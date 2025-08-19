Muži loupež pečlivě naplánovali, míní obžaloba. Věděli, že poškozený má doma cennosti z dědictví. Do domu se vloupali v noci, když spal. Muže přepadli, svázali a donutili ho vše vydat. Tři obžalovaní se k vině doznali. Čtvrtý, údajný zosnovatel Miroslav Šafář, vinu odmítl a tvrdil, že s loupeží nemá nic společného. To mu však soud neuvěřil.
Miroslav Šafář a Petr Souček si vyslechli tresty osmi let vězení, Ondřej Šafář si má odsedět 6,5 roku a Milan Šolc šest let. Soud také rozhodl o propadnutí nábojů a pistolí, které při loupeži použili.
„Dva obžalovaní spáchali zločiny loupeže, porušování domovní svobody a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, respektive krádeže ve stádiu pokusu. Další dva zločin loupeže ve formě organizátorství,“ uvedla mluvčí soudu Iva Matušková.
23. června 2025
Pachatelé podle obžaloby svou oběť probudili, svázali a okradli o zlaté mince, medaile a šperky. Miroslav Šafář loupež vymyslel, Šolc se podílel na organizaci a další dva šli krást. Do domu vnikli ozbrojeni.
„Kovovým nástrojem poškodili zadní vchodové dveře, čímž probudili v domě spícího poškozeného, který zakřičel, že zavolá policii. Muži ho zastihli na útěku z domu předními vchodovými dveřmi. Zahradili mu cestu, namířili na něj krátké střelné zbraně a přinutili jej, aby se vrátil dovnitř, kde mu přikázali, aby si lehl na podlahu. Svázali ho lepící páskou nalezenou v domě a elektrickým kabelem,“ popsala skutek státní zástupkyně Lenka Faltusová.
23. června 2025
Uloupené cennosti měly hodnotu 1,239 milionu korun. Jednu část lupu odvezli, další batoh s cennostmi podle obžaloby zůstal v domě. Ondřej Šafář se také s ukradenou platební kartou poškozeného později pokusil vybírat v bankomatu peníze.
Rozsudek není pravomocný, obžalovaní i státní zástupkyně si ponechali lhůtu na odvolání.