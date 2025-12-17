Nyní RegioFox, v roce 2031 mohou Rychnovsko křižovat vlaky na baterku

Tomáš Hejtmánek
  10:12aktualizováno  10:12
Druhý největší železniční uzel v Královéhradeckém kraji je svědkem modernizace železniční dopravy v regionu. Přes Týniště nad Orlicí letos začaly jezdit čerstvě dodané dieselové jednotky RegioFox do Letohradu a Solnice. Od roku 2031 chce kraj na linky vedené přes Týniště nasadit zbrusu nové elektrické a bateriové vlaky.
Královéhradecký kraj a České dráhy představily na tratích mezi Trutnovem a...

Královéhradecký kraj a České dráhy představily na tratích mezi Trutnovem a Náchodem moderní motorové soupravy RegioFox. (28. srpna 2024) | foto: Martin Veselý, MAFRA

Nízkopodlažní souprava RegioFox nabídne větší komfort. (28. srpna 2024)
Motorový vlak RegioFox na nádraží v Trutnově
Tak vypadá kabina strojvedoucího soupravy RegioFox. (28. srpna 2024)
Motorový vlak RegioFox na nádraží v Trutnově
13 fotografií

Bylo to už v minulosti právě nádraží v Týništi nad Orlicí na Rychnovsku, přes něž jezdily vypůjčené jednotky Stadler s cestujícími do průmyslové zóny Solnice-Kvasiny.

Po zdejších kolejích se tu a tam kvůli výlukám prožene ikonické pendolino. Týnišťská trať byla první, kam před lety zamířily nové elektrické jednotky RegioPanter. Od nového jízdního řádu přes Týniště jezdí jednotky RegioFox.

Přestavba železnice k automobilce zadrhává, nadjezd v Týništi se zpozdí

Poslední souprava z letošní dodávky dorazila do depa v Hradci Králové před několika týdny a hejtmanství už plánuje, jak se železniční doprava na Rychnovsku promění za šest let. Mělo by jít o elektrické a bateriové vlaky. Jaké jednotky to budou a kdo je bude provozovat, se teprve ukáže, avšak kraj už nyní finalizuje svou představu podoby tamní železnice.

„Prověřujeme, na jakých tratích by bylo vhodné nasazení bateriových elektrických jednotek. Nabízí se například úsek Hradec Králové – Častolovice – Letohrad, případně Náchod – Choceň,“ připustil už loni náměstek hejtmana pro dopravu Jan Jarolím (ANO).

Dnes už kraj ví, že pro bateriové vlaky nejsou kvůli sklonu a chybějící infrastruktuře vhodné tratě na Jičínsku a v Podkrkonoší, a chce je proto soustředit na Rychnovsko.

Královéhradecký kraj a České dráhy představily na tratích mezi Trutnovem a Náchodem moderní motorové soupravy RegioFox. (28. srpna 2024)
Nízkopodlažní souprava RegioFox nabídne větší komfort. (28. srpna 2024)
Motorový vlak RegioFox na nádraží v Trutnově
Tak vypadá kabina strojvedoucího soupravy RegioFox. (28. srpna 2024)
13 fotografií

Situaci navíc pomáhá aktuální modernizace kolejí z Týniště nad Orlicí do Solnice, kde má do dvou let stát trolejové vedení. To umožní bateriovým vlakům, aby se po cestě z Hradce Králové až do Častolovic dobíjely a energii z akumulátorů spotřebovaly až v dalších úsecích.

Na elektřinu do Letohradu

Díky elektrizaci bude moci kraj na trati z Týniště do Solnice nasadit místo dieselových jednotek elektrické. Bateriové vlaky mají jezdit z Hradce Králové do Letohradu a z Doudleb nad Orlicí do Rokytnice v Orlických horách.

Královéhradecký kraj už na pořízení moderních elektrických a bateriových souprav získal 1,6 miliardy korun z Modernizačního fondu, kam putují peníze z emisních povolenek. Podle ministerstva životního prostředí dotace pokryje až 70 procent nákladů na bateriové vlaky a až 40 procent na moderní elektrické jednotky. Celkové náklady na nové vlaky pro Královéhradecký kraj mají dosáhnout 2,3 miliardy korun.

Nádraží v Jaroměři opravili, druhá kolej do České Skalice je nejistá

„Kraj uspěl v prvním kole, kdy si alokoval částku z fondu. O finanční prostředky však bude žádat až dopravce, kraj přímo žádné vlaky kupovat nebude. Podmínkou pro dotaci je uzavření smluv o veřejné dopravě mezi dopravcem a krajem. Získaná dotace se pak promítne do smluv snížením nákladů, které platí kraj,“ vysvětlil vedoucí krajského odboru dopravy Tomáš Jurček.

Aby provozovatelé vlaků na dotační peníze dosáhli, musí s krajem uzavřít smlouvu do konce roku 2026 a žádost podat do března 2027. Kraj proto finišuje podmínky pro nový tendr na železniční dopravu. Soutěžit bude provozování vlaků na roky 2031 až 2041. Na rozdíl od současných smluv, kdy České dráhy nasazují nové jednotky průběžně, se očekává provoz nových vlaků již od zahájení plnění podle nových smluv.

„Budeme teď specifikovat technické parametry na nové vlaky na základě předběžných tržních konzultací s výrobci kolejových vozidel,“ dodal Jurček. Podle něj tendr na železniční dopravce chce kraj zahájit v prvním pololetí příštího roku.

Bateriové vlaky už v Česku jezdí. První čtyři soupravy vozí cestující od loňského prosince v Moravskoslezském vlaků kraji. Do konce roku 2026 tam má přibýt dalších 15 jednotek.

Nové lišky v prosinci

Trať z Hradce Králové do Letohradu zažívá velkou proměnu už letos v prosinci. Míří tam nové soupravy RegioFox, které České dráhy nasazují v kraji od loňska.

Loni jich vyjelo 16 na tratě z Hradce Králové do Svobody nad Úpou, z Hradce Králové do Broumova a z Kolína do Trutnova. Nově budou jezdit také do Solnice a Letohradu.

Cestování v Hradeckém kraji zdražilo, nejen seniorům skončí vyšší slevy

Stejně jako v úseku z Hradce Králové do Starkoče, kde se dělí a pokračují dál na Náchod a Trutnov, mají jezdit z Hradce dvě propojené jednotky, které se v Častolovicích rozdělí, čímž dojde k přímému propojení jak do Letohradu, tak do Rychnova. Celkem letos bude v provozu už 26 z plánovaných 33 souprav RegioFox. Zbytek dorazí příští rok a zamíří na trať z Chocně do Meziměstí.

„RegioFoxy představují generační skok v kvalitě, komfortu i spolehlivosti vlaků na neelektrifikovaných regionálních tratích. Na palubě nabízí veškeré pohodlí, které patří k cestování po železnici v 21. století. Na konci této vlakové revoluce tak bude téměř 75 procent všech výkonů v regionální dopravě v kraji zajišťováno novými vlaky – RegioFoxy a RegioPantery,“ uvedl generální ředitel Českých drah Michal Krapinec.

28. srpna 2024

Zprávy z dráhy

Sledovat další díly na iDNES.tv

Zatím není jasné, co bude s moderními vlaky po roce 2031, kdy mají na železnici platit nové smlouvy. Kraj má v těch stávajících klauzuli, podle níž může požádat o prodej jednotek novému dopravci, pokud by napříště České dráhy neuspěly. Díky akvizici nových bateriových vozů by se pak lišky mohly z Rychnovska přesunout na trať z Hradce do Jičína.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě

Trafostanice v ulici Hořejší nábřeží (Smíchov)

Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech vlaků. V Praze se stále častěji objevuje opačný trend. Dříve nevzhledná či zanedbaná místa se mění v...

VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku

Vladko Dobrovodský

Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž přesně 20 let od chvíle, kdy se vítězem první velké české reality show VyVolení stal Vladko...

Národní třída. 660 mrtvých metrů. Prošli jsme místa, kde je víc holubů a potkanů než rezidentů

Palác Lažanských. Žil tady i Bedřich Smetana.

Psát o tom, že se centra velkých měst vylidnila či stále a nadále vylidňují, je nošením sov do Athén. V českých poměrech nošením dříví do lesa. Když ale jdete dům od domu, uvědomujete si smutnou...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Fráze 67 ovládla internet. Google na ni reaguje nečekaným trikem

Tento chlapec zveřejnil video, ve kterém komentuje zápas NBA se slovy six-seven.

Fráze „6 7“ patří v posledních dnech mezi nejvyhledávanější výrazy na internetu a opět potvrzuje, že i zcela nesmyslné virály mohou ovládnout globální trendlists. Zájem navíc živí i samotný Google,...

Cestující mezi Prahou a Středočeským krajem ušetří. Praha sníží počet tarifních pásem

Vlakové spoje PID

Od 1. ledna čeká cestující změna v tarifu PID. Území Prahy se nově bude počítat jako tři pásma místo současných čtyř. Lidé, kteří jezdí do Prahy bez předplatního kuponu, tak ušetří za jedno pásmo....

Obviněný z únosu chlapce jde do vazby, podle okolností nejspíš chystal vraždu

Soud rozhoduje o vazbě pro muže obviněného z únosu chlapce v Halenkovicích....

Muže obviněného z únosu dvanáctiletého chlapce v Halenkovicích poslal zlínský soud do vazby. Na jednání ho přivezla ozbrojená policejní eskorta. Pětadvacetiletý Filip S. je stíhaný za pokus o vraždu...

17. prosince 2025  6:02,  aktualizováno  11:12

Blesková krádež v Praze. Zloděj si přinesl kámen, zmizel se zlatem za miliony

Kriminalisté hledají pachatele, který ukradl z vitríny zlato za několik milionů

Během pouhých několika sekund se zloději podařilo rozbít vitrínu a zmizet s drahými kovy v hodnotě přesahující čtyři a půl milionu korun. Pražští kriminalisté pátrají po pachateli, který v pondělí...

17. prosince 2025  11:02,  aktualizováno  11:02

Ústavní soud se zastal muže v detenci, justice musí znovu zvážit její trvání

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) se zastal muže s duševní poruchou, který je v zabezpečovací detenci, přestože se nedopustil násilného trestného činu. O případném pokračování...

17. prosince 2025  9:17,  aktualizováno  9:17

Vytváření rezonance prostřednictvím akce, udržování původního úsilí vytrvalostí –postupy ESG společnosti Chery při podpoře Asijských paralympijských her

17. prosince 2025  10:59

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Koupaliště Cihelna v Pardubicích čeká další modernizace, s návrhy přijde studie

ilustrační snímek

Koupaliště Cihelna v Pardubicích by jednou mohlo mít zázemí pro vodáky a cyklisty v modernizovaném autokempu. Nabídnout by mohlo také další sportoviště. Změny...

17. prosince 2025  9:05,  aktualizováno  9:05

Kvůli sjezdu z D1 se v Přerově změní přednost na jedné z hlavních křižovatek

ilustrační snímek

V souvislosti se zprovozněním posledního úseku dálnice D1 mezi Říkovicemi a Přerovem se chystají také úpravy dopravního značení v Přerově. Na jednom z hlavních...

17. prosince 2025  9:01,  aktualizováno  9:01

Muž uklouzl v Beskydech a poranil si kotník, záchranu komplikoval vítr

Pod vrcholem Lysé hory se zranil turista, který uklouzl na ledové ploše. (16....

Komplikovaný zásah ve složitém terénu Beskyd v úterý absolvovala Horská služba a záchranáři. Vyjížděli na pomoc muži, který cestou na Lysou horu uklouzl na ledě a poranil si kotník. Na tísňovou linku...

17. prosince 2025  10:42,  aktualizováno  10:42

Průzkum Lidlu: Češi pořizují vánoční dárky i dva měsíce dopředu, dřevěné hračky stále vedou

17. prosince 2025  10:40

Unikátní galerie dřevěných koulí NOVATOP vzdává hold partnerům, kteří stojí za jeho úspěchem

17. prosince 2025  10:28

Chátrající pivovar nezmizí. Místo demolice jej Kyjov opraví, využití musí najít

Bývalý pivovar v Kyjově chátrá. Radnice má v ruce povolení na jeho demolici,...

Chátrající bývalý pivovar ze 16. století v Kyjově na Hodonínsku nechá město místo demolice opravit. Vyslyšelo tak protesty skupiny místních obyvatel, kteří s bouráním nesouhlasili. Se záměrem...

17. prosince 2025  10:22,  aktualizováno  10:22

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Rod Bukůvků zanechal na Moravě zámky, náhrobky i píseň. Zůstal ale druhořadý

Portrét Jana Bukůvky na portálu zámku v Třemešku u Šumperka. Iva Tylová.

Významným šlechtickým rodům, jako byli například Žerotínové, se nemohli v urozenosti rovnat. Přesto se do dějin Moravy zapsali tito vladykové, jak se tehdy nižší šlechta označovala, velmi významně....

17. prosince 2025  10:22

Svéráz v Chrasti. Starosta navrhl své odvolání, pak žádal zastupitele, aby odmítli

Lídr Motoristů do parlamentních voleb v Pardubickém kraji Vojtěch Krňanský.

Starosta Chrasti na Chrudimsku a nový poslanec Motoristů Vojtěch Krňanský zvolil nezvyklý způsob, jak se ujistit, že má v zastupitelstvu města dostatečnou podporu pro to, aby mohl setrvat v čele...

17. prosince 2025  10:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.