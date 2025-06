Slash bez cigarety, zato v životní formě. Guns N’ Roses nadchli otce na Rock for People

Tříhodinové vystoupení slavné americké formace v neděli po 23. hodině uzavřelo pětidenní festivalový maraton v hradeckém Parku 360.

Nebylo možné tam fotografovat ani natáčet, oficiální záběry zatím nezveřejnili ani pořadatelé.

O den dříve na letišti pro rekordní a nadšený dav 50 tisíc lidí hrála kapela Linkin Park. Půl kilometru dlouhý špalír, ve kterém téměř nebylo k hnutí, v neděli večer vystřídala poněkud prořídlá „fronta“ před obřím pódiem Fat Lady.

To však nijak neumenšuje výkon kapely, jež je na scéně ještě o deset let déle než třicetiletý Rock for People.

Slash se překonával

Publikum se oproti předchozím čtyřem dnům proměnilo i věkově. Divoké dvacetileté rockery jakoby v neděli vystřídali jejich rodiče. Také trička s nápisy Slipknot a Linkin Park už byla ve špinavém prádle.

Turné GnR nese jméno Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things (Protože to, co chceš, a to, co dostaneš, jsou dvě úplně jiné věci). A festival dostal na závěr naloženo parádně, i když skupina si dala s nástupem načas a měla zhruba čtvrthodinové zpoždění.

„Hele, popravdě jsem neměl moc velké očekávání. O to víc jsem nadšený. Skupina šlapala a měla drive. Pro mě to byl jeden z nejlepších koncertů života,“ řekl polský fanoušek Pawel už po polovině koncertu a desetiminutovém sólu kytaristy Saula Hudsona alias Slashe.

Mimochodem zanedlouho šedesátiletý Slash si po zdravotních potížích odepřel své poznávací znamení, tedy cigaretu v koutku. A je v životní formě. Jeho styl chvílemi připomínal riffy, inovace a experimenty Toma Morella, kterými se proslavil třeba v kapelách Rage Against the Machine a Audioslave. Kytar během koncertu vystřídal nepočítaně.

Terminátor i balady

Ještě o tři roky starší je zpěvák Axl Rose. Set otevřel slavný hit Welcome to the Jungle z alba Appetite for Destruction. Frontman běhal z jednoho konce pódia na druhý, ale vypalovačku udýchal. Po třetí písni pak fanoušky rozesmál, když po 20. hodině popřál dobré odpoledne a dodal, že pro něj je teprve ráno.

13. června 2025

A právě album Appetite for Destruction z roku 1987 bylo na hradeckém letišti v největší permanenci. Zastoupení měly i skladby z alb Use Your Illusion I a Use Your Illusion II - obě z roku 1991.

Publikum asi nejvíce odměnilo skladby You Could Be Mine kromě jiného známé z filmu Terminátor 2: Den zúčtování a baladickou November Rain. Skupina se nebála ani instrumentálně náročné více než desetiminutové skladby Coma.

„Když jsem při November Rain zavřela oči, slyšela jsem pořád toho dvacetiletého Axla. A když jsem je otevřela, byl tu velmi udržovaný chlap furt s tak sexy hlasem a celkem i tělem,“ hihňala se ve frontě na toaletu fanynka, která se zpěvákovi věkově blížila.

Více sedly vypalovačky

V playlistu aktuálního turné jsou i nepříliš ohrané singlovky Hard Skool a Absurd nebo některé převzaté skladby od Boba Dylana (Knockin’ on Heaven’s Door), Paula McCartneyho (Live and Let Die) a nakonec si zazpíval i baskytarista Duff McKagan, který si střihl Thunder and Lightning od kapely Thin Lizzy.

Benjamínkem kapely je nový bubeník Isaac Carpenter, kterému je teprve 45 let, s Guns N’ Roses je od letošního března, s kapelou už se však sehrál velmi dobře a spolu se Slashem byl hnacím motorem celého večera.

Přestože by se našli fanoušci, kteří by nesouhlasili, kapele více sedly rychlejší skladby. Přesvědčila o tom třeba i předposlední Nightrain i velké finále a hit Paradise City.

Komplikace při odjezdu

Pravda byla, že Fat Lady při letošním festivalu už měla i lepší zvuk. Některé tóny skupiny jakoby odfoukl vítr.

Ten se skutečně zhruba po hodině zvedl, někteří fanoušci si s obavami připravili pláštěnky, ale obloha se otevřela až asi hodinu po půlnoci, kdy už většina lidí byla v bezpečí a pod střechou.

12. června 2025

Právě odjezd z Parku 360 byl nejtěžší disciplínou pořadatelů. Opět se otevřela brána za obřím pódiem, na letiště najely kloubové autobusy, které spolykaly stovky fanoušků, ale spoje zůstaly dlouho uvězněné v koloně.

„Noční odjezd byl zpočátku trochu komplikovaný. Většina lidí ve stejný moment s blížícím se deštěm sedla do aut a najela na všechny silnice vedoucí z areálu. Takže se nám chvilku odjezdy zacpávaly. Nicméně zhruba po hodině se doprava rozjela a my jsme na monitorech sledovali, jak se pohybuje do všech směrů,“ řekl spoluzakladatel festivalu Michal Thomes.