Dvě obce už sluneční elektrárnu odmítly, Vlkov vypsal referendum na květen

Fotovoltaickou elektrárnu, která by zabrala až 200 hektarů, by chtěla na polích mezi obcemi postavit firma Agrivolt Rasošky. Obcím, v nichž žije dohromady asi 1 450 lidí, nabízí spolupráci, finanční kompenzace a lidem příspěvky na elektřinu.

Lidé ve Vlkově, který má asi 390 obyvatel, budou v referendu odpovídat na otázku: „Souhlasíte s umístěním fotovoltaických elektráren na pozemcích, které nejsou zastavěny nebo územním plánem Vlkova určeny k zastavění?“. Ze sedmi zastupitelů hlasovali pro vypsání referenda čtyři, další tři byli z jednání omluveni.

Otázka bude obecná

Obec se podle starosty Jaroslava Veverky snažila otázku referenda položit obecně, aby nesměřovala výhradně k projektu Agrivoltu. „Měla by řešit i situaci, že by se záměrem fotovoltaické elektrárny v budoucnu přišel jiný subjekt,“ uvedl starosta Jaroslav Veverka (Náš Vlkov).

Zastupitelé Vlkova se loni pozastavili nad tím, že obce Rasošky a Nový Ples přes původní úmysl společného postupu nepřistoupily k pořádání referend jednotně a zvolily i různé otázky. „Pro obec Vlkov je i nadále důležité respektování výsledků proběhlé petice a zachování stávajícího krajinného rázu,“ uvedli tehdy zastupitelé Vlkova s tím, že referendum obec přichystá na letošní jaro.

Petiční kampaň proti stavbě elektrárny se konala v roce 2023. „V Rasoškách se vyslovilo proti záměru 340 voličů. Ve Vlkově 234 voličů a na Novém Plese se vyslovilo proti záměru 170 voličů,“ uvedl dříve mluvčí petičního výboru Vítězslav Holínský.

Odpůrcům vadí zabrání zemědělské půdy, mají obavu ze snížení hodnoty svých nemovitostí, znehodnocení krajinného rázu či vzniku takzvaných tepelných ostrovů.

Partnerský projekt, říká firma

Firma Agrivolt Rasošky záměr představila na jaře 2023. Projekt označuje za propojení moderní energetiky a ekologického hospodaření. Elektrárna by měla přijít zhruba na 2,5 miliardy korun a měla by mít výkon až 140 megawattů. V budoucnu by tak patřila k největším v Česku.

Obcím firma nabízí každoroční příspěvek do rozpočtu, obyvatelům finanční příspěvek na elektřinu, dále nabízí například vybudování cyklostezky či dobíjecích stanic.

Zástupci firmy se na setkáních s obyvateli snažili jejich obavy rozptýlit. „Chceme to řešit jako partnerský projekt, obcím i lidem nabízíme příjem,“ řekl na setkání v Novém Plese jednatel společnosti Radim Syrovátko.

Lokalita je podle Agrivoltu pro postavení solárního parku vhodná. Má sníženou bonitu půdy a je možné ji snadno napojit na síť velmi vysokého napětí. Důležité je i to, že část ploch k výstavbě elektrárny již společnost vlastní. U ostatních ploch počítá s pronájmem. Na přípravě projektu elektrárny, která by v místě měla stát 25 až 30 let, firma pracuje od roku 2021.

Spolumajiteli Agrivoltu Rasošky jsou pražská energetická skupina Decci, společnost Aluinvest z Nového Města nad Metují a firma Beas Choustníkovo Hradiště, která má v Královéhradeckém kraji dvě pekárny a podniká i ve fotovoltaice. Beasu patří také zemědělský podnik v Rasoškách.