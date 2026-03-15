Lékaři v Hradci vyhlížejí další roboty, pacient by v den operace šel domů

Autor: poš
  7:42aktualizováno  7:42
Hradecká fakultní nemocnice počítá do dvou až čtyř let s koupí dvou dalších nejmodernějších robotických systémů Da Vinci. Lékaři už nyní pracují se dvěma systémy Da Vinci Xi. Počet operací se díky stroji za 70 milionů korun zdvojnásobil.
Stavba pavilonu chirurgických oborů v hradecké fakultní nemocnici (10. března 2026) | foto: David Taneček, ČTK

Operace jsou pro pacienty šetrnější, s malými pooperačními komplikacemi a výrazně kratší délkou hospitalizace. Přístroj je sice nákladný, ale ekonomicky výhodnější.

Třetí systém by měl být k dispozici za dva roky s dostavbou nového pavilonu chirurgie, který propojí téměř všechny obory do jednoho objektu.

„Měla by to být nejnovější pátá generace. Ideálně do dalších dvou let bychom chtěli čtvrtý robot. Není to však tak, že bychom ho koupili a vytáhli z krabice, potřebujeme především operační sál. Nejnovější verze by měla přinést další vylepšení,“ říká přednosta hradecké urologické kliniky Miloš Broďák.

Stroj by měl být přesnější a méně invazivní. Na čtvrtém systému s jedním vstupem do těla už by lékaři rádi operace prováděli šetrně tak, že bude možné pacienta propustit do domácího léčení ještě v den operace, případně další den. S operací dokonce může pomoci externí operatér, který se připojí z jiných špičkových pracovišť v Evropě.

V Hradci je školicí centrum pro střední Evropu. Pro operatéry je přechod k novějším modelům výzvou.

„Výhodou je, že přecházíme k lepšímu. Nástroje plně kopírují pohyb ruky. Říkáme, že 20 operací je na osvojení a po stovce už jste schopni přemýšlet, co by se dalo vylepšit,“ podotýká profesor Broďák.

Da Vinci je víceramenný systém, který simuluje pohyby lidských rukou v těle pacienta. Chirurg už nestojí nad pacientem, ale sedí kousek od lůžka na židli u ovládací konzole a hledí do monitoru. Drží dva „joysticky“, s nimiž ovládá ramena robotu, na jehož konci jsou miniaturní nástroje v těle pacienta. Obraz si přibližuje pedály, ramena jsou schopná precizně pracovat i s nejmenšími předměty.

2. září 2023

„Nižší krevní ztráty jsou ohromným pokrokem, s krví se musí vždy šetřit,“ zdůrazňuje přednosta.

Nejčastěji s ním provádějí operace prostaty. Používá se také u nádoru konečníku a tlustého střeva, lze s ním provádět zákroky při onemocnění slinivky břišní, žaludku, jícnu a dalších orgánů. S robotem lze provést stovky operací ročně.

Postupuje modernizace, rostou i nové stavby

V areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové pokračuje najednou několik staveb a další investice jsou v přípravě. Rozsah prací je mimořádný, řekl ředitel nemocnice Aleš Herman.

Novostavbami budou nová chirurgie, objekt kliniky infekčních nemocí a dostavba onkologie. Další projekty jsou modernizacemi stávajících pracovišť.

Nejdále je dostavba onkologické kliniky, kde již vznikla nová budova stacionáře hematologické a onkologické kliniky. Každý stacionář bude mít 18 polohovacích křesel a k tomu ambulantní prostory a lékárnu s provozem centrální přípravy protinádorových farmak. Celková investice je v hodnotě 260 až 280 milionů korun, přičemž na nemocnici připadá 60 až 80 milionů korun. Nemocnice vypsala soutěž na vybavení.

„Novou čtyřpatrovou budovu otevřeme do konce dubna a lékárnu a ředírnu cytostatik v červnu,“ řekl Herman.

V květnu bude nemocnice kolaudovat rekonstrukci všech laboratorních oborů, které budou nově soustředěné v jedné budově. Také tato investice se pohybuje mezi 260 a 280 miliony korun, nemocnice zaplatí 60 až 80 milionů korun.

V areálu nemocnice pokračuje rozsáhlý projekt Modernizace chirurgických oborů za 4,5 miliardy korun, který spočívá v přístavbě a částečné rekonstrukci Pavilonu akademika Bedrny. Na rekonstrukci staré budovy je vyčleněno z celkové částky zhruba 800 milionů korun. Modernizace chirurgických oborů začala loni na jaře. Projekt, který má být hotov včetně částečné rekonstrukce původního pavilonu do konce roku 2028, umožní sjednocení chirurgických oborů do jednoho komplexu.

„Nová chirurgie by měla být hotová v létě 2027 a nejpozději v září by se měly obory ze staré budovy stěhovat do nového objektu, aby mohla začít rekonstrukce staré budovy. Rekonstrukce by měla skončit do konce roku 2028 a poté se obě budovy spojí,“ sdělil Herman.

V přípravě je projekt kliniky infekčních nemocí, výběrové řízení na stavbu začalo. Výstavba šestipatrové budovy by mohla začít v létě. Celková investice je 850 milionů korun, z toho na stavební práce má jít 760 milionů. Nemocnice se na investici podílí 15 procenty. Hotovo má být v roce 2028.

Plánovaný parkovací dům s kapacitou 899 míst by v případě příznivého vývoje mohl stát na konci roku 2028. Stavba odhadem za půl miliardy korun by měla zásadně zlepšit parkování v nemocnici. Na investici se bude podílet také město Hradec Králové a kraj.

„Myslíme si, že ještě letos bychom měli znát vítěznou firmu, která bude stavbu provádět, a to metodou design and build, tedy že parkovací dům navrhne, vyprojektuje a postaví,“ řekl Herman.

Ve fázi projektového řízení je rozšíření plicní kliniky a hemodialýzy nebo posouzení nákladů na opravu staré budovy infekční kliniky. V plánu je například také rekonstrukce budovy neurochirurgie.

Nemocnice je jedním z největších zdravotnických zařízení v Česku a největším na východě Čech. Pracuje v ní 6 tisíc zaměstnanců, ročně jí projde 750 tisíc pacientů. (ČTK)

OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 představila TOP 10 finalistek. Máte mezi nimi favoritku?

Miss Czech Republic 2026: BIKINI CHALLENGE WINNERS

Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026. Ve finále jsou studentky, modelky i ženy s mezinárodní kariérou, nechybí ani známé tváře z Love...

U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit

Na vyústění Dvoreckého mostu v Praze 5 vznikne „park lamp“. Jeho autorem je...

U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi Zlíchovem a Podolím bude na západním břehu ozdobeno lampami z celého světa. Projekt Light Removes...

Pradávní tvorové na Smíchově „přežijí“. Zanikne ovšem slavná nádražní hospoda a zmizí bariéry

Smíchovské nádraží prochází velkou proměnou.

Jižní část Smíchova prochází výraznou proměnou. Vedle developerského projektu tu roste také dopravní uzel. V historické nádražní budově zůstane unikátní dlažba s pravěkými tvory i obří lustry.

Praha se chystá na největší velikonoční trhy v zemi. Centrum rozzáří květiny a jarní výzdoba

Velikonoční trhy se vrátí na Staroměstské náměstí i letos.

Největší velikonoční trhy v Česku se vrátí do centra Prahy už příští týden. Na Staroměstském a Václavském náměstí se uskuteční od soboty 21. března do neděle 12. dubna. Letošní ročník nabídne výrazně...

OBRAZEM: Flora je po měsíci prací k nepoznání. Stanice metra působí až strašidelně

Práce ve stanici metra Flora jsou zhruba měsíc po jejím uzavření v plném proudu.

Stanice metra Flora na lince A je zhruba měsíc po uzavření velkým staveništěm. Původní sovětské eskalátory už dělníci odstranili a nyní pokračují bourací práce v eskalátorovém tunelu. Současně se...

Pracovníci v NP Podyjí zlikvidovali obří skládku podrážek, odvezli 115 tun

ilustrační snímek

Pracovníci národního parku Podyjí ve spolupráci s Pozemkovým spolkem Hády zlikvidovali velkou černou skládku nedaleko Havraníků na Znojemsku. Včetně...

Český lev 2026: Nejlepším filmem je Karavan, uspěly také Franz, Studna i Raději zešílet v divočině

Cenu pro Nejlepší herečku v hlavní roli získala Kateřina Falbrová za film...

Poprvé v novém místě, v pražském Kongresovém centru, poprvé s moderátorkou, která žije v Americe a která je, jak sama vtipně glosovala, v Česku braná spíš jako „sestra Bena Cristovaa“. A jaké bylo...

OBRAZEM: U Přerova létají černí jestřábi, piloti vrtulníků nacvičují hašení požárů

Na bochořském letišti u Přerova probíhá výcvik pilotů pro hašení požárů za...

Černí jestřábi jsou v těchto dnech k vidění na nebi v okolí Přerova. Na letišti v Bochoři totiž probíhá výcvik pilotů pro hašení požárů za účasti čtyř ikonických amerických vrtulníků UH‑60...

Velikonoce v proměnách času. Nový dokument České televize připomene zaniklé i obnovené zvyky

Dokument České Velikonoce přiblíží historii svátku jara.

Jak se vyvíjely oslavy nejvýznamnějšího křesťanského svátku v českých zemích a jaké tradice a obřady se stále udržují? Nový dokument České televize v režii Michaely Fišer Rozbrojové uvede ČT2 v úterý...

Radnice v Aši koupila vilu, v níž sídlí ordinace. Služby rozšíří

Vilu v Klostermannově ulici, která funguje jako menší zdravotní středisko,...

Město Aš koupilo vilu v Klostermannově ulici, která funguje jako menší zdravotní středisko. Ordinace zdejších lékařů plánuje zachovat a rozšířit. Prostor, kde aktuálně sídlí zubní, oční a praktický...

Prakticky i extravagantně. Krnovskou vilu opanovala svatební móda, šaty mají i sto let

Ty nejstarší. Svatební módu mapuje výstava Svatba jako řemen od dob...

Nebyly bílé a nevěstu zahalovaly od hlavy až k patě. Více než sto let staré svatební šaty včetně snímku ženy, jež se v nich vdávala, mohou lidé obdivovat v krnovské Flemmichově vile. A s nimi na tři...

Pozice nejoblíbenějších pardubických herců obhájili Janečková a Špiner

ilustrační snímek

Pozice nejoblíbenějších pardubických herců obhájili Petra Janečková a Ladislav Špiner. Diváci Východočeského divadla je opět svými hlasy vynesli na první...

Při čelní srážce dvou aut na Třebíčsku se v podvečer zranili čtyři lidé

ilustrační snímek

Při nehodě dvou osobních aut u Slaviček na Třebíčsku se dnes v podvečer zranili čtyři lidé, sdělila ČTK mluvčí policie Jana Kroutilová. Bližší údaje však...

Podpojištění je v Česku masové. Až 70 procent rodin by po katastrofě nedostalo dost peněz

ilustrační snímek

Podpojištění – termín, který se pravidelně skloňuje ve všech pádech v okamžiku, kdy přijdou nějaké živelní události, jako jsou povodně a záplavy, nebo jako bylo před pár lety tornádo na jižní Moravě....

Na Vyškovsku hořel rodinný dům. Požár zhoršil vítr, škoda jde do milionů

Požár garáže rodinného domu ve Zbýšově na Vyškovsku (14. března 2026)

Škodu několik milionů korun způsobil podle prvních odhadů vyšetřovatele sobotní požár garáže rodinného domu ve Zbýšově na Vyškovsku. Zřejmě kvůli silnému větru se oheň rozšířil i na střechu domu,...

VIDEO: Muž ukradl vůz u benzinky, při úprku z něj chtěl za jízdy vystoupit

Řidič chtěl při úprku vystoupit z jedoucího auta

Příležitosti využil čtyřicetiletý cizinec, který ujel cizí nastartovanou škodovkou od benzinky v ulici Evropská v Praze 6. Když jej na Jižní spojce dostihli policisté, začal zběsile ujíždět a po...

