Advokát si objednal únos expartnera své dcery, důkazy pro vraždu soud neuznal

Autor: poš, the
  7:02aktualizováno  12:10
Pardubický advokát Pavel Jelínek a jeho tři komplicové jsou podle soudu vinní z únosu bývalého partnera Jelínkovy dcery. Krajský soud v Hradci Králové nepřijal verzi obžaloby, že šlo o vraždu na objednávku. Důkazy podle soudu nebyly dostatečné. Obžalovaní dostali tři až osm let vězení. Většina se odvolala a rozsudek tak není pravomocný.

Podle předsedy senátu Luboše Sováka je případ poměrně rozsáhlý, avšak soud na rozdíl od obžaloby změnil u obžalovaných právní kvalifikaci.

„Důkazně nebylo prokázáno, že by obžalovaní Bičan a Grégr usmrtili poškozeného. Nebyla prokázána předchozí dohoda mezi Jelínkem a Bičanem,“ řekl Sovák.

Všichni čtyři obžalovaní podle soudu spáchali zločin zbavení osobní svobody. Nejvyšší trest si vyslechl Luboš Bičan, který je podle soudu vinen ještě z nedovoleného ozbrojování. Vlastimil Grégr dostal trest 7 let vězení, Roman Lorenc souhrnný trest 6 let ještě za předchozí trestnou činnost. Advokát Jelínek, který byl podle obžaloby objednavatelem, si má odsedět tři a půl roku za zbavení osobní svobody ve formě účastenství - návodu.

Advokát Pavel Jelínek přichází na vyhlášení rozsudku ke Krajskému soudu v Hradci Králové. (7.listopadu 2025)
Obžalovaný advokát Pavel Jelínek při vyhlášení rozsudku u Krajského soudu v Hradci Králové. (7.listopadu 2025)
Obžalovaný Roman Lorenc přichází do jednací síně krajského soudu na vyhlášení rozsudku. (7.listopadu 2025)
Obžalovaný Vlastimil Grégr přichází do jednací síně krajského soudu na vyhlášení rozsudku. (7.listopadu 2025)
Trest u obžalovaného Jelínka je nižší, protože mu soud nepřičetl útrapy poškozeného jako u ostatních obžalovaných. Polehčující okolností je také jeho dosavadní řádný život.

„Obžaloba i my jsme vycházeli zejména z výpovědi obžalovaného Lorence. Jeho výpověď nám přišla věrohodná. Sedí nám s tím, jak byly provedeny další důkazy, sedí nám s výpovědí svědků,“ doplnil Sovák, že část skutků popsaných v obžalobě má soud za prokázanou. Dokázáno však podle soudu není, zda poškozený skutečně nežije, jak vyvozuje obžaloba.

Rozsudek zatím není pravomocný. Jediný Lorenc se vzdal práva na odvolání, ostatní obžalovaní se odvolali na místě, stejně tak v jejich případech i obžaloba.

„Nesouhlasím s použitou právní kvalifikací. Jsem přesvědčena, že to vražda byla,“ řekla státní zástupkyně Lenka Faltusová, podle které policie i nadále tělo hledá. Pokud se v budoucnu nové důkazy najdou, lze případ otevřít i poté, co bude rozhodnutí již pravomocná.

„Je to absolutní nesmysl, žádnou vraždu jsem si neobjednal. Věřím, že vrchní soud rozhodne jinak. Myslím, že se mi podařilo prokázat moji nevinu. Je to jen jiný výklad důkazů,“ uvedl po skončení jednání Pavel Jelínek.

Kauza objednané vraždy spěje k závěru, žalobkyně mluví o bezcitnosti a navrhla tresty

Obžalovaným hrozilo 15 až 20 let vězení. Obžaloba vinila právníka Jelínka, že si na podzim roku 2022 objednal vraždu hradeckého podnikatele Pavla Matušky, bývalého partnera své dcery. Motivem podle kriminalistů měly být stupňující se soudní spory o dítě Jelínkovy dcery a poškozeného, který chtěl navíc podat trestní oznámení pro falšování důkazů ve sporu. Tělo oběti se nikdy nenašlo.

Podle spisu si vykonavatelé činu Vlastimil Grégr, Luboš Bičan a Roman Lorenc naplánovali, že napadení a únos poškozeného budou fingovat jako policejní zásah. Použili policejní pouta, stahovací pásku, kuklu, paralyzér a zaslepené lyžařské brýle, aby ho zmátli. Násilně jej zavlekli do auta a odjeli.

Obžalovaný Grégr se podle obžaloby poté zbavil těla tak, že jej vhodil do dosud nezjištěné hlubší vodní plochy nebo toku, a to někde v jižní části kraje Vysočina nebo už v Jihomoravském kraji.

Tři ze čtyř obžalovaných loni v prosinci u hlavního líčení vinu odmítli. Bičan a Jelínek nesouhlasili s právní kvalifikací a všechny skutečnosti v obžalobě považují za sporné. Obžalovaný Grégr vinu taktéž neuznává. Lorenc chtěl prohlásit vinu ve všech bodech obžaloby, avšak soudce toto prohlášení neuznal. Podle jednoho z obhájců státní zastupitelství zcela slepě důvěřuje klíčové výpovědi právě obžalovaného Lorence.

„Obžalovaný Jelínek měl reálný zájem poškozeného odstranit,“ uvedla v závěrečné řeči Faltusová. Podle ní se naplnily všechny skutkové podstaty vraždy, kterou si objednal.

2. prosince 2024

