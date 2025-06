Tři hradecké podniky Rok 1995 byl úrodný. Zrodil se hradecký divadelní festival. V Českém Brodě tehdy vznikl i festival Rock for People, jenž v hradeckém Parku 360 letos dosáhl dokonalosti. Třicátiny bude mít i zdejší Jazz Goes To Town, jenž ve své éře uctil české i světové persony, zvlášť ty, co hrály s Milesem Davisem. Co mají všechny tři podniky, kromě to, že stále trvají (a že divadlo i rock se často dopočítají podobného počtu diváků), společného? Vznikly z dobré vůle a hlavně za nimi stály osobnosti, schopné a ochotné vykonat dobrou věc všemu navzdory. U rocku je to parta kolem Michala Thomese, u jazzu dosud nedoceněný dramaturg Martin Brunner a u evropských Regionů dlouholetý ředitel Ladislav Zeman, principálská veličina nejen polistopadových časů, jenž z Hradce uměl učinit hlavní město českého divadla, kde hrála třeba Annie Girardot. Smysl a pospolitost mu moudře stvrdil další divadelník Václav Havel.