metují na Náchodsku. Hlasovat mají také o vybudování bytového domu. Odpůrcům projektů vadí, že investice za desítky milionů korun město s 1700 obyvateli příliš zatíží.
Referendum o výstavbě infocentra při vstupu do Teplických skal (30. března 2026). | foto: David Taneček, ČTK

Návštěvnické centrum u vstupu do Teplických skal
36 fotografií

Hlasuje se ve třech okrscích od 10:00 do 20:00. Poslední týdny jsou ve znamení rozepří. Místní referendum se tu koná prvně, vyvolal ho přípravný výbor. Zastupitelé referendum původně v lednu odmítli. Nakonec svolili až pod tlakem sesbíraných téměř pěti set podpisů, jinak se výbor chtěl obrátit na soud.

Vyhlášení referenda provázely i zmatky s termínem. Radniční koalice vyšla vstříc požadavku na dvoudenní hlasování, ale podle ministerstva vnitra to bez souběhu s volbami není možné. Nakonec většina v zastupitelstvu prosadila plebiscit neobvykle na pondělí, což však podle výboru nemusí vyhovovat studentům či dojíždějícím.

Koalice usilovala o co nejčasnější termín konání, protože návštěvnické centrum už má před podpisem smlouvy se stavební firmou. Město však zatím nemůže výběrové řízení dokončit. Odhad ceny byl 32 milionů. Jeden ze zájemců nabídl 31,6 milionu korun bez DPH, další tři nabídky sahají k 44 až 45 milionům.

Pokud občané řeknou „ne“ infocentru, připravenou stavbu tím stopnou a město přijde o dvanáctimilionovu dotaci. Návštěvnické centrum by mělo nahradit zastaralé zázemí ve Střmenském podhradí, kde je pokladna v dřeveném domku a záchody v provizorním kontejneru.

Projekt bytového domu podle vedení města není aktuální. Dům s 18 byty odhadem za sto milionů by mohl vzniknout přestavbou bývalého dvora statku Za Školou. Smlouvu na projektování však město před pár dny vypovědělo, nemá pro stavbu povolení, dotaci ani úvěr. Projekt chtělo mít připravený, pokud by stát obnovil dotace na byty.

Kolem referenda se sešikovala část opozice i bývalí zastupitelé včetně bývalého starosty Milana Brandejse (STAN). Když v prosinci těsnou většinou prošel rozpočet se schodkem 65 milionů korun, začali se obávat o finanční zdraví města. Na infocentrum si město totiž sjednalo úvěr na 55 milionů.

Na stavbu infocentra u Teplických skal je vše připravené, čelí ale referendu

Problematické podle výboru je, pokud by město muselo financovat souběžně infocentrum i bytový dům. Přípravný výbor proto radí zaškrtnout dvakrát „ne“.

„Přínos turistického ruchu je zde opravdu ohromný, to však neznamená, že bychom měli zapomínat na naše obyvatele. Jsem pro stavbu úspornější varianty vstupu a WC. Zároveň jsem proti stavbě „bytů ve Dvoře“, které jsou absolutně mimo strategii i urbanistickou studii města,“ uvádí na webu opoziční zastupitel a člen přípravného výboru David Duda (Pro lepší Teplice).

Někteří debatéři se nyní na sociálních sítích vymezují proti architektonické podobě infocentra navrženého Karlem Mrázkem, někteří tvrdí, že pro místní nemá přínos.

Příznivci referenda si také stěžují, že město s veřejností málo o stavbě komunikovalo. Nová podoba infocentra se přitom – narozdíl od předešlého návrhu příliš výrazné budovy z éry starosty Brandejse, který po volbách 2018 byl zrušen – projednávala nejen mezi zastupiteli, ale město k ní uspořádalo besedu s architektem či výstavu. Zadání projektové dokumentace odhlasovalo na podzim 2022 dokonce všech 11 nynějších zastupitelů. Přípravy už vyšly téměř na 2,5 milionu korun.

Vedení radnice argumentuje, že Teplice si zadlužení kvůli infocentru mohou dovolit. Mají příjmy ze skalního města. Od roku 2020 je provozují ve vlastní režii. Zatímco z dřívějšího pronájmu firmě ročně město získávalo jen 1,7 milionu korun, loňský zisk se odhadoval na 18 milionů. Podle přípravného výboru však peníze ze skal putují na běžné výdaje města, Teplice také vyčerpaly část svých finančních rezerv.

Starostka Věra Prokopová (Změna pro město) se před několika dny pro iDNES.cz k referendu odmítla vyjádřit, protože to nyní nesmí činit. V únoru však před zastupiteli prohlásila, že je ráda, že se uskuteční už v březnu.

„Pokud v něm občané rozhodnou, že se návštěvnické centrum stavět bude, nebude narušen termín zahájení stavby, což je velice dobře. V opačném případě by byla ohrožena dvanáctimilionová dotace, kterou máme. Opravdu by byla veliká škoda toto nevyužít. Když si vezmete nejnižší nabídku ve výběrovém řízení za 31 milionů a odečtete od toho dotaci, za tyto peníze návštěvnické centrum už opravdu nikdy nepostavíme,“ řekla starostka.

Elipsa u Teplických skal. Radnice chystá infocentrum a změní průjezd aut

K platnosti rozhodnutí v místním referendu je potřeba účasti alespoň 35 procent oprávněných osob zapsaných na seznamech. Rozhodnutí v referendu je závazné, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily, a současně alespoň 25 procent osob zapsaných v seznamech oprávněných. V Teplicích žije asi 1 700 obyvatel, zapsaných voličů je kolem 1 300. Referendum bude platné, pokud k němu přijde asi 450 voličů.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku 1990 k nepoznání. Nové jsou obklady, eskalátory i vestibul. Nápor cestujících se čeká už příští týden...

Rekordy pražské dopravy: Víte, kde končí „nekonečná" 177 a která linka jede jen 3 minuty?

Zastávka linky 177 na Opatově

Kdo chce absolvovat autobusový výlet v katastru hlavního města, ten se vydá buď na pražský Chodov nebo do Troje k poliklinice v Mazurské ulici. Může si vzít s sebou dobrou svačinu a klidně i něco na...

MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny zamířila světová špička, předvedli se i Češi

Americký krasobruslař Ilja Malinin.

Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrátilo do Česka. A to konkrétně do pražské O2 areny. Šampionát, jenž začal ve středu, nabídl tréninky, krátké programy a volné jízdy....

Jo Nesbø a jeho temný detektiv Harry Hole míří na Netflix. Novinka startuje už tento týden

„Pro mě není vyprávění příběhů o tom, dát lidem to, co si myslí, že chtějí, ale...

Pokud patříte mezi milovníky severské krimi, máte se na co těšit! Už ve čtvrtek začne na obrazovkách Netflixu úřadovat jedna z nejznámějších detektivních postav současné krimi literatury – Harry...

Řidič osobáku usnul na D5 při předjíždění za volantem, mikrobus poslal do příkopu

Řidič osobního auta při předjíždění mikrobusu usnul a naboural do něj. (30....

Nehoda osobního auta s mikrobusem zkomplikovala v pondělí ráno dopravu na dálnici D5 u Nýřan na Plzeňsku. Řidič auta při předjíždění mikrobusu usnul a narazil do něj bokem. Ten pak vyjel ze silnice a...

30. března 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Surový útok na zastávce v Praze. Muž zlomil napadenému čelist

Kriminalisté hledají muže, který bezdůvodně zaútočil na poškozeného a způsobil...

Pražští kriminalisté pátrají po muži, který vloni v listopadu na zastávce MHD Prosek napadl jiného cestujícího a zlomil mu čelist. Policie v pondělí na webu zveřejnila podrobnosti napadení i kamerový...

30. března 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

Kolaps dopravy v Řepích. Kvůli zavření krátkého úseku stojí řidiči v kolonách

Kvůli dopravnímu omezení v ulici Na Chobotě se tvoří kolony směrem na Řepy, ale...

Kdo se v pondělí ráno autem či městskou hromadnou dopravou vydal do pražských Řep, ten se musel obrnit pořádnou dávkou trpělivosti. Kvůli rekonstrukci poměrně krátkého úseku u tramvajové točny je...

30. března 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

Hejtman Moravskoslezského kraje: Účast na Expo 2025 přinesla konkrétní výsledky

30. března 2026  10:45

StarDance 2026: První potvrzená soutěžící je Marta Jandová. Tančit by mohli také Dyk nebo Polák

Marta Jandová (2025)

První potvrzenou hvězdou taneční soutěže StarDance, která by se na obrazovky měla vrátit na podzim, je Marta Jandová. Do poroty se po roční pauze vrací Zdeněk Chlopčík. Přestože produkce tradičně...

30. března 2026  10:43

Řidiče v Pardubickém kraji čekají kolony. Víme, které uzavírky budou největší

Ilustrační snímek

Na silnicích začíná hlavní stavební sezona a s ní i kolony a objížďky. Největší problémy čekají řidiče na hlavních tazích u Pardubic nebo u Litomyšle. Stát a kraj budou letos při opravách silnic...

30. března 2026  10:42,  aktualizováno  10:42

Zemřel porodník Jaroslav Feyereisl, čtvrt století vedl podolský ústav

Jaroslav Feyereisl působil více než 25 let jako ředitel Ústavu pro péči o matku...

Ve věku 72 let zemřel v pondělí 30. března docent Jaroslav Feyereisl. Významný český gynekolog a porodník stál v čele Ústavu pro péči o matku a dítě (ÚPMD) v pražském Podolí čtvrt století. O jeho...

30. března 2026  10:42

StarDance 2026: Na parket zamíří Marta Jandová. Kdo další bude tančit po boku české rockerky?

TÁTA. Petr Janda je legendou bigbítu.

Fanoušci elegantní taneční soutěže StarDance se po napínavém čekání konečně dočkali. Česká televize začíná postupně odkrývat karty a odhalovat jména soutěžících. Přestože zákulisní spekulace...

30. března 2026  10:32

Virtuální asistent hradeckého krajského úřadu má usnadnit přístup k informacím

ilustrační snímek

Krajský úřad Královéhradeckého kraje spustí od dubna hlasového virtuálního asistenta. Systém založený na umělé inteligenci (AI) bude volajícím poskytovat...

30. března 2026,  aktualizováno 

Zámek Raduň chystá cestu časem. Návštěvníky pohltí africké horko i sny o diamantech

Cesta do neznáma. Návštěvníci v Raduni uvidí i virtuální podobu luxusního...

Na zámku v Raduni vzniká ojedinělá prohlídková trasa, která návštěvníky pomocí obrazových a zvukových vizualizací přenese na sklonku 19. století přímo do Afriky. Lidé se vydají po stopách hraběte...

30. března 2026  10:22,  aktualizováno  10:22

5G technologie od T-Mobile pomáhají ČZU měřit uhlíkovou stopu kampusu

30. března 2026  10:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.