Rychnov nad Kněžnou povede dosavadní místostarostka Jana Drejslová

Starostkou Rychnova nad Kněžnou se dnes podle očekávání stala dosavadní místostarostka a jednička na kandidátce uskupení Rychnov Plus Jana Drejslová. Získala 20 hlasů z 21 možných. Ve funkci po 16 letech střídá Jana Skořepu (Nezávislí za Rychnov), který se o funkci starosty neucházel. ČTK o tom dnes po zasedání ustavujícího zastupitelstva informovali zástupci radnice. Radniční koalici po říjnových volbách vytvořila uskupení Rychnov Plus, Nezávislí za Rychnov, 21 pro město a Volba pro město (VPM).
Koalice má v jednadvacetičlenném zastupitelstvu 13 hlasů. Na společném směřování města se podle zástupců koalice bude podílet také Zdeňka Schwengerová z VPM.
První místostarostkou dnes zastupitelé zvolili dosavadní místostarostku Danu Spejchalovou (Nezávislí za Rychnov) a místostarostou Oldřicha Bittnera (21 pro město). Všichni tři, včetně starostky, budou funkce vykonávat jako uvolnění, tedy s plným platem a na plný úvazek. Spejchalová získala podporu 14 zastupitelů, Bittner 18.
Rada jedenáctitisícového města je sedmičlenná. Rychnov Plus a Nezávislí za Rychnov mají po třech radních, uskupení 21 pro město jednoho. Radu města pro nadcházející volební období doplní Jana Přibylová, Jiří Dvořák (oba Rychnov Plus) a Jan Skořepa a Miroslav Hofmann (oba Nezávislí za Rychnov).
Drejslová dnes ČTK řekla, že programové priority a kompetence jednotlivých radních čtyřkoalice sdělí v dalších dnech. Drejslová je první starostkou v historii Rychnova. Dříve byla v ODS, ale založila vlastní hnutí. Je také opoziční zastupitelkou Královéhradeckého kraje, v krajském zastupitelstvu působí ve funkci předsedkyně sociálního výboru.
Komunální volby v Rychnově nad Kněžnou vyhráli Nezávislí za Rychnov, získali pět mandátů v zastupitelstvu. Druhý skončil ve volbách Rychnov Plus, taktéž s pěti mandáty, třetí ANO má tři zastupitele. Čtvrté uskupení Není nám to jedno s podporou hnutí Východočeši má také tři mandáty, dva zastupitele získalo na pátém místě uskupení 21 pro město. KDU-ČSL skončila se dvěma mandáty na šestém místě a sedmou příčku obsadila VPM s jedním zastupitelem.