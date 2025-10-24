„Bodám do davu, užiju si zábavu.“ Vrah prodavaček z Hradce poslouchal Řezníka

„Je tam přítomno vše, co může korespondovat sadomasochistickým fantaziím. Erotická motivace, násilí, humiliace, nenávist k ženám. V těch písničkách se stírá hranice mezi fantazií a chováním,“ upozornila na nebezpečí Klapilová.
Kvůli nízkému věku obžalovaného, kterému je podle informací iDNES.cz nyní již 17 let, bylo hlavní líčení v případu dvojnásobné vraždy prodavaček neveřejné. Předseda senátu hradeckého krajského soudu Petr Mráka vpustil veřejnost do jednací síně až při vyhlašování rozsudku a při jeho odůvodnění citoval ze spisu některá zjištění. Například to, že mladík poslouchal rappera, který si říká Řezník. Když procházel názvy jeho písní a úryvky textů, jen nevěřícně kroutil hlavou.
„Bodám do davu, Noční vraždění, S bolestí vyrvu ti kosti, Rituál smrti…“ četl ze spisu Mráka. Poté citoval i některé pasáže z písní: „jakmile jednou vstanu, tak už vraždit nepřestanu“ a další. Podle spisu mladík takovou hudbu poslouchal od svých 10 let. Ve stejném věku se díval i na horory.
„Je s podivem, že takováto produkce je veřejně přístupná. Zcela nepochybně to, čím se zabýval bez jakéhokoliv omezení, mělo vliv na rozvoj jeho osobnostních rysů,“ uvedl Mráka.
Podle Klapilové mohly texty v mladíkovi vytvořit i určitý pocit sounáležitosti, tedy že není sám, kdo má takové touhy.
„Posluchače to radikalizuje, vytváří to zavádějící vnitřní přesvědčení, že si to ostatní myslí a jen to neudělají, což ho posune směrem k jednání. Je tam také minimalizovaná složka empatie k jiným skupinám či obětem,“ uvedla sexuoložka, která je vedoucí výzkumné laboratoře evoluční sexuologie a psychopatologie na Národním ústavu duševního zdraví.
Soudní znalci podle státní zástupkyně Lucie Žabkové uvedli, že mladík své tužby nijak neprojevoval a pro laika bylo nemožné odhalit, že jde o agresivního sadistu. „Bylo by to rozpoznatelné pouze pro odborníky. On se nikomu nesvěřil,“ uvedla státní zástupkyně.
Agresivní představy a fascinace přitom mladík míval od svých zhruba desíti let. Uvedl to v přípravném řízení, kdy mluvil s řadou odborníků. Podle Klapilové jsou dlouhodobé nutkavé představy u parafiliků obvyklé.
„Nemusí si ani uvědomovat sexuální vzrušení s nimi spojené. Právě u mladistvých s touto preferencí se vyplatí intervenovat preventivně a co nejdříve, než svou preferenci nezvládnou. Nemusí pak dojít k obětem,“ upozorňuje Klapilová.
Národní ústav duševního zdraví provozuje krizovou linku SexHelp: Parafilik na čísle 317 071 668, kam se mohou včas obrátit lidé, kteří mají pocit, že své sexuální chování, touhy a preference nezvládají.