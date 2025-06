V srpnu to bude rovných 20 let, kdy aktivista Stanislav Penc z pódia festivalu v Trutnově zavolal tehdejšímu premiérovi Jiřímu Paroubkovi a vzápětí publiku nadiktoval jeho telefonní číslo. Bylo z toho velké pozdvižení včetně soudní dohry. Od té doby pronikla politická témata na většinu hudebních festivalů, ale málokde tak hlasitě, jako nyní na Rock for People.

Popravdě: lepší reklamu i politického „předskokana“ si kontroverzní skupina Kneecap přát nemohla. Proti vystoupení irských raperů protestovala Federace židovských obcí v ČR, podle které otevřeně podporuje teroristické skupiny a neskrývá antisemitismus.

Kneecap začali pod střechou šapitó hrát až ve 23:00, ale v areálu Parku 360 už od brzkého odpoledne byli vidět diváci s arabskými šátky, vlajkami Palestiny a Irska i kuklami v irských barvách.

Politicky nažhavené publikum rozehřál na hlavním pódiu Fat Lady už vpodvečer kanadsko-americký hudebník, který si říká Grandson. Práci s publikem umí. Dav si zpracoval nejen skvělým a syrovým hudebním projevem, ale motivačními formulemi.

A když po 20 minutách z pódia vystřelil „Free-free Palestine“, odezva z hlediště byla okamžitá a hlasitá. Diváci ještě přidali, když Grandson vzápětí přidal i F**k Donald Trump! F**k Elon Musk! Po 70 minutách se loučil protestsongem Blood/Water, jehož text si říká o další vyjádření politického názoru. „F**k Donald Trump!“ dočkalo se opět nedočkavé publikum.

„Heslo není výzva k terorismu“

Podle Michala Thomese, šéfa festivalu Rock for People, taková hesla již k hudebním přehlídkám zkrátka patří a není na nich nic mimořádného.

„To, že se některým vystupujícím nelíbí, jak činí někteří politici jako například Trump nebo Netanjahu, je jen jejich legitimní názor, na který mají právo. Hesla provolávaná při vystoupeních nemohou být braná jako výzva k terorismu, což se nám mnozí snažili vnutit. Všechna vystoupení byla v mezích normálu dnešní doby. Taková provolání se odehrávají na všech festivalech po celém světě a není to vůbec nic mimořádného. Nepodnítilo to k žádnému násilí v areálu ani jinde,“ upozornil Michal Thomes.

Fenomén Kneecap Kneecap jsou celosvětový fenomén. Móglaí Bap, Mo Chara a DJ Próvaí, kteří vyrostli ve squatu v Belfastu, exportují do světa irskou kulturu, hudbu, jazyk a filmy. Koncepční album Fine Art z roku 2024 produkoval Toddla T a odehrává se v průběhu bouřlivé noci v ulicích Belfastu a Londýna. O kapele vznikl částečně fiktivní snímek Kneecap, který získal řadu prestižních cen. Diváci ho mohli vidět také na festivalu v Karlových varech.

Před nočním koncertem Kneecap se pod šapitó objevily irské a palestinské vlajky, zelené dresy s trojlístky i zeleno-bílo-oranžové kukly na hlavách několika diváků. A když se jeden z raperů kapely Kneecap na pódiu objevil s šátkem „palestinou“ kolem krku, bylo jasné, že Irové dostojí své pověsti.

„Svět nedělá dost. Je důležité o situaci v Palestině mluvit. Ano, máme to privilegium, že o tom tady můžeme mluvit,“ prohlásil na závěr koncertu frontman kapely a poté začal skandovat Free Palestine.

Přidala se k němu značná část diváků obřího šapitó. S publikem mluvili anglicky, ale zároveň se omlouvali, že repují v tradiční irštině, které jen těžko v davu někdo rozuměl. Hudební set napěchovaný tvrdými beaty, syrovým hiphopem a světelnou show přesto sklidil velký ohlas a politický rozměr byl cítit po celou dobu koncertu.

„Atmosféra kolem vystoupení skupiny Kneecap byla velmi rozjitřená aktuálními událostmi, které se odehrály, a také na nás byl vyvíjen poměrně silný tlak, abychom jejich vystoupení zrušili. Vysvětlovali jsme, že Rock for People má apolitický charakter a také, že umělci jsou senzitivní duše, které mají občas potřebu vyjadřovat se ke geopolitickému dění, aniž bychom na to my měli vliv,“ řekl spoluzakladatel festivalu Michal Thomes.

„Pro nás je důležité, aby vše bylo v rámci zákonů České republiky. Proto jsme kapelu před vystoupením upozornili, aby se zdržela jakýchkoli projevů, které by vyzývaly k terorismu anebo by tak mohly být interpretovány. Což naprosto dodržela,“ zdůraznil Thomes.

„Festival Rock for People je apolitický a postavený na respektu ke svobodě projevu v rámci umělecké tvorby, na jejímž základě interprety vybíráme. Každý účinkující nese odpovědnost za svůj projev v souladu se zákony. Ne festivalu vystoupí téměř 200 interpretů, což nabízí fanouškům široké možnosti výběru,“ uvedla již dříve také mluvčí festivalu Anna Vašátková.

Tolik lidí už první den

Ač se loni zdálo, že festival větší už snad ani být nemůže, přesto se areál letos ještě rozrostl. Plocha před hlavním pódiem vypadá nekonečně dlouhá a počet návštěvníků by už první den mohl konkurovat těm nejnabitějším dnům předchozích ročníků.

Obrovské stanové městečko, zaplněná parkoviště nejen na letišti okolo Parku 360, ale také velké záchytné parkoviště za hradeckým Kauflandem, autobusová kyvadlová doprava narvaná k prasknutí. Už v prvním festivalovém odpoledni bylo jasné, že letošní ročník bude mimořádný.

„Tady je už první den tolik lidí, co bylo před třemi lety na Green Day,“ udivoval se fanoušek David, když se prodíral vpodvečer davem na koncertu metalové party Poppy.

To už měl festival za sebou koncert Polaris, kteří se před časem v Česku zapsali tím, že zrušili vystoupení v den koncertu. Tentokrát nechyběli a někteří návštěvníci koncert australské metalcorové formace ze Sydney považují za to nejlepší, co ve středu na Rock for People slyšeli.

Tradiční americké rockové kapely se silnými melodickými linkami tu měly zastoupení v partě Shinedown, která připomíná slavnou éru matadorů Nickelback, 3 Doors Down nebo Creed. Publikum kromě ohňové show nadchli třeba coververzí slavné písně Simple Man od Lynyrd Skynyrd.

„Vypadáme staře? Většina z nás má ještě vlasy,“ bavil publikum hlavní headliner středečního večera Evenged Sevenfold, který tvorbou připomíná slavnou Metallicu.

Když stál člověk zhruba uprostřed plochy před Fat Lady, viděl kapelu na pódiu jen kdesi v dálce. Koncerty lze naštěstí sledovat na čtyřech obřích obrazovkách. Každého hned napadlo, jak to bude na letišti vypadat v sobotu při koncertu Linkin Park, největšího letošního taháku čtyřdenního festivalu, který do programu přidal ještě pátý narozeninový den s Guns N’ Roses.

Rock for People pokračuje druhým dnem, vystoupí třeba Vypsaná fiXa, Eagles Of Deathmetal, The Ghost Inside, Zebrahead, Idles, Lorna Shore a především Slipknot.