Zámek v Rychnově láká na britský gospelový sbor, vystaví krajky i řezby

Tomáš Hejtmánek
  7:32aktualizováno  7:32
Prvním květnovým dnem začíná nová návštěvnická sezona na Kolowratském zámku v Rychnově nad Kněžnou. Znovu přinese oblíbené prohlídky s hraběnkou, novinkou je otevření kavárny. Sezonu zpestří prodejní výstava řezbářů, která naváže na loňskou spolupráci s pořadateli řezbářského sympozia Proměny dřeva v nedalekém Skuhrově nad Bělou.
Zámek v Rychnově nad Kněžnou (29. dubna 2026) | foto: David Taneček, ČTK

Mezi návštěvníky zámku sklidila výstava řezbářů pozitivní ohlasy a majitelé se proto s autory domluvili na další spolupráci. Sochy by měly stát na nádvořích zámku od poloviny července do září.

„Loňská výstava měla u návštěvníků velký úspěch. Lidé se ptali, jestli by se sochy daly koupit. Proto jsme se dohodli na změně koncepce, aby byla výstava prodejní. Tím podpoříme i řezbáře,“ řekla hraběnka Andrea Kolowrat Krakowská.

I když se sochy v průběhu sezony prodají, měly by v areálu zůstat do zářijového ukončení výstavy. Od loňské sezony jsou v areálu natrvalo k vidění také vyřezávané šachy, lavičky nebo sepjaté ruce řezbáře Oldřicha Plisky.

Další novinkou budou velkoplošné obrazovky v průchodu mezi prvním a druhým nádvořím rychnovského zámku. Návštěvníci se na nich seznámí s dřívějším stavem i historií památky. Z obrazovky promluví například otec současného majitele Kryštof Kolowrat Krakowský Libštejnský, který zámek v 90. letech získal zpět do rodového majetku. Video přiblíží tehdejší stav zámku i kolowratských lesů, které byly v minulém století citelně zasažené imisemi.

Hlavní kulturní událostí letošní sezony bude koncert britského gospelového sboru The Kingdom Choir a Filharmonie Hradec Králové, který se koná 13. června. Sbor vystupoval třeba na korunovaci britského krále Karla III. nebo na svatbě prince Harryho s Megan Markle.

V programu nechybí ani další pravidelné akce. Už 7. a 13. května na zámku vystoupí absolventi rychnovské ZUŠ, 29. května se zámecký kostel Nejsvětější Trojice zapojí do Noci kostelů a o den později se v parku koná Rodinný festival. V závěru června bude zámek hostit tradiční přehlídku Poláčkovo léto.

Krajka na zámku

Také letos se budou konat prohlídky s hraběnkou. Chystá se otevření Café Kolowrat na druhém zámeckém nádvoří a také spuštění nových webových stránek zámku.

Od 2. června do konce září se v konírně na druhém zámeckém nádvoří koná výstava Krajka na historickém portrétu, na které zámek představí obrazy z 16. až 18. století. Nabídne jedinečný pohled na historii krajky a její vývoj v průběhu raného novověku.

Unikátní pohled do zámeckého sklepa, komunisté si tam postavili kryt

„Podle každého z obrazů vznikl malý vzorek ukazující, jak původní krajka vypadala. Návštěvníci ji tak uvidí nejen na obraze, ale i v reálu,“ přibližuje kastelánka Zdeňka Dokoupilová. Výstava vznikla v rámci projektu Vlákna paměti, který mapuje minulost a současnost vambereckého krajkářství. K projektu vyjde i obsáhlý barevný katalog.

Ceremoniální meč půjčili do Brna

V zámeckém kostele letos lidé neuvidí loretánskou madonu a kříž, které zámek na celou sezonu zapůjčil do Prahy na výstavu k 400. výročí založení Pražské lorety. Madonu nahradí alespoň obrázek.

Do poloviny července nebude k vidění ani ceremoniální meč, který Kolowrati zapůjčili do Technického muzea v Brně na výstavu Evropský meč. Ta mapuje symboliku a vývoj mečířského řemesla napříč stoletími. Ceremoniální meč Kolowratů vystaví muzeum na několik týdnů společně s mečem Jana z Rottalu a podle autorů výstavy jde o zcela unikátní příležitost vidět oba artefakty vedle sebe.

„Jde o dva nejstarší dochované hejtmanské meče, symboly identity a kontinuity moravské správy. Ceremoniální meč Jana z Rottalu je z roku 1650, o něco mladší je Kolowratský meč, který původně patřil Františkovi Karlovi Libštejnskému z Kolowrat,“ vyzdvihuje spoluautorka brněnské výstavy Alena Selucká.

Nákladná oprava plotu pokračuje

I v letošním roce pokračují v Rychnově nad Kněžnou práce na obnově historického plotu u zámeckého kostela, která započala v roce 2024. Dosud majitelé opravili 13 plotových polí, zejména v levé části od brány. Letos mají pokračovat práce v pravé části.

„Čekáme na výsledek žádosti o dotaci. Pokud budeme úspěšní, dojde k obnově celé pravé části. V opačném případě obnovu rozdělíme na další etapy,“ dodala Dokoupilová.

Obnova historického plotu je finančně velmi nákladná, protože se jedná o lité prvky, které se dnes již touto metodou nevyrábějí. Rekonstrukce dosud stála 6 milionů korun, dokončení pravé části má stát čtyři miliony a další jeden až dva miliony se odhadují na obnovu vstupní brány s portálem. Ty jsou v plánu na příští sezonu.

Zámek v Rychnově nad Kněžnou loni navštívilo 13 tisíc lidí. Patří k největším barokním komplexům v Česku. Současnou podobu mu vdechl architekt Jan Blažej Santini-Aichel.

Tvůrce varhan v Rychnově si vytvořil pomník, nešidilo se na dřevě ani kovu

Jan Kolowrat Krakowský památku v posledních letech nákladně rekonstruuje. V roce 2023 dokončil pětileté opravy zámeckého komplexu za více než 100 milionů korun, při kterých stavbaři opravili omítky, střechy a také zámecký kostel Nejsvětější Trojice.

Předloni se otevřela opravená zvonice se čtvrtým největším funkčním zvonem v Čechách – Kryštofem. Přibyl také výtah, který umožnil bezbariérový přístup do zámecké expozice, kostela Nejsvětější Trojice i do Muzea a galerie Orlických hor, které má na zámku výstavní prostory.

Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte

Teplá zima probudila stromy i na chladnější Vysočině. V Polné na náměstí...

Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco jeden státní svátek přeje nákupům, během druhého musí být podle zákona o prodejní době v maloobchodě...

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná jednu ze slavných scén kultovní komedie Vesničko má středisková. Akce se se zúčastnil i maďarský...

5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě

Pumptrack Štvanice

Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy uzavřené okruhy plné vln a klopených zatáček, se v Praze stávají hitem nejen pro děcka a teenagery....

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam nechcete. Připomínají hororové scény, působí nevýslovně divnou atmosférou nebo přinášejí zklamání z...

Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se

Nové vozy lanovky na Petřín už mají zakrytá jenom čela.

Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou podobu. Vozy vyrobené ve Švýcarsku mají aktuálně zakrytá již jen čela a procházejí intenzivním...

Od pátku 1. května se otevírá cestujícím nové schodiště ve stanici metra Muzeum na Václavském náměstí s eskalátorem. Dojde tak ke zlepšení přístupu do stanice metra i na Václavské náměstí. V neděli...

Potkaly se po 17 letech. Dárkyně umožnila ženě dočkat se promoce synů

Ve Fakultní nemocnici Plzeň začíná sloužit hematoonkologům nástavba nad blokem...

Hematologicko-onkologické oddělení Fakultní nemocnice v Plzni patří k dvěma největším v České republice. Pracuje i pro Český národní registr dárců dřeně, pro který zajišťuje odběr krvetvorných buněk...

Setkávání se smrtí je i hezké. U nás vídáme opravdový život, říká šéfka hospice

Monika Marková, končící ředitelka hospice sv. Štěpána v Litoměřicích (duben...

Kdysi prožila velmi bolestný příběh, když sledovala, jak kvůli těžké nemoci odchází její maminka. O několik let později stála Monika Marková u myšlenky zrodu hospice sv. Štěpána v Litoměřicích. Tehdy...

Minoritský klášter ve Znojmě zaplnily historické hračky, zejména dřevěné

ilustrační snímek

Minoritský klášter ve Znojmě zaplnily historické hračky, zejména dřevěné a tahací. Pocházejí se sbírky Marie Maderové ze Šanova na Znojemsku. Některé exponáty...

Nejdelší pražský eskalátor vede do hlubin metra. Kde se nachází?

Nové eskalátory ve stanice metra Anděl (10. června 2018)

Držte se pevně madla. Nejdelší eskalátor v metru není nejdelší jen v Praze, ale dokonce i v celé Evropské unii. Vede do stanice Náměstí Míru na lince A a měří úctyhodných 87,1 metrů. Cesta dolů trvá...

Kvůli rekonstrukci ulice musí experti do sklepů, prověří statiku domů

Česká Lípa

Nové podoby se dočká Jiráskova ulice v České Lípě. Tamní radní vybrali projektanta, který kompletní rekonstrukci připraví. Podle českolipské mluvčí Kristýny Kňákal Brožové ulice dlouhodobě není v...

ČaroBeltine v Nasavrkách

ilustrační snímek

V sobotu 2. května se od 10:00 do 22:00 v keltském skanzenu v Nasavrkách uskuteční slavnost ČaroBeltine, jež oslaví příchod léta v magickém duchu pohanství a čarodějnictví.

Olomoucký majáles míří poprvé do letního kina. Láká na hudbu všech žánrů či kvízy

Majáles se stal nedílnou součástí jarního kulturního dění v Olomouci (foto z...

Dvě hudební scény, na nichž vystoupí dvě desítky kapel a interpretů, dále divadelní stan, AZ-kvíz, prezentace studentských spolků a neziskových organizací či doprovodný program pro celou rodinu. To...

Pardubický Červeňák se památkou nestane, město chce most i tak opravit

Přírodní park Červeňák

Most Červeňák v Pardubicích se nestane kulturní památkou. Ministerstvo kultury se návrhem ekologického spolku Chráníme stromy odmítlo zabývat. Město stejně chce most opravit.

Věřili, že jsou za hranicemi. Šílené akce tajných služeb ožijí v představení

Dvojjazyčný divadelní projekt nazvaný Falešné hranice, po stopách akce Kámen,...

Cestu časem nabídne českým i německým divákům německé divadlo Ovigo. Přímo na hraničním místě poblíž Bärnau v okrese Tirschenreuth se odehraje představení Falešné hranice – po stopách akce Kámen....

