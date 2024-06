Sídliště má výhled na plechové krabice. Řetězce míří i do menších měst

Když se před pěti lety projednávala v Rychnově nad Kněžnou změna územního plánu, která měla umožnit vznik obchodní zóny u největšího sídliště Mírová, vzbudilo to velké emoce. Místní proti marketům dokonce sepsali petici a žádali raději vybudování parku. Marně.

Teď už jsou obchody hotové a na začátku května obsloužily první zákazníky. Jenže pachuť mezi místními nezmizela. Tam, kde se dříve dívali z oken paneláků na louky a pole, mají přes silnici velké plechové stěny.

„Bývala to hezká rána, když na louce nestály šedivé krabice,“ posteskl si na Facebooku autor stránky Žijeme na Mírové. Připomněl, že někdejší studie slibovala místním alespoň zelené střechy obchodů.

Ne všichni si však na nové prodejny stěžují. S povděkem je přijali hlavně starší, kteří dosud museli za nákupy do centra Rychnova.

„Chodím o holi a bydlím hned tady vedle, takže já jsem spokojená,“ řekla starší žena, která se představila jako Marie.

„Někteří na to nadávají, protože tam chtěli raději zeleň, ale myslím, že hlavně pro starší lidi je to ideální. V sousedních domech bydlí hodně seniorů, kteří dříve museli třeba pro boty až do centra. Teď si budou moci nakoupit hned za rohem,“ sdělil Jiří Šulc, který byl navštívit rodiče bydlící kousek od obchodů.

Vyšší kupní síla díky automobilce

Obchodní park u sídliště Mírová se otevřel 2. května. Nad Billou vzniklo pět nových obchodů, z nichž čtyři jsou na Rychnovsku vůbec poprvé. Jde o řetězce Super zoo, Sportisimo, Action, Sinsay a Orion. Jen posledně jmenovaný obchod už zákazníci v Rychnově měli. Místní tak už nebudou muset za některými značkami cestovat až do Hradce Králové.

„Rychnov nad Kněžnou je pro řetězce zajímavým trhem. Kupní síla je tu ve spojení se škodovkou určitě jiná než v podobných městech okresního typu. Navíc poblíž je sídliště, takže pro vznik retailového parku je tato lokalita zcela optimální,“ vysvětlil Jan Křístek, jednatel developerské společnosti Agile, která retailový park u výpadovky na Javornici postavila.

Obchodní centrum zahrnuje dvě budovy o celkové ploše 3 069 metrů čtverečních, parkoviště pro 72 aut a také podzemní nádrž na dešťovou vodu.

Zónu budují ve Vamberku u křižovatky

Po několikaleté odmlce způsobené inflací a vyššími úrokovými sazbami chtějí obchodníci opět expandovat. Jen o pár kilometrů dál, za kopcem ve Vamberku, developerská firma Traxial staví další podobnou zónu.

Areál na zelené louce poblíž křižovatky hlavních tahů I/14 a I/11 bude ještě větší než rychnovský projekt. Obchodní centrum Vamberk nabídne na ploše přes 4 tisíce metrů čtverečních prodejny Billa, Jysk, Pepco, Teta drogerie, Sinsay a další provozovny včetně čerpací stanice. Stavba je v plném proudu a podle investora má jít o prémiový park.

„Otevření plánujeme na čtvrtý kvartál 2024. Vamberk je město se zajímavou spádovou oblastí kolem 10 tisíc obyvatel,“ uvedl na svém webu developer.

Pro Vamberk je stavba obchodů žádaným zpestřením nabídky. Přestože leží jen pár kilometrů od Rychnova, kvůli výrazně průmyslovému zaměření ho lze označit téměř za vnitřní periferii.

Než tam před několika lety vyrostla na místě jedné z bývalých fabrik prodejna Penny Marketu, byly v městečku jen drobné obchody.

„Řekl bych, že Vamberk v minulosti čekal především na první supermarket. I teď jde ovšem vzhledem k velikosti města o zlepšení nabídky. Řada lidí je dnes zvyklá v podobných prodejnách nakupovat a dosud museli cestovat buď do Rychnova, nebo i dál. Tím, že budou obchody přímo ve Vamberku, to pro ně bude jednodušší. Samozřejmě vzhledem k umístění očekávám, že tam budou nakupovat i lidé z okolních obcí a třeba i projíždějící,“ míní starosta Vamberka Jan Rejzl (STAN).

Podle starosty územní plán se stavbou obchodů v této lokalitě dlouhodobě počítal.

Lidl v Týništi zdržela inflace

Už loni se mělo stavět také v Týništi nad Orlicí. Novou prodejnu tam plánoval vybudovat obchodní řetězec Lidl. Začít měl loni na jaře, jenže kvůli růstu cen stavebních prací a vysokým úrokovým sazbám část expanze do regionů pozdržel. Už loni přitom stavbaři na místě budoucí prodejny zdemolovali rodinný dům a další objekty a staveniště oplotili.

„Investor nám sdělil, že nejdříve udělají demoliční práce, potom nechají proběhnout zimu a na jaře budou stavět. Přišlo mi to zvláštní, ale do karet jim nevidím,“ tlumočil informace od řetězce starosta Týniště nad Orlicí Libor Koldinský (TOP 09).

V Týništi přitom půjde už o třetí větší supermarket. V šestitisícovém městečku už stojí Penny Market a Billa, navíc tam jsou také prodejny řetězce Coop Tuty a retailový park s několika prodejnami u křižovatky pod náměstím. Lidl přesto cítil příležitost a stavbu začal připravovat už před lety.

„Cílem společnosti je jít zákazníkům naproti, tudíž stále hledáme vhodné pozemky a lokality pro umístění nových prodejen napříč Českou republikou. Rozhodující je přitom vždy spádová oblast,“ komentoval v červenci 2021 záměr mluvčí řetězce Tomáš Myler, když Lidl otevíral svou prodejnu v nedaleké Dobrušce.

I tam se mají už letos stavět nové prodejny. Developer získal na budování obchodního centra naproti dobrušskému Penny Marketu stavební povolení na přelomu února a března.

„Údajně by chtěli začít stavět ještě v létě, a pokud vše půjde dobře, měly by být prodejny hotové příští rok na jaře,“ řekl starosta Dobrušky Miroslav Sixta (SNK VPVRD).