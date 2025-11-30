Silničáři nechtějí zakázky potvrdit, dokud nebudou mít jisté finance na příští rok.
„Čekáme na další vývoj státního rozpočtu a především na vývoj rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, který je skutečně nejistý. Je všeobecně známo, že v něm chybí asi 37,5 miliardy korun,“ řekl generální ředitel ŘSD Radek Mátl ve vysílání Frekvence 1.
Přiznal, že kvůli neschváleným financím státní podnik zastavil několik významných staveb. Mezi nimi právě dva dálniční úseky v Královéhradeckém kraji.
„Stopli jsme docela významné stavby, nepodepsaly se zatím smlouvy na dálnici D11 mezi Jaroměří a Trutnovem, nepodepsala se smlouva na D35 Úlibice – Hořice. Zatím nemůžeme ani zahájit stavbu I/16 Martinovice – Mladá Boleslav,“ doplnil.
O problémech s financováním nových staveb hovořil Mátl také ve svém čtvrtečním podcastu. V něm uvedl, že ŘSD je připravena zakázky zahájit, jakmile bude mít podložené financování. Zatím je podle něj jistá jen minimální výše rozpočtu, která pokryje pouze již rozestavěné stavby.
„Všichni si uvědomují závažnost situace. Jakmile budeme mít jistotu, že ty stavby můžeme zahájit, tak to okamžitě sdělím a do staveb se pustíme,“ ujistil Radek Mátl.
Stavbu obou úseků dálnic D11 a D35 plánovali silničáři zahájit letos v prosinci.
Zakázku na D35 mezi Úlibicemi a Hořicemi na Jičínsku má stavět za 4,33 miliardy korun bez DPH sdružení firem STRABAG SIS a FIRESTA-Fišer. Úsek měří 16,3 kilometru a půjde o předposlední část liberecké dálnice na území Královéhradeckého kraje.
Příští rok se má začít pracovat ještě na navazujícím obchvatu Úlibic, kde bude dálnice končit. Od obce má v budoucnu pokračovat už jen přeložka silnice I/35 do Turnova. Podle infoletáku ŘSD už vítězné sdružení smlouvu na dálnici z Úlibic do Hořic podepsalo a nyní čeká, kdy svůj podpis připojí také Mátl. Stavba má být hotová v roce 2028, navazující obchvat o rok později.
Neoficiálně se však hovoří o tom, že by se obě části mohly dát do provozu současně. D35 nyní končí před Hradcem Králové. V úterý 16. prosince spustí silničáři provoz na jejím úseku z Hořic do Sadové, příští rok se má otevřít navazující úsek do Plotišť nad Labem u Hradce Králové, kde se D35 napojí na D11. Řidiči tak budou moci v závěru příštího roku jet po souvislé dálnici D35 z Hořic až za Vysoké Mýto.
Úsek D11 z Jaroměře do Trutnova je poslední částí dálnice na Polsko, která se ještě nestaví. Zakázku za 9,1 miliardy korun bez DPH získalo sdružení Eurovia CZ, MI Roads, Metrostav TBR a M-Silnice. Stavba měří 19,6 kilometru a hotová má být v roce 2028.
Ve stejném roce má být v provozu i navazující úsek z Trutnova na hranice s Polskem, jehož stavba začala loni. Jeho první tříkilometrová část u hranic se má podle aktuálního infoletáku ŘSD otevřít ve 3. čtvrtletí příštího roku.

Polská dálnice S3 už je hotová a díky první části D11 se tak doprava z Polska vyhne obcím na obou stranách hranice.
Odkládá se i Rychnov
Podobně jako zahájení stavby dálnic se v čase posouvá i výstavba obchvatu Rychnova nad Kněžnou, která je součástí balíku opatření na zmírnění dopadů rozvoje průmyslové zóny Solnice-Kvasiny.
Původně se počítalo s jeho stavbou od roku 2021, později padaly termíny 2023, 2025 nebo 2026.
Když loni na jaře stát chtěl stavbu posunout až na rok 2027, zvedl se odpor na rychnovské radnici i v Královéhradeckém kraji. ŘSD tehdy slíbilo, že bude dál připravovat výstavbu podle původních harmonogramů.
„Optimisticky očekávám, že na konci roku 2025 vysoutěžíme dodavatele a stavět začneme buď koncem roku, nebo v roce 2026,“ věřil ještě loni na jaře krajský ředitel ŘSD Marek Novotný.
Jenže předpoklady nevyšly. Silničáři ještě nezažádali ani o stavební povolení a zasekli se také na výkupech pozemků. Ke konci října měli vykoupeno jen 40 procent pozemků v trvalém záboru stavby. Aktuálně počítají s tím, že stavební povolení získají až v roce 2027 a v témže roce začnou i stavět.
„Z ministerstva dopravy máme potvrzeno, že stavba by měla být zahájena na jaře roku 2027,“ informovala v říjnovém vydání městského zpravodaje místostarostka Rychnova Dana Spejchalová (Nezávislí za Rychnov).
Nejistota ohledně rozpočtu je nyní cítit i na železnici. Na potvrzení financí dlouho čekala také Správa železnic, která se zdráhala podepsat téměř desetimiliardovou zakázku na přestavbu hlavního nádraží v Hradci Králové.
Smlouvu uzavřela na konci října a nyní už probíhají přípravné práce pro přestavbu trakčního vedení. Kvůli tomu začaly první výluky související s pětiletou přestavbou železničního uzlu. Střídavě se nejezdí na všech tratích směřujících z Hradce. Výluky potrvají do 10. prosince.