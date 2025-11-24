Útočník zasáhl soka sekerou do hlavy i krku, u soudu vyvázl s podmínkou

Událost se stala v červenci poblíž parku v Nové Pace na Jičínsku. Podle spisu mu předcházela vzájemná slovní potyčka v parku. Oba muži byli opilí. Čtyřiašedesátiletý J. J. poté vzal sekeru a svého čtyřiatřicetiletého soka se snažil několikrát udeřit do horní části těla.
„Zasáhl poškozeného břitem ostří sekery do oblasti levé zadní a boční části krku a způsobil mu ostré, sečné poranění krku a obou horních končetin,“ stojí v obžalobě. Způsobil mu také překrvení spojivky pravého oka s lehkým hematomem dolního víčka.
Soud muži uložil 3 roky vězení s podmíněným odkladem na 3,5 roku. Propadla mu také sekera o délce 33,5 centimetru s ostřím dlouhým 9 centimetrů.
Opilec bil soka v parku sekerou po hlavě, stíhají ho za pokus o vraždu
Obžalovanému původně hrozil až 18letý trest za pokus o vraždu. Policie ho z něj obvinila letos v lednu po vyhodnocení všech okolností, až půl roku po činu. Soud poté na obviněného uvalil vazbu. Státní zástupce nicméně v obžalobě skutek kvalifikoval jako zvlášť závažný zločin těžkého ublížení na zdraví spáchaný ve stadiu pokusu, za což hrozí nejvýše 10 let vězení.
„Zranění krku bylo v těsné blízkosti zevní hrdelní žíly, která je uložena velmi povrchově pod kůží a podkožím. V případě jejího porušení mohlo dojít k závažnému poranění. Obžalovaný musel být zcela srozuměn s tím, že může při takovém útoku způsobit poškozenému závažná zranění,“ stojí ve spisu.