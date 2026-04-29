Na Šerlichu vydatně rozšíří parkování, lyžaře příští zimu čeká provizorní zázemí

Tomáš Hejtmánek
  11:22
Potíže s parkováním v horském sedle pod Šerlichem by měly být v nadcházející zimě minulostí. Oblíbené nástupní místo pro hřebenovku v Orlických horách se po letech příprav a sporů dočká rozšířeného parkoviště. Stavba by měla začít v létě, nejpozději ve třetím čtvrtletí, aby se alespoň provizorně stihlo nová stání vybudovat.
V sedle na Šerlichu se zatím čeká na nové parkoviště. (7. listopadu 2023) | foto: Martin Veselý, MAFRA

Společný projekt obce Deštné a majitele tamních lesů Jana Kolowrata Krakowského přijde na víc než 25 milionů korun bez započtení daně. Hlavní tíže investice bude na obci, které patří stávající asfaltová plocha i sousední lesní pozemek, kam se parkoviště rozšíří.

Kolowrat do projektu vloží už dříve odlesněnou plochu, kde mají nová stání vyrůst ještě před letošní zimou.

„Finalizujeme smlouvu o spolupráci, která je těsně před podpisem. Do letošní zimy bychom rádi připravili provizorní zázemí a příští rok by se postavilo finální řešení,“ sdělila starostka Deštného v Orlických horách Simona Vlková (Žijeme pro Deštné).

Projektová dokumentace vznikla už v roce 2024, ale přípravy se zadrhly na sporu inspektorů životního prostředí s Janem Kolowratem kvůli mýtní těžbě na místě zamýšleného parkoviště. Teprve když Kolowrat loni uspěl s odvoláním proti pokutě 900 tisíc korun, mohlo pokračovat stavební řízení. Zahájení prací nyní čeká na vydání povolení.

„Obě plochy, jak plocha obce, tak pana Kolowrata, jsou dnes odňaty z lesních pozemků. Je zaplacený poplatek za odnětí, který činil přes 700 tisíc korun. Těžba na obecním pozemku však nemůže proběhnout dříve, než bude platné stavební povolení. Pokud nedojde k odlesnění plochy do konce roku 2026, nemůže dojít ani k přesunu autobusů kvůli úzkému výjezdu pro autobusy. Proto by v takovém případě byl provoz parkoviště provizorní a na současné asfaltové ploše by zůstalo parkování vozidel,“ uvedl správce kolowratského majetku Martin Fojt.

Náklady na úpravu pozemku Jana Kolowrata mají být zhruba osm milionů korun. Vybudovat by měl nejen zpevněnou plochu na svém pozemku, ale také kompletní infrastrukturu pro umístění toalet, odvodnění či přívody elektřiny. Dořešený ještě není vjezd do lokality. Lesníci se přiklánějí k možnosti zachovat nájezd na stávající parkoviště.

„Otázkou je, zda je hospodárné investovat 15 milionů do přeasfaltování plochy pro autobusy. To bude ještě předmětem dalšího vyjednávání s krajem, aby si vydefinoval, jaké požadavky má,“ doplnil Fojt.

Část zřejmě postaví až příští rok

Počet parkovacích míst na Šerlichu se zvýší trojnásobně. Stávající asfaltová plocha nabízí oficiálně 80 míst. Nově má být v sedle 250 stání, z toho 150 na pozemku Jana Kolowrata a 100 na pozemku obce. Na místě současného parkoviště projekt počítá s točnou autobusů, zastávkami a šesti odstavnými plochami pro autobusy.

Letos se však nejspíš stihne jen část projektu. Obec nemůže na svém pozemku kácet dříve, než bude mít stavební povolení. Velmi pravděpodobně se tak letos v zimě bude parkovat jen na pozemku lesníků a nejspíš také na stávající ploše.

Druhá část parkoviště zřejmě vyroste až v příští stavební sezoně. Na příští rok se počítá také se stavbou zázemí, kde mají být toalety či převlékárny.

„Podmínkou spuštění provozu parkoviště je zprovoznění toalet. To se však letos nestihne, protože ještě nemáme zpracovaný projekt, jenž nebyl součástí původního povolení. Budeme to řešit dočasným umístěním kontejneru s toaletami,“ sdělila Vlková.

Toalety na frekventovaném turistickém výchozím místě dlouhodobě chybí. Lesníci i ochranáři v minulosti upozorňovali, že lidé kvůli tomu znečišťují okolní les.

Provozovatelem bude obec

Partneři už se dohodli, že provozovatelem placeného parkoviště bude obec. Tuto variantu preferovali deštenští zastupitelé, aby měli kontrolu nad fungováním platebního systému i údržbou lokality.

Zároveň chtějí mít ve správě i zázemí pro turisty, jeho vzhled a kvalitu. To však má vyrůst na pozemku Kolowrata.

Běžkaři berou Orlické hory útokem, na Šerlichu musíte parkovací místo „vyčekat“

„Dohodli jsme se, že pan Kolowrat nám pozemek pro zázemí daruje. Chtěli jsme totiž, aby doprovodná infrastruktura byla na pozemcích obce,“ doplnila starostka.

Výnosy z parkovného mají pokrýt údržbu a provoz. Případný zisk se má dělit mezi lesníky a obec.

Přispěje kraj?

Vyřešeno zatím není financování stavby. Obec Deštné počítá s náklady 5,5 milionu korun bez DPH za zbudování nové parkovací plochy na svém pozemku. Dva miliony korun má stát parkovací systém a podobnou částku objekt sociálního zařízení.

Největší položkou rozpočtu je přestavba stávajícího parkoviště pro potřeby autobusové dopravy. Náklady mají dosáhnout 15 milionů korun. Točnu a odstavné parkoviště autobusů si přitom vymínil Královéhradecký kraj, který objednává linkovou dopravu a jehož autobusy se nyní otáčejí a čekají v křižovatce, kde z hlavní silnice odbočuje cesta k Masarykově chatě na Šerlichu.

Bývalé vedení kraje přispělo obci na dopravní studii a několikrát deklarovalo, že podpoří i stavbu parkoviště, protože je určeno pro turisty z celého kraje. Nové vedení však dosud příslib nepotvrdilo.

„Budeme o tom diskutovat s kolegy na radě kraje. Představím jim projekt a závěry a následně se rozhodneme, jak se k tomu kraj postaví,“ řekl náměstek hejtmana pro regionální rozvoj a cestovní ruch Jiří Štěpán (Hlas samospráv). Rada by o tom měla jednat v pondělí.

„Projekt byl navržen ve spolupráci s krajem tak, abychom zajistili jejich požadavky. O finálním vzhledu diskutujeme tři roky,“ připomněla starostka Simona Vlková, že pro hejtmanství nejde o žádnou novinku.

