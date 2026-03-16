Respiračních nemocí v hradeckém kraji ubývá, nejvíce nemocných mezi dětmi

Nemocných s akutním respiračním onemocněním a chřipkou v Královéhradeckém kraji je stále nad 1200 v přepočtu na 100.000 obyvatel. Nejvíce nemocných v kraji je mezi dětmi do pět let, vyplynulo z dnes zveřejněných údajů hygieniků. V kraji v současné sezoně zaznamenali 26 případů klinicky závažného onemocnění chřipkou, z toho 13 lidí v souvislosti s chřipkou zemřelo. Epidemie chřipky v kraji pominula.
V kraji bylo v uplynulém týdnu 1270 nemocných na 100.000 obyvatel, což je o 4,4 procenta méně než v týdnu předchozím. "Nemocnost postupně klesá a pohybuje se na hodnotách obvyklých pro dané roční období. Nemáme hlášen žádný nový případ onemocnění chřipkou se závažným průběhem," řekla dnes ČTK mluvčí krajských hygieniků Veronika Krejčí.
Nemocnost v kraji klesla ve všech věkových kategorií kromě lidí nad 65 let. I když je mezi seniory nejméně nemocných, počet nemocných v této věkové kategorii stoupl o 1,6 procenta na 562 v přepočtu na 100.000 obyvatel.
Nejvíce nemocných v Královéhradeckém kraji je na Jičínsku, naopak nejméně v okrese Náchod.