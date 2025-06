Objevily se problémy s odjezdy z letiště, organizátoři museli řešit ucpané záchody i zavážení vody do areálu. Přesto zatím každý další ročník se daří překonávat. Zda nebyl letošní červen stropem, se uvidí za rok.

Park 360 však další výzvy čekají podstatně dříve. Už 12. července to bude obří dronová show, 1. srpna samostatný koncert Bryana Adamse a 30. srpna další festival - bejbypankový Kefír.

Jaké jsou vaše pocity z 30. narozenin festivalu?

Kdybyste se mě nedávno zeptal, jak bych chtěl, aby vypadaly třicáté narozeniny Rocku for People, odpověděl bych, že přesně tak, jak se to teď stalo. Z produkční stránky to bylo opravdu velmi náročné, ale tím bych si strašně nerad stěžoval. Třeba počasí bylo naprosto ideální a vyloženě moc teplo bylo až úplně poslední den.

Jsem hrdý na celý náš tým, který byl v maximálním vypětí a na hraně fyzických i psychických sil. Měli jsme de facto nový areál s jinou rozlohou a nejen z tohoto pohledu to považuju za velmi úspěšný ročník.

A co závěrečná tečka a tříhodinový set Guns N' Roset Guns N' Roses?

Stručně řečeno, bylo to milé překvapení. Nejsem jejich kdovíjak obrovský fanda, dokonce mám i kritický postoj k Axlovi, který se v minulosti párkrát velmi neuctivě zachoval k fanouškům. Tím si sice nezískal mou přízeň, ale u nás odvedli nesmírně poctivé tříhodinové vystoupení. Na to, že už to jsou starší pánové, dali do toho úplně všechno a byli skvělí. Axl se dokonce v průběhu vystoupení snad ještě zlepšoval a oproti mým řekněme nižším očekáváním jsem byl velmi mile překvapen.

Mnoho fanoušků překvapila i jejich fyzická kondice...

Ano, vypadá to, že pánové o sebe skutečně pečují (smích). A nepochybně to tak i je, protože odehrát tříhodinový koncert znamená výjimečnou fyzickou připravenost.

A váš nejsilnější hudební zážitek?

To je jednoduché. Řekl bych, že za našich 30 let tady nebylo nic lepšího než Linkin Park.

Odpovězte mi prosím: Bylo ono stříhání fanouška zpěvačkou skupiny připravené dopředu?

Kolegům jsem se musel omluvit, protože i já jsem byl nevěřící Tomáš a říkal si, že to asi bylo připravené, nechtěl jsem věřit tomu, že to bylo spontánní. Ale pak jsme rozjeli pátrací akci, toho kluka jsme tu našli a ujistili se, že to fakt připravené nebylo. O to lepší to bylo.

Co lze říct o příštím ročníku 2026?

Ještě vůbec nic. To, že pracujeme, je snad jediná informace, kterou můžu mít. Například ještě nemáme jméno, které bychom v tuto chvíli mohli zveřejnit. Co se dat týká, ve hře jsou dvě nebo tři varianty. Uvidíme v nejbližších dnech, ale rádi bychom zůstali v červnu. Přesun z července nám přinesl spoustu plusů v možnostech bookingu kapel. Je více festivalů, které mají podobný hudební záběr jako my a v červnu se před námi otevřely větší šance na výběr.

Mimochodem, vám ještě dovolená asi nehrozí?

Jasně, v parku děláme dronovou show, pak Bryana Adamse a Kefír a do toho koncerty Kašpárka v rohlíku. Takže na dovolenou nenastupuje snad nikdo z týmu.