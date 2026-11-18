Restaurátoři dnes v areálu barokního hospitálu v Kuksu na Trutnovsku zahájili přípravy na převoz sochy Náboženství do ateliéru k opravě. Sochu je nutné před přepravou zajistit především kvůli trhlině v horní části, řekl dnes ČTK kastelán Libor Švec. Jedná se o kopii pískovcové sochy z dílny Matyáše Bernarda Brauna. Sochu by odborná firma měla přepravit do ateliéru v Praze ve čtvrtek 19. listopadu. Zpět na místo se má vrátit příští turistickou sezonu, zřejmě v červnu.
Socha stojí uprostřed terasy před kostelem Nejsvětější Trojice obklopená osmi originálními sochami z cyklu Blahoslavenství. "V horní části trupu má socha poměrně rozsáhlou prasklinu. Přípravy na převoz proto spočívají především v zafixování sochy, aby kvůli trhlině nedošlo k jejímu statickému narušení," řekl ČTK Švec.
Socha je z epoxidové pryskyřice s příměsí minerálního pojiva, váží dvě až tři tuny a je vysoká, včetně podstavce, okolo pěti metrů. Vznikla v 80. letech minulého století. "Restaurátoři v ateliéru sochu zabezpečí a staticky zajistí. Součástí bude například vložení nerezových konstrukcí nebo ošetření povrchu sochy," řekl ČTK Švec. Originál alegorie Náboženství, který vznikl v letech 1717 až 1718, je v kukském lapidáriu.
Socha Náboženství je zobrazená jako anděl se symboly Starého a Nového zákona. Stojí v samotném středu terasy přímo před průčelím kostela. Po stranách navazují na centrální terasu dvě řady 24 alegorických soch Ctností a Neřestí z let 1718 až 1720. Před řadou Ctností stojí Anděl blažené smrti a před řadou Neřestí Anděl žalostné smrti. Sochy Ctností a Neřestí jsou v kukském areálu stěžejním Braunovým dílem.
Většina venkovních soch před hospitálem Kuks jsou věrné kopie. Barokní originály z Braunovy dílny byly kvůli ochraně před povětrnostními vlivy již dříve přesunuty do vnitřního lapidária v areálu hospitálu.
"Jednotlivé kopie jsme nechali zhodnotit, v jakém stavu jsou, přeci jen se jedná o sochy staré okolo 40 let a některé už vykazovaly jistou míru degradace. Jako první prošla v ateliéru rekonstrukcí kopie sochy Štědrosti z cyklu Ctností. Zpět na své místo po zásahu restaurátorů se vrátila v červenci 2022," řekl ČTK Švec.
Restaurování soch zapadá do dlouhodobého plánu památkářů obnovovat sochařská díla barokního sochaře Brauna v Kuksu. "Vede se odborná diskuse nad případnou náhradou kopií. Zvažuje se i to, že by mohly být nahrazeny tesanými kopiemi, jednalo by se o nejtrvanlivější řešení," dodal Švec.
Barokní komplex v labském údolí v Kuksu začal stavět hrabě František Antonín Špork v roce 1692. Stavební činnost vyvrcholila kolem roku 1710. Z původního rozsáhlého lázeňského areálu se dochoval pouze špitál s kostelem Nejsvětější Trojice a kryptou. Zámek a některé další budovy na levém břehu Labe zničily povodně a požár.