Rozpočet Hradce Králové v pololetí v přebytku 165 mil.Kč, daňové příjmy vzrostly

Hospodaření stotisícového Hradce Králové skončilo v pololetí přebytkem 165 milionů korun. Důvodem byl meziroční růst daňových příjmů a příjmů z prodeje majetku. Výdaje města v pololetí rostly pomaleji než příjmy, investice se meziročně snížily. Příjmy města v pololetí stouply o 16 procent na dosud nejvyšších 1,97 miliardy korun, výdaje vzrostly o šest procent na 1,81 miliardy korun. Vyplývá to z výsledků pololetního hospodaření města, které dnes schválila rada města.
Daňové příjmy, které jsou hlavním příjmem rozpočtu města, v pololetí meziročně stouply o 16 procent na 1,53 miliardy korun. Příjmy z prodeje majetku vzrostly ze šesti na 83 milionů korun, z nichž přes 59 milionů korun připadlo na prodej pozemků.
Investice města v letošním prvním pololetí meziročně klesly o 16 procent na 231 milionů korun. Nejvíce, shodně po 23 milionech korun, město v prvním pololetí dalo na opravu bytového domu pro seniory Harmonie I, rekonstrukci Základní umělecké školy Střezina a na přestavbu křižovatky Mileta. Na rekonstrukci Mateřské školy Kamarád dalo 14 milionů korun.
V celoročním plánu počítá upravený rozpočet města zatím s příjmy 3,49 miliardy korun a výdaji 5,65 miliardy korun. Schodek má podle plánu činit 2,16 miliardy korun. Jako v minulých letech však lze čekat, že saldo rozpočtu bude nakonec výrazně nižší, protože město nenaplní plánovaný objem investic 2,1 miliardy korun. Na krytí letos plánovaného schodku město hodlá především použít peníze našetřené v minulých letech. Úvěr by měl pokrýt 475 milionů korun.
Hradec Králové řídí koalice čtyř subjektů, a to koalice Hradeckého demokratického klubu (HDK) a TOP 09, ODS, Pirátů a uskupení Změna pro Hradec a Zelení. Čtyři strany koalice mají 18 mandátů a většinu v 37členném zastupitelstvu opírají o tři přeběhlíky zvolené za Rozvíjíme Hradec a za hnutí ANO.