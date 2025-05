K místnímu referendu, které se konalo v pátek od 14 hodin do půlnoci, přišlo 200 z 312 oprávněných voličů. Hlasovalo se v zasedací místnosti místního obecního úřadu.

„Souhlas s umístěním fotovoltaických elektráren vyslovilo 13 voličů a nesouhlas s jejich realizací vyslovilo 181 voličů. Referendum je tímto platné a jeho výsledek je pro zastupitelstvo závazný,“ uvedla obec na svém webu.

Obec lidem položila záměrně velmi obecnou otázku. Zajistila si tak stanovisko nejen k aktuálnímu záměru, ale i případným dalším projektům. Lidé hlasovali, zda souhlasí „s umístěním fotovoltaických elektráren na pozemcích, které nejsou zastavěny nebo územním plánem Vlkova určeny k zastavění“.

„Postavili jsme otázku záměrně takto, aby to byl jakýsi vzkaz dalším investorům,“ řekl iDNES.cz starosta Vlkova Jaroslav Veverka (Náš Vlkov).

Fotovoltaickou elektrárnu, která by zabrala až 200 hektarů, by chtěla na polích mezi obcemi Vlkov, Rasošky a Nový Ples postavit firma Agrivolt Rasošky. Měla by přijít na 2,5 miliardy korun a poskytovat výkon až 140 megawattů.

Obcím, v nichž žije dohromady asi 1450 lidí, nabízí spolupráci, finanční kompenzace a lidem příspěvky na elektřinu. Odpůrcům vadí zabrání zemědělské půdy, mají obavu ze snížení hodnoty svých nemovitostí, znehodnocení krajinného rázu či vzniku takzvaných tepelných ostrovů.

V Rasoškách a Novém Plese se referenda konala při podzimních krajských volbách. Lidé v nich elektrárnu odmítli. Ve všech třech obcích už předloni vznikla také proti záměru petice.