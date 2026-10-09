Referendum o větrnících v Maršově u Úpice nakonec bude současně s volbami

Referendum k výstavbě větrných elektráren v Maršově u Úpice na Trutnovsku nakonec bude dnes a v sobotu současně s obecními a senátními volbami. Původně obec vzhledem k dodržení potřebných lhůt pro organizaci referenda uvažovala o jeho posunutí na jiný termín. Zastupitelé obce však ve čtvrtek na mimořádném jednání přichystané referendum zrušit odmítli a potvrdili tím původní termín. ČTK to dnes řekla starostka Monika Sacherová (nestr.). V Česku se tak dnes a v sobotu uskuteční místní referenda ve 38 obcích či městských částech, přičemž 21 bude o stavbě větrných elektráren.
"Ministerstvo vnitra je o věci informováno. Referendu nic nebrání," uvedla starostka Maršova u Úpice. Zastupitelé se podle ní ve čtvrtek pro uspořádání referenda spolu s volbami vyslovili jednomyslně a o novém termínu plebiscitu již nejednali. Hlasovací lísky k referendu lidé dostanou ve volební místnosti. Podnětem pro vyhlášení referenda byla petice proti stavbě větrných elektráren.
Lidé v referendu budou odpovídat na dvě otázky, a to zda má obec podniknout veškeré kroky k zamezení stavby elektráren na jejím území a zda má zastupitelstvo obce podniknout veškeré kroky k tomu, aby územní plán neumožňoval stavbu větrných elektráren na území obce.
Se záměrem postavit v obci větrné elektrárny loni postupně přišly společnosti ČEZ a NOHO Energy. Vedení obce jejich nabídky, které počítaly s výstavbou jednoho až tří větrníků, odmítlo. Podle starostky především nechtělo rozdělovat lidi v obci kvůli jednomu projektu. Také nechtělo činit rozhodnutí, které by mělo významný přesah do dalšího volebního období. Katastr obce nespadá do státem vyhlášených akceleračních zón, které umožňují rychlejší povolování větrníků.
Zájem o referenda o větrných elektrárnách v posledních letech výrazně roste a tento rok bude rekordní. Zatímco mezi lety 2006 a 2022 se v ČR konalo v průměru jedno až dvě referenda ročně, letos má počet hlasování o této otázce překonat 100, vyplývá z analýzy Svazu moderní energetiky.
Dosud se v Česku podle svazu uskutečnilo 84 hlasování o větrných elektrárnách. V nich se pro výstavbu vyslovila zhruba třetina obcí, kde se referenda konala.