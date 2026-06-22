Rekonstrukce Barevných domků Hajnice začne v roce 2027, kraj vyčlení 125 mil.Kč

Královéhradecký kraj vyčlení na druhou etapu oprav ústavu sociálních služeb Barevné domky Hajnice na Trutnovsku 125 milionů korun. Stavbaři opraví a dobudují administrativní a správní budovu, její součástí bude nově vybavený gastroprovoz a prádelna. Práce by mohly začít příští rok a skončit v roce 2028, informovali dnes zástupci kraje. Odsouhlasený příslib financování by měl pokrýt také demoliční práce či venkovní úpravy.
Druhá etapa měla podle původních plánů začít po přestěhování klientů a vyklizení objektu. Po odhalení nosných konstrukcí však bylo nutné záměr změnit, část budovy čeká demolice a bude postavena znovu. "Oproti původnímu projektu se také zmenší půdorys budovy," uvedl mluvčí kraje Dan Lechmann. Podle něj kraj nyní může vypsat soutěž na dodavatele stavby.
Při první etapě rekonstrukce v letech 2021 až 2023 za 130 milionů korun vznikly dvě budovy pro ubytování klientů a technické zázemí. Nová budova nabízí klientům 18 dvoupokojů s kapacitou 36 lůžek.
Barevné domky Hajnice jsou příspěvkovou organizací kraje, která poskytuje sociální služby pro lidi s mentálním či kombinovaným postižením, kteří potřebují podporu a pomoc při činnostech běžného života. Zařízení provozuje také sociálně-terapeutickou dílnu, kavárnu a chráněné dílny. Pod Barevné domky Hajnice patří i chráněné bydlení v Trutnově a Dvoře Králové nad Labem.