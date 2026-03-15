Operace jsou pro pacienty šetrnější, s malými pooperačními komplikacemi a výrazně kratší délkou hospitalizace. Přístroj je sice nákladný, ale ekonomicky výhodnější.
Třetí systém by měl být k dispozici za dva roky s dostavbou nového pavilonu chirurgie, který propojí téměř všechny obory do jednoho objektu.
„Měla by to být nejnovější pátá generace. Ideálně do dalších dvou let bychom chtěli čtvrtý robot. Není to však tak, že bychom ho koupili a vytáhli z krabice, potřebujeme především operační sál. Nejnovější verze by měla přinést další vylepšení,“ říká přednosta hradecké urologické kliniky Miloš Broďák.
Stroj by měl být přesnější a méně invazivní. Na čtvrtém systému s jedním vstupem do těla už by lékaři rádi operace prováděli šetrně tak, že bude možné pacienta propustit do domácího léčení ještě v den operace, případně další den. S operací dokonce může pomoci externí operatér, který se připojí z jiných špičkových pracovišť v Evropě.
V Hradci je školicí centrum pro střední Evropu. Pro operatéry je přechod k novějším modelům výzvou.
„Výhodou je, že přecházíme k lepšímu. Nástroje plně kopírují pohyb ruky. Říkáme, že 20 operací je na osvojení a po stovce už jste schopni přemýšlet, co by se dalo vylepšit,“ podotýká profesor Broďák.
Da Vinci je víceramenný systém, který simuluje pohyby lidských rukou v těle pacienta. Chirurg už nestojí nad pacientem, ale sedí kousek od lůžka na židli u ovládací konzole a hledí do monitoru. Drží dva „joysticky“, s nimiž ovládá ramena robotu, na jehož konci jsou miniaturní nástroje v těle pacienta. Obraz si přibližuje pedály, ramena jsou schopná precizně pracovat i s nejmenšími předměty.
|
2. září 2023
„Nižší krevní ztráty jsou ohromným pokrokem, s krví se musí vždy šetřit,“ zdůrazňuje přednosta.
Nejčastěji s ním provádějí operace prostaty. Používá se také u nádoru konečníku a tlustého střeva, lze s ním provádět zákroky při onemocnění slinivky břišní, žaludku, jícnu a dalších orgánů. S robotem lze provést stovky operací ročně.
Postupuje modernizace, rostou i nové stavby
V areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové pokračuje najednou několik staveb a další investice jsou v přípravě. Rozsah prací je mimořádný, řekl ředitel nemocnice Aleš Herman.
Novostavbami budou nová chirurgie, objekt kliniky infekčních nemocí a dostavba onkologie. Další projekty jsou modernizacemi stávajících pracovišť.
Nejdále je dostavba onkologické kliniky, kde již vznikla nová budova stacionáře hematologické a onkologické kliniky. Každý stacionář bude mít 18 polohovacích křesel a k tomu ambulantní prostory a lékárnu s provozem centrální přípravy protinádorových farmak. Celková investice je v hodnotě 260 až 280 milionů korun, přičemž na nemocnici připadá 60 až 80 milionů korun. Nemocnice vypsala soutěž na vybavení.
„Novou čtyřpatrovou budovu otevřeme do konce dubna a lékárnu a ředírnu cytostatik v červnu,“ řekl Herman.
V květnu bude nemocnice kolaudovat rekonstrukci všech laboratorních oborů, které budou nově soustředěné v jedné budově. Také tato investice se pohybuje mezi 260 a 280 miliony korun, nemocnice zaplatí 60 až 80 milionů korun.
V areálu nemocnice pokračuje rozsáhlý projekt Modernizace chirurgických oborů za 4,5 miliardy korun, který spočívá v přístavbě a částečné rekonstrukci Pavilonu akademika Bedrny. Na rekonstrukci staré budovy je vyčleněno z celkové částky zhruba 800 milionů korun. Modernizace chirurgických oborů začala loni na jaře. Projekt, který má být hotov včetně částečné rekonstrukce původního pavilonu do konce roku 2028, umožní sjednocení chirurgických oborů do jednoho komplexu.
„Nová chirurgie by měla být hotová v létě 2027 a nejpozději v září by se měly obory ze staré budovy stěhovat do nového objektu, aby mohla začít rekonstrukce staré budovy. Rekonstrukce by měla skončit do konce roku 2028 a poté se obě budovy spojí,“ sdělil Herman.
V přípravě je projekt kliniky infekčních nemocí, výběrové řízení na stavbu začalo. Výstavba šestipatrové budovy by mohla začít v létě. Celková investice je 850 milionů korun, z toho na stavební práce má jít 760 milionů. Nemocnice se na investici podílí 15 procenty. Hotovo má být v roce 2028.
Plánovaný parkovací dům s kapacitou 899 míst by v případě příznivého vývoje mohl stát na konci roku 2028. Stavba odhadem za půl miliardy korun by měla zásadně zlepšit parkování v nemocnici. Na investici se bude podílet také město Hradec Králové a kraj.
„Myslíme si, že ještě letos bychom měli znát vítěznou firmu, která bude stavbu provádět, a to metodou design and build, tedy že parkovací dům navrhne, vyprojektuje a postaví,“ řekl Herman.
Ve fázi projektového řízení je rozšíření plicní kliniky a hemodialýzy nebo posouzení nákladů na opravu staré budovy infekční kliniky. V plánu je například také rekonstrukce budovy neurochirurgie.
Nemocnice je jedním z největších zdravotnických zařízení v Česku a největším na východě Čech. Pracuje v ní 6 tisíc zaměstnanců, ročně jí projde 750 tisíc pacientů. (ČTK)