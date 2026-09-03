V oblasti rondelů je naplánovaná stavba silnice, za jejich zachování vznikla petice.
Nynější jednání iniciovalo muzeum. Přišli na něj zástupci města, muzea, petentů a dalších institucí.
„Dojde k uzavření memoranda, jehož cílem bude nalézt technické řešení vedoucí k všestranně přijatelnému způsobu uskutečnění projektu Nová Zelená takovým způsobem, aby archeologická lokalita zůstala neporušena,“ řekl ředitel Muzea východních Čech (MVČ) v Hradci Králové Petr Grulich.
|
Ohrožení pravěkého skvostu, nebo předvolební kampaň? V Hradci se přou o rondely
„V tomto příběhu jsou dva veřejné zájmy, které je potřeba zajistit. Jedním z nich jsou rondely a druhým veřejně prospěšná komunikace. Cením si toho, že s ochranou rondelů počítá i nový územní plán města,“ poznamenal Grulich.
První rondel byl objeven v roce 2015, druhý loni. Jsou od sebe vzdálené asi 200 metrů. Ani jedno z nalezišť nebylo klasicky archeologicky prozkoumáno, chrání je vrstva ornice.
Buď násep, nebo jinou trasu silnice
Plánovaná silnice souvisí s chystaným developerským projektem Nová Zelená. Řešením se jeví vedení cesty po náspu nad jedním z rondelů nebo přeložení trasy mimo ně.
„Od začátku říkáme, že kuklenské rondely chceme chránit na daném místě a bez poškození, ale zároveň je chceme chránit a respektovat na základě objektivních podkladů,“ řekl náměstek primátorky Lukáš Řádek (TOP 09). Podle něj byla shoda na tom, že archeologové dokončí vyhodnocení nálezů, kterým určí hodnotu oblasti.
„Další kroky budeme definovat až poté, co bude dokončené veškeré archeologické vyhodnocení. Kuklenské rondely pro nás nejsou překážkou, ale podmínkou další práce v tomto území,“ řekl Řádek.
Zdůraznil, že platný územní plán respektuje tuto archeologickou oblast a důsledně řeší ochranu kuklenských rondelů.
Petentům se násep nezamlouvá
Iniciátoři petice v létě podali ministerstvu kultury podnět k prohlášení oblasti kulturní památkou. Muzeum pro řízení o zápisu kulturní památkou udělalo povrchový průzkum, který potvrdil význam oblasti.
„Snažili jsme se, aby investor zpřístupnil dokumentaci silnice a pozemky pro další archeologické průzkumy, doufáme, že to dopadne. Chceme, aby rondely zůstaly v nedotčené podobě a v místě, kde jsou, a to místo bylo nezastavitelné. Chceme také, aby město prověřilo změnu trasování,“ řekl iniciátor petice Martin Hanousek (Zelení), který v říjnových volbách kandiduje do hradeckého zastupitelstva na kandidátce sdružení Změna pro Hradec, Zelení a KDU-ČSL.
|
21. srpna 2026
Petenti jsou podle něj proti vedení silnice po náspu nad nalezištěm. „Jsme přesvědčeni, že radiálu lze vést v prostoru mezi rondely,“ dodal Hanousek.
Ústav chce rondely neporušené
Archeologický ústav Akademie věd ČR je podle jeho ředitele Jana Maříka přesvědčen o tom, že se jedná o výjimečný nález, který by měl být zachován „in situ“, tedy neměl by být narušen stavbou.
|
Nový územní plán umožní Hradci zlepšit dopravu i přestavět staré továrny
„Pokud by mělo dojít k podání samotného návrhu na kulturní památku, tak bychom to chtěli koordinovat s městem, aby nedošlo k zablokování stavby,“ řekl Mařík.
Kuklenské rondely jsou staré přes 6 500 let. Jsou součástí pásu těchto staveb mezi Hradcem Králové a Jaroměří na Náchodsku.
Lokalita s pravěkými rondely v hradeckých Kuklenách
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz