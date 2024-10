Šéf ÚOHS potvrdil vyloučení Budimexu z tendru na stavbu D11 Trutnov-hranice

O rozhodnutích Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) na síti X informoval generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl.

„Předseda ÚOHS svými rozhodnutími potvrdil postup ŘSD. Po nabytí právní moci bude uzavřena smlouva se zhotovitelem,“ uvedl Mátl. Právní moci rozhodnutí nabudou jejich doručením všem účastníkům řízení.

Budimex dál pokládá svou nabídku za správnou. „Jsme přesvědčeni, že nabídka byla podána v souladu se všemi platnými podmínkami, a jsme plně odhodláni prokázat její platnost všemi dostupnými prostředky,“ uvedla mluvčí společnosti Budimex Diana Zyglewská. Proti rozhodnutí ÚOHS se Budimex může bránit podáním správní žaloby ke Krajskému soudu v Brně.

Stavbu úseku o délce 21,1 kilometru má ŘSD připravenou a chtělo s ní původně začít loni v prosinci, od té doby se řešily spory o vítězství v tendru. „Chceme začít stavět co nejdříve,“ řekl v pátek mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Budimex se u antimonopolního úřadu v prvním řízení bránil proti svému vyřazení z tendru a ve druhém rozporoval výběr vítězné firmy. ÚOHS v prvoinstančním řízení návrhy polské firmy zamítl, načež její následné rozklady zamítl i předseda ÚOHS Petr Mlsna. Tím potvrdil správnost prvostupňových rozhodnutí o zákonném postupu ŘSD.

Úsek D11 z Trutnova na hranici naváže na polskou rychlostní silnici S3 otevřenou k českým hranicím loni v září a v celé trase až k Baltskému moři letos v létě. Úsek z Trutnova k hranici, jehož součástí jsou i dva půlkilometrové tunely, by měl být podle dosavadních plánů hotový v roce 2027.

Firma může jít k soudu

Původně Budimex tendr v hodnotě přes 11 miliard korun vyhrál, ale rozhodnutí ŘSD o jeho vítězství po námitkách konkurenční firmy MI Roads zrušil antimonopolní úřad. ŘSD následně Budimex z tendru letos v květnu vyloučilo. Budimex se pak s dvěma podáními obrátil k ÚOHS.

Stavba je největší dálniční zakázkou vybíranou ve veřejné soutěži v historii ŘSD.

Po vyloučení Budimexu, který nabídl cenu 11,35 miliardy korun bez DPH, se tendr vrátil do fáze hodnocení nabídek. ŘSD v polovině června po opětovném posouzení vybralo pro stavbu úseku sdružení v čele s firmou MI Roads. To nabídlo v soutěži druhou nejnižší cenu, 11,71 miliardy korun bez DPH. MI Roads patří přes společnost Metrostav Infrastructure do skupiny Metrostav. Dalšími členy sdružení jsou společnosti Doprastav, Metrostav TBR, Subterra a Duna Aszfalt.

Důvodem vyloučení Budimexu z tendru bylo podle ÚOHS to, že u stavby tunelů nesplnil požadavky na předložení referenčních zakázek. Kvalifikaci prokazoval nejasně a nedostatečně prostřednictvím poddodavatelů na stavbách tunelů v Kolumbii a na Tenerife.

Budimex nesplnění požadavků již dříve odmítl. Uvedl, že má zkušenosti i ze stavby tunelů v Polsku a ve Španělsku. Výběr MI Roads Budimex u ÚOHS zpochybňoval údajným nesplněním požadavků u jedné z referenčních zakázek. ÚOHS to odmítl.

Proti rozhodnutí ÚOHS se Budimex může bránit podáním správní žaloby ke Krajskému soudu v Brně.

ŘSD připravuje i stavbu úseku D11 z Jaroměře do Trutnova. Se zahájením stavby počítá v roce 2025 a s uvedením do provozu v roce 2028. Tím by byla celá D11 hotová. D11 z Prahy do Hradce Králové a na hranici s Polskem začal stát budovat v roce 1978. Zatím je z plánovaných 154 kilometrů hotových 113 kilometrů. Od prosince 2021 dálnice končí na severním okraji Jaroměře.