Rozšíření náchodské zdravotnické školy stálo přes 34 milionů korun

Autor: ČTK
  19:46aktualizováno  19:46
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Církevní Střední zdravotnická škola v Náchodě v Kladské ulici dnes otevřela nové prostory, které vznikly vestavbou dosud nevyužívaného podkroví historické školní budovy. Jde o čtyři nové učebny, sborovnu a toalety. ČTK to dnes řekla mluvčí náchodské radnice Nina Adlof.

Budova patří městu, které bylo investorem. Zřizovatelem školy je Českobratrská církev evangelická. Stavební práce zajistila náchodská společnost CE – ING. Celkové náklady jsou přes 34,2 milionu korun, z toho deseti miliony přispěl kraj.

"Budova v Kladské ulici, která je sídlem Střední zdravotnické školy Náchod – Evangelické akademie a letos si připomíná 134 let své existence, prošla významnou modernizací. Nové prostory vznikly ve východním a části jižního křídla podkroví," uvedla Adlof.

Stavbaři také do podkroví prodloužili stávající schodiště, na které navazuje nová chodba. Z ní jsou jednotlivé místnosti přístupné. Vestavba podle zástupců radnice nenarušila dosavadní provozní uspořádání školy.

"Jsem rád, že se podařilo skloubit moderní požadavky na výuku s charakterem více než stoleté budovy,“ uvedl místostarosta Jan Čtvrtečka (SOCDEM).

Součástí projektu byla také kompletní výměna střešní krytiny včetně klempířských prvků. Vzniklo také 22 střešních oken.

"Máme radost, že se podařilo další část této krásné budovy proměnit v moderní prostor, který bude sloužit studentům," řekl starosta dvacetitisícového města Jan Birke (Jan Birke za Náchod). Zdravotnická škola má podle něj význam nejen pro Náchod. "Připravuje mladé lidi pro profese, které potřebujeme a budeme potřebovat stále více. Investice do jejího dalšího rozvoje proto dává smysl," dodal.

Nové zázemí umožní škole navýšit kapacitu oboru praktická sestra, otevřít vyšší odbornou školu sociální a uskutečnit další vzdělávací projekty. Mezi ně patří také spolupráce s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Hradec Králové v bakalářském studiu oboru Všeobecné ošetřovatelství.

Školu v začínajícím školním roce 2026/2027 navštěvuje více než 300 studentů.

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Rozšíření náchodské zdravotnické školy stálo přes 34 milionů korun

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