Opozice v obci položila mandáty kvůli sporu se starostkou, včetně náhradníků

Na uvolněná křesla opozičních zastupitelů měli v minulém týdnu zasednout náhradníci, jenže ani ti se ke spolupráci se současným vedením nemají. Všech osm zbývajících jmen z kandidátky doručilo před zasedáním zastupitelstva rezignační dopisy.

„Já jsem s pozicí zastupitele ani nepočítal. Nechal jsem se tam tehdy napsat, jen aby kandidátka vznikla,“ přiznal redaktorovi MF DNES Miroslav Ptáček, předposlední člen kandidátky.

Počet zastupitelů ve vsi tak klesl z patnácti na osm a Albrechtice musely rozpustit radu obce a její pravomoce rozdělit mezi zastupitelstvo a starostku. Opozice si tím však paradoxně nijak nepomohla. Zastupitelstvo má stále více než polovinu členů a může dál fungovat.

„Proč sem nepřišli a neřeknou nám, co se jim nelíbí. Nikdo z opozice se neobtěžuje nám to říct osobně,“ zaznělo na středečním jednání zastupitelstva z řad veřejnosti, která se tentokrát dostavila v tak hojném počtu, že museli do zasedací síně donést i pohovku z vedlejší místnosti, a přesto někteří stáli.

Starostka ztratila důvěru

Opoziční zastupitelé rezignovali v polovině srpna. Občanům důvody obsáhle vysvětlili v dopise, který roznesli do domovních schránek. Hlavní příčinou je podle nich nedůvěra ke starostce Evě Králové (SNK Naše Albrechtice) a nesouhlas s některými kroky současného vedení. Starostku dokonce v červenci vyzvali k rezignaci. Ta však na jejich výzvu nereagovala.

Trnem v oku jsou opozici především dva nedávné projekty. Jde o přípravu parcel pro rodinné domy a záměr na stavbu nové budovy mateřské školy. U pozemků se opozici nelíbilo opakované prodlužování termínů pro dokončení stavby. Kvůli mateřské škole panovaly rozpory už od loňska, kdy obec záměr spustila.

Novou školku chtějí Albrechtice vybudovat na místě rodinného domu vedle školy, který vloni koupily a chtějí ho zdemolovat. Už samotný nákup za odhadní cenu 5,5 milionu korun se vloni některým zastupitelům nelíbil.

Vizualizace nové školky v Albrechticích nad Orlicí.

„Říkal jsem, proč školku nepostavíme vedle úřadu na Sokoláku, kde je volný prostor? Vyšlo by nás to levněji. Naše hlasování bylo ovlivněné tím, že nám na podzim (starostka) neřekla pravdivé údaje,“ připomněl lídr opoziční kandidátky Milan Kajn (NK z Albrechtic).

Podle starostky však chtěla obec koupí domu a především pozemku rozšířit areál mateřské a základní školy.

„Ze dvou stran máme domov důchodců, který nám pozemek neprodá, pak je ulice. Toto byla jediná možnost, jak areál školy rozšířit,“ upozornila Eva Králová.

Zásadní je, že s demolicí objektu nesouhlasí majitelky sousedního značně zchátralého bytového domu. Bojí se narušení statiky, protože obě budovy vznikly původně jako jeden objekt a mají společnou zeď. Zastupitelé o nákupu hlasovali loni v září a ještě předtím advokát majitelek zaslal obci písemný nesouhlas s demolicí. Starostka Eva Králová o něm však zastupitele neinformovala.

„Ztratila tím naši důvěru. Že nemáme souhlas s bouráním, jsme se dozvěděli až po necelém roce, když jsme projednávali právní pomoc při jednání o demolici. Divili jsme se, proč ji potřebujeme, a pak jsme se dozvěděli, že s tím sousedé nesouhlasí,“ vysvětlil důvody rezignace mluvčí opozičního uskupení David Markl, podle kterého panovaly mezi opozicí a starostkou rozpory již dříve.

Starostka zamlčení dopisu od advokáta přiznala a už dříve se za to kolegům písemně omluvila. Šlo podle ní o chybu z nedbalosti, nikoliv o úmysl.

„Když přišel nesouhlas s demolicí, okamžitě jsem jedné ze spolumajitelek volala a ujistila ji, že bude dopracovaná prováděcí dokumentace, kde bude vše zpřesněno. Ona řekla: Tak dobře. Já jsem z toho pochopila, že odmítnutí není definitivní. Bohužel jsem to zapomněla zastupitelům říci,“ popsala situaci Králová.

Školka už se nevejde

Obec jednala ve spěchu. Na stavbu nové školky má totiž přislíbenou dotaci. Aby ji definitivně získala, potřebuje mít v ruce stavební povolení. Žádost už má podanou a právě na dokumentaci pro úřad reagovaly majitelky sousedního domu. Nechaly si udělat statický posudek, který upozornil, že před bouráním je potřeba zhotovit podrobný průzkum obou budov.

„Od začátku se počítalo se zpracováním prováděcí dokumentace. Problém je, že paní nás odmítá pustit dovnitř, aby se mohl udělat passport a sondy, které jsou potřeba pro vyhodnocení statiky. Bez nich nikdo nemůže tvrdit, jestli dům spadne, nebo ne. Pokud nám statik řekne, že je potřeba bourat cihlu po cihle, přistavět opěrnou zeď nebo jiné opatření, jsme ochotni toto všechno podstoupit. Chceme udělat vše pro to, aby se sousední dům nepoškodil,“ snažila s uklidnit obavy starostka.

Albrechtice nad Orlicí chtějí vedle základní školy na místě (šedého) rodinného domu postavit novou školku.

Albrechtická škola se do současného areálu vejde jen tak tak. Mateřská škola má jednu třídu v bývalém domě ředitele, druhou v budově základní školy. Jejím přestěhováním by škola získala další dvě třídy, které sama potřebuje. Z původní malotřídky se letos změnila na standardní školu s pěti ročníky prvního stupně. Stavba nové budovy včetně demolice, vybavení a hřiště na zahradě má přijít na 80 milionů korun. Většinu má zaplatit dotace.