Respiračních nemocí v hradeckém kraji ubylo, nejvíce nemocných na Rychnovsku

Počet nemocných s akutním respiračním onemocněním a chřipkou v Královéhradeckém kraji byl v uplynulém týdnu 1227 v přepočtu na 100.000 obyvatel. V mezitýdenním srovnání jde o pokles o 6,3 procenta. Nejvíce nemocných bylo v okrese Rychnov nad Kněžnou, a to 1328 v přepočtu na 100.000 obyvatel. Naopak nejméně, 955, jich lékaři zaznamenali na Náchodsku, vyplynulo z dnešních informací Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje.
Nejvíce nemocných bylo v uplynulém týdnu nadále mezi dětmi do pěti let a nejméně mezi seniory. Jedinou věkovou skupinou, ve které nemocných přibylo, byli lidé ve věku od 15 do 24 let, a to o 5,6 procenta.
"Nejedná se již o epidemický výskyt, situace se uklidňuje, nemocnost v kraji odpovídá danému období," řekla dnes ČTK mluvčí krajských hygieniků Veronika Krejčí.
V kraji v současné sezoně zaznamenali 26 případů klinicky závažného onemocnění chřipkou, z toho 13 lidí v souvislosti s chřipkou zemřelo.