Rychnov nad Kněžnou dá na obnovu Ivanského jezera přes 20 milionů korun

Autor: ČTK
  18:45aktualizováno  18:45
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Jedenáctitisícový Rychnov nad Kněžnou dá na záchranu Ivanského jezera, vodního díla z počátku 20. století na okraji města, přes 20 milionů korun. Rychnovští zastupitelé dnes rozhodli o vkladu zbývajících zhruba 19,5 milionu korun do fondu na jeho obnovu. Zhruba půl milionu korun ve fondu už je, řekl ČTK starosta Jan Skořepa (Nezávislí za Rychnov). Fond radnice založila v únoru se záměrem do něj vložit okolo 20 milionů korun z přebytku hospodaření za rok za 2025. Celkový přebytek hospodaření je okolo 38 milionů korun.

"Je to příspěvek města, aby se projekt uskutečnil. Ivanské jezero je částí Rychnova, lidé k tomuto místu mají silný vztah. Pokud se vše podaří tak, jak má, dorazí dotace, tak město bude mít opět významnou rekreační a přírodní lokalitu," řekl ČTK Skořepa.

Letos na jaře podepsali zástupci radnice a státního podniku Povodí Labe (PLA), který bude investorem stavby, smlouvu o spolupráci na financování obnovy jezera. Záměr rekonstrukce vodního díla dříve podpořilo také ministerstvo zemědělství a Královéhradecký kraj, obě instituce peníze na obnovu jezera přislíbily. Oprava vodního díla za odhadovaných téměř 100 milionů korun, kterému hrozil zánik, by mohla začít v roce 2027.

Město a PLA by se podle podepsané smlouvy o spolupráci o financování projektu měly podílet shodně 14 procenty z celkových nákladů, 70 procent by měla činit dotace ministerstva zemědělství a Královéhradecký kraj by měl přispět dvěma procenty. Částka vyčleněná na projekt za město by podle starosty měla být dostačující.

"V současné době máme právoplatná veškerá povolení pro stavbu včetně povolení pro odstranění původní hráze a sedimentů. K těmto řízením jsme doložili i potřebné projektové dokumentace v příslušných stupních. Smlouva o spolupráci je podepsána a je zažádáno o dotaci na ministerstvo zemědělství," sdělil ČTK mluvčí Povodí Labe Aleš Prokopec. Stavba je podle něj v plánu v rozmezí od ledna 2027 do konce roku 2030.

Investice by měla zahrnovat nejen rekonstrukci jezera a odbahnění, ale i demolici stávající hráze a stavbu hráze nové.

Záměr na zrušení jezera na Javornickém potoku v přírodním parku Les Včelný zvedl v Rychnově nad Kněžnou vlnu emocí. Petici na podporu zachování jezera podepsalo přes 4300 lidí. Podle autorů petice jde o oblíbené výletní místo obyvatel Rychnova nad Kněžnou a okolí, po generace slouží také jako rekreační zóna. Ekologové prosazovali přeměnu jezera na mokřad, tedy zánik vodního díla.

Vodní dílo vybudovala v letech 1905 až 1907 na Javornickém potoku firma Lorenc a Dědek ze Solnice za účelem zadržení protipovodňové vlny. Po úpravě řeky Kněžny v zastavěné části města v roce 1937 ztratila ochranná funkce nádrže Ivanského jezera na významu. Vodní dílo je sice provozuschopné, ale má řadu provozních poruch. Nesplňuje současné požadavky na zachytávání povodní, uvedli zástupci Povodí Labe.

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