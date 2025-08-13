Spor se sousedem, pozdní začátek rekonstrukce. Školáci se v září do lavic nevrátí

Tomáš Hejtmánek
  18:22
Radnice v Hradci Králové nezvládla naplánovat opravu Základní školy Malšova Lhota, která začala loni v říjnu a měla být hotová v polovině srpna. Děti z mateřské i základní školy se tak v září z náhradních prostor namísto do opravených tříd přestěhují do ještě většího provizoria. Za zpožděním je spor se spolumajitelem pozemku v sousedství.

Město kvůli stížnosti souseda nestihne zkolaudovat dokončenou část objektu, kde se už od září mělo učit. Místo toho rozdělí děti do dvou jiných škol.

Žáci přitom přebývali v azylu celý minulý školní rok. Jenže v bývalé základní škole v Lipkách dál zůstat nemohou, protože město tam nyní nechává kompletně vyměnit okna. Pozoruhodné na celé situaci je, že si radnice neponechala žádnou časovou rezervu pro případ, že by se rekonstrukce v Malšově Lhotě protáhla.

Škola v Malšově Lhotě dostala zateplení a nová okna, uvnitř se vyměnily rozvody, podlahy i povrchy stěn. (18. srpna 2025)
V moderní přístavbě školy v Malšově Lhotě bude nová jídelna i odborné učebny. (18. srpna 2025)
„Práce probíhají zcela podle harmonogramu. Stavba v původní části školy je dokončená a budeme ji přebírat v pátek. V příštím týdnu jsme chtěli žádat o kolaudaci stavby, aby se děti od září mohly vrátit,“ obhajuje naplánování rekonstrukce primátorka Pavlína Springerová (HDK).

„Je to snad jediná školská stavba za poslední roky, kde se podařilo harmonogram dodržet,“ potvrzuje vedoucí školského odboru Zbyněk Bárta. Odkazuje tak například na problémy při opravách školy ve Svobodných Dvorech nebo přestavbě areálu ZUŠ Střezina.

Radnice si možné problémy nepřipouštěla. Jenže přišly. Stavební povolení napadl spolumajitel objektu v sousedství a navrch označil odvolací krajský úřad za podjatý, takže spis zamířil na ministerstvo pro místní rozvoj. Radnice sice dál může o kolaudaci žádat, ale úřady konat nemohou.

„Spis teď fyzicky leží na ministerstvu. Dokud se do Hradce nevrátí, stavební úřad nemůže kolaudaci provést,“ říká Petr Vinklář z tiskového oddělení města.

Děti odstěhují jinam

Případ ministerstvu podle krajského úřadu odešel začátkem července a jeho verdikt zatím nepadl. Pokud by úředníci stížnosti odmítli, může být zpoždění jen v řádu dnů či týdnů. Dají-li sousedovi za pravdu, může se spor táhnout klidně rok. Radnice proto v úterý rodičům 130 školáků oznámila, že jejich děti od září přesune do jiných budov.

Postavte mi cestu, jinak školu nedostavíte, vyhrožuje soused před kolaudací

„Děti ze základní školy budou umístěny v ZŠ Pohádka v Mandysově ulici a děti z mateřské školy v ZŠ Štefánikova. Velmi nás tato situace mrzí. Uvědomujeme si, jaké komplikace může přinést nejen vám, ale i dětem a zaměstnancům školy,“ uvedla primátorka v dopise rodičům, s nimiž se chce setkat 20. srpna na mimořádné schůzi komise místní samosprávy v Malšově Lhotě na tamním hřišti.

Pro rodiče jde o velkou komplikaci. Stěžují si na to, že budou muset dál vozit děti z mateřské a základní školy na dvě různá místa. I nadále má sice pokračovat svozový autobus, ten však nevyhovuje všem.

„Autobus jede ve tři odpoledne. Do třetí třídy sice funguje družina, ale starší děti, kterým končí škola třeba v jednu, mohli z Lipek nasednout na MHD a bez přestupu dojet domů. Teď budou muset buď přestupovat nebo čekat na svoz,“ upozorňuje jeden z rodičů.

Školáci z Malšovy Lhoty stráví rok v azylu, přístavba přijde na 80 milionů

Podle ředitelky školy Ivy Trojnové se však nemůže stát, že by děti, které čekají na svozový autobus, zůstaly bezprizorní a musely čekat mimo areál školy: „Určitě je nenecháme bez dozoru někde venku. Pokud budou chtít jet svozovým autobusem, postaráme se o ně. I v Lipkách to tak fungovalo.“

Rekonstrukce začala pozdě

Současným potížím se přitom dalo velmi pravděpodobně vyhnout. Stačilo k tomu, aby rekonstrukce školy začala dříve. Běžně se stavbaři do školských objektů stěhují už začátkem letních prázdnin. Jenže v Malšově Lhotě město uzavřelo smlouvu se zhotovitelem za 64,5 milionu korun bez daně až 4. října loňského roku. Přitom škola budovu vyklidila už začátkem července. Chybějící tři měsíce by nyní mohly stačit k faktickému i úřednímu dokončení stavby.

„U každé stavby se musí počítat s možnými překážkami. Logicky, když škola začíná v září, má být harmonogram řešený tak, aby se vše dostatečně včas stihlo,“ kritizuje chybějící rezervu předseda opozičního zastupitelského klubu ANO Lukáš Fiedler.

„My nevíme, jestli by ty tři měsíce něco znamenaly. Nemůžeme predikovat, jak dlouho se to protáhne,“ odmítá spekulace primátorka.

Radnice se brání, že postupovala, jak nejrychleji mohla. Město si ještě loni v únoru nechalo upravit projektovou dokumentaci a doplnilo do ní třeba zateplení původní školní budovy nebo řešení dopravní situace před školou.

„Jakmile projektant dokumentaci doplnil, přistoupili jsme k vyhlášení výběrového řízení. Termíny odpovídají,“ brání se Jiří Pastucha z investičního odboru města.

Právě chybějící řešení dopravy je jedním z bodů, které kritizoval spolumajitel pozemku v sousedství. Radnice však upozornila, že tato etapa je v plánu až příští rok a současné stavby se netýká.

Spor se sousedem, pozdní začátek rekonstrukce. Školáci se v září do lavic nevrátí

