Rekonstrukce Lobkovického paláce na hradě Kost míří do finále

Autor: ČTK
  5:33aktualizováno  5:33
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| foto: ČTK

Rekonstrukce Lobkovického paláce v horním areálu hradu Kost míří do finále. Palác po obnově omítky tradičními postupy změnil vzhled. Odpovídá stavu po poslední zásadní opravě v 19. století. ČTK to dnes sdělil kastelán Jan Macháček. Hrad Kost patří rodině Kinských dal Borgo. Rekonstrukce ovlivnila návštěvnickou sezonu jen minimálně.

"Z 90 procent omítka na objektu nebyla. Tím, že dostal zpět omítku, změnil palác vzhled. Při obnově pláště paláce byla použitá jádrová omítka, je zabarvená do šedobílé. Původní části omítky, kde je celistvá, odborníci zakonzervovali," řekl Macháček.

Stavební práce jsou o prázdninách z důvodu návštěvnické sezony omezené, naplno se opět rozběhnou na podzim a bude se pracovat zejména v interiérech.

Rekonstrukce Lobkovického paláce zahrnuje kromě obnovy pláště budovy včetně sanace zdiva, omítek, dveří a oken také prověření stavu skalního masivu a jeho stabilizaci. Součástí je i interiérová část. V přízemí, kde bývaly kanceláře pro správu hradu v 19. století a pokladna, vzniknou dvě expozice o historii hradu.

"Máme hotový plášť budovy, tedy fasádu a restaurátorské práce na původních sgrafitech, které se na fasádě nacházely. Obnovená jsou kompletně také okna na celém plášti budovy," řekl Macháček.

Přípravné práce začaly loni na podzim, v interiérech stavbaři pracují od zimy. Hotovo má být do jara 2027. Práce za 50 milionů korun jsou podle Macháčka dokončené asi ze 70 procent. Většinu nákladů by měla pokrýt evropská dotace.

Horní areál představuje gotické jádro hradu, Lobkovický palác je jeho poslední neopravenou částí. V areálu hradu jsou také hospodářské stavby jako pivovar nebo mlýn, které nejsou národní kulturní památkou. Tyto objekty v dolní části areálu jsou opravené jen zčásti. Těchto staveb se současná rekonstrukce netýká, majitel je opravuje postupně z vlastních peněz.

Nejkomplexnější rekonstrukci v novodobé historii hradu provedli jeho majitelé v letech 2019 až 2021. Opravy zahrnovaly stabilizaci podloží pod hradem, odvodnění areálu a sanaci a stabilizaci parkánových a hradebních zdí a skalního masivu. Stavbaři opravili krov kaple sv. Anny, obnovili povrchy nádvoří a konzervovali plastické části kamenného zdiva. Hrad dostal i nový kamerový systém.

"Oprava Lobkovického paláce přímo navazuje na velkou rekonstrukci v letech 2019 až 2021," dodal Macháček.

Hrad, který je v katastrálním území Podkost, části obce Libošovice, je se svým okolím v oblasti Českého ráje významným turistickým cílem. Je považován za jeden z nejzachovalejších gotických hradů v Česku.

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