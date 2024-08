Kauza číhošťského zázraku jde před soud. Umučený Toufar má být rehabilitován

Umučený farář Josef Toufar, který je nejznámější obětí komunistického tažení proti církvi z 50. let minulého století, by měl být rehabilitován. Krajské státní zastupitelství podalo návrh na Toufarovu soudní rehabilitaci Krajskému soudu v Hradci Králové. Zabývat by se měl jeho nezákonným vazebním stíháním.