Po útoku chrčícímu bezdomovci dupal na hlavu. Za pokus o vraždu soud uložil 15 let

Podle obžaloby agresor napadl svou oběť 5. dubna 2025 krátce po 20. hodině poblíž vstupu do obchodního domu nedaleko jilemnického autobusového nádraží. Poškozený tam ve skupině dalších lidí popíjel alkohol.
„V podnapilém stavu (ho) nejprve udeřil rukou do obličeje tak silně, až poškozený upadl na zem, přičemž nelze vyloučit, že se při pádu udeřil do hlavy. Poté do něj, ačkoliv se poškozený nehýbal a vydával chrčící zvuky, několikrát silně kopl, a to jak do hlavy, tak do trupu, a poté za doprovodu sprostých nadávek mu minimálně dvakrát až třikrát cíleně dupl silně nohou na hlavu,“ píše se v obžalobě.
Poškozený v tu chvíli ležel na pomezí betonových schodů a travnaté plochy. Podle obžaloby si agresor v tu chvíli musel uvědomovat, že oběti může způsobit smrtelná zranění.
Agresivně se choval i u soudu
Podle televize CNN Prima news byl obětí muž bez domova. Útočník mu měl poté prohledat kapsy, sebrat batoh a z místa odejít. Agresivně se muž choval i v soudní síni, když pokřikoval na novináře.
Podle spisu poškozený utrpěl rozsáhlé krvácení do mozku, mnohočetné vážné zlomeniny kostí v obličeji, včetně zlomeniny čelisti a poranění a obrnu levého lícního nervu. Útok přežil jen díky rychlému transportu do nemocnice. Podstoupit musel neurochirurgický zákrok a hospitalizovaný byl téměř sedm týdnů.
„Obžalovaný spáchal pokus zločinu vraždy v jednočinném souběhu s přečinem výtržnictví, za což se odsuzuje k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání patnácti let,“ uvedla mluvčí krajského soudu Iva Matušková.
Rozsudek není pravomocný, obžalovaný se na místě odvolal.