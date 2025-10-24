„Bodám do davu, užiju si zábavu.“ Vrah prodavaček z Hradce poslouchal Řezníka

Tomáš Hejtmánek
  18:12aktualizováno  18:12
Mladík, který v Hradci Králové v únoru zavraždil dvě prodavačky a u něhož znalci odhalili agresivní sadismus, měl při výsleších sdělit, že si s oblibou pouštěl Řezníka. Podle sexuoložky Kateřiny Klapilové v něm texty písní mohly vyvolávat pocit moci, erotické motivace a posouvat jeho hranice směrem k trestnému jednání.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

„Je tam přítomno vše, co může korespondovat sadomasochistickým fantaziím. Erotická motivace, násilí, humiliace, nenávist k ženám. V těch písničkách se stírá hranice mezi fantazií a chováním,“ upozornila na nebezpečí Klapilová.

Kvůli nízkému věku obžalovaného, kterému je podle informací iDNES.cz nyní již 17 let, bylo hlavní líčení v případu dvojnásobné vraždy prodavaček neveřejné. Předseda senátu hradeckého krajského soudu Petr Mráka vpustil veřejnost do jednací síně až při vyhlašování rozsudku a při jeho odůvodnění citoval ze spisu některá zjištění. Například to, že mladík poslouchal rappera, který si říká Řezník. Když procházel názvy jeho písní a úryvky textů, jen nevěřícně kroutil hlavou.

KOMENTÁŘ: Kterak raper Řezník přistřihl Českému slavíkovi křídla

„Bodám do davu, Noční vraždění, S bolestí vyrvu ti kosti, Rituál smrti…“ četl ze spisu Mráka. Poté citoval i některé pasáže z písní: „jakmile jednou vstanu, tak už vraždit nepřestanu“ a další. Podle spisu mladík takovou hudbu poslouchal od svých 10 let. Ve stejném věku se díval i na horory.

Plánoval i extrémnější útoky. Za ubodání prodavaček dostal mladistvý deviant 9 let

„Je s podivem, že takováto produkce je veřejně přístupná. Zcela nepochybně to, čím se zabýval bez jakéhokoliv omezení, mělo vliv na rozvoj jeho osobnostních rysů,“ uvedl Mráka.

Podle Klapilové mohly texty v mladíkovi vytvořit i určitý pocit sounáležitosti, tedy že není sám, kdo má takové touhy.

V roce 2013 mu coby rapperovi Řezníkovi sebrali vítězství v kategorii Hvězda internetu v Českém slavíku kvůli tomu, že se v textech „vulgárním způsobem vyjadřuje na adresu vybraných skupin obyvatel, explicitně zobrazuje násilí a užívání návykových látek“. Jako režisér Marty Pohl slavil před koronakrizí úspěchy s filmem Párty Hárd, brutální komedií o teenagerech, co chtějí mít sex.
Absolvent Vysoké školy ekonomické, titul inženýr získal za obhajobu diplomové práce na téma „Marketing v pohřebnictví“. Jako interpret horrorcore rapu má za sebou Řezník více než dvacet alb. Aktuálně mu vycházejí hned dvě najednou – Straight OuttaSklep a Traumaplan.
Hradecký krajský soud poslal mladistvého na 9 let do vězení za vraždu prodavaček. (24. října 2025)
Hradecký krajský soud poslal mladistvého na 9 let do vězení za vraždu prodavaček. (24. října 2025)
68 fotografií

„Posluchače to radikalizuje, vytváří to zavádějící vnitřní přesvědčení, že si to ostatní myslí a jen to neudělají, což ho posune směrem k jednání. Je tam také minimalizovaná složka empatie k jiným skupinám či obětem,“ uvedla sexuoložka, která je vedoucí výzkumné laboratoře evoluční sexuologie a psychopatologie na Národním ústavu duševního zdraví.

Soudní znalci podle státní zástupkyně Lucie Žabkové uvedli, že mladík své tužby nijak neprojevoval a pro laika bylo nemožné odhalit, že jde o agresivního sadistu. „Bylo by to rozpoznatelné pouze pro odborníky. On se nikomu nesvěřil,“ uvedla státní zástupkyně.

Sexuální deviant, musí do detence, řekli znalci v případu vraždy prodavaček

Agresivní představy a fascinace přitom mladík míval od svých zhruba desíti let. Uvedl to v přípravném řízení, kdy mluvil s řadou odborníků. Podle Klapilové jsou dlouhodobé nutkavé představy u parafiliků obvyklé.

„Nemusí si ani uvědomovat sexuální vzrušení s nimi spojené. Právě u mladistvých s touto preferencí se vyplatí intervenovat preventivně a co nejdříve, než svou preferenci nezvládnou. Nemusí pak dojít k obětem,“ upozorňuje Klapilová.

Národní ústav duševního zdraví provozuje krizovou linku SexHelp: Parafilik na čísle 317 071 668, kam se mohou včas obrátit lidé, kteří mají pocit, že své sexuální chování, touhy a preference nezvládají.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Na březích Novomlýnských nádrží se odehrál příběh, který si budou rybáři pamatovat ještě dlouho

Devátý ročník legendárního mistrovství Evropy v lovu kaprů Stairs2Hell 2025 přinesl všechno, co k tomuto závodu patří – napětí, nezdolnou vůli, dojetí i chvíle, kdy se voda stala svědkem lidských snů.

Nabourali formuli 1 na dálnici. Kdo to zaplatí? Odpovědi má policie i pojišťovna

Zkuste si představit jistě reálnou situaci. Na křižovatce nedobrzdíte a narazíte zezadu do auta před vámi. Jistě nepříjemné, jste jasným viníkem nehody. Případné opravy zaplatí vaše povinné ručení....

GALERIE: Signal Festival 2025 opět rozzářil Prahu. Poradíme, co stojí za to!

Prahu ovládl již 13. ročník Signal Festivalu. Centrum metropole se na čtyři dny proměnilo v jedinečnou galerii pod širým nebem, kterou letos rozzářilo dvacet světelných instalací. Umělci z Česka i ze...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Opatovské metro z téměř ptačí výšky. Unikátní nadhled na dopravní uzel sídliště Jižní Město v Praze

Další zastavení na neobvyklých výhledech na hlavní město. Nedávno jste se mohli podívat, jak vypadá rostoucí čtvrť na Smíchově v okolí a nad nádražím Smíchov. Teď se vydáme na Opatov.

Vymění eskalátor na Hájích za lanovku? O osudu obousměrného unikátu se rozhodne v lednu

Někteří si z něj dělají legraci. Chodcům ale pomáhá. Jen je trochu mate a často nefunkční. Důvodem je mimo jiné to, že jezdí v obou směrech. Co bude s problémovým eskalátorem na Hájích dál?

Srážky vlaků s člověkem brzdily železnici. Stála trať z Prahy i koridor u Pardubic

Osobní vlak v Praze poblíž Stromovky v pátek srazil a usmrtil padesátiletého muže. Nehoda zastavila provoz na trati na Ústí nad Labem v úseku mezi Roztoky u Prahy a holešovickým i Masarykovým...

24. října 2025  16:32,  aktualizováno  18:46

„Bodám do davu, užiju si zábavu.“ Vrah prodavaček z Hradce poslouchal Řezníka

Mladík, který v Hradci Králové v únoru zavraždil dvě prodavačky a u něhož znalci odhalili agresivní sadismus, měl při výsleších sdělit, že si s oblibou pouštěl Řezníka. Podle sexuoložky Kateřiny...

24. října 2025  18:12,  aktualizováno  18:12

Harrachov už o skokanské můstky zájem nemá, odstoupí od sporné smlouvy na převod

Krkonošský Harrachov odstoupí od smlouvy, kterou měl získat do svého vlastnictví lyžařské skokanské můstky v tomto městě a další majetek místního Národního sportovního centra pro zimní sporty (NSC)....

24. října 2025  18:02,  aktualizováno  18:02

Vlak u Pardubic srazil a zabil člověka, provoz na koridoru je po jedné koleji

Vlak dnes srazil a zabil člověka v kolejišti mezi stanicemi Kostěnice a Pardubice. Provoz na železničním koridoru byl přerušený. Kolem 16:45 byl obnoven po...

24. října 2025  16:17,  aktualizováno  17:26

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dotykový terminál i trezor pro zbraně. Policejní služebna projde modernizací

Hlavní služebna trutnovské městské policie se po 20 letech dočká zásadních úprav, modernizací projdou také prostory kamerového dohledu. Stávající vybavení bylo už zastaralé.

24. října 2025  17:56

Znáte mikrobylinky? Pěstuje je Dominik Samec a vybojoval si titul nejlepšího živnostníka Prahy

V Praze byly vyhlášeny vítězné firmy a živnostníci roku 2025. Titul Volkswagen Firma roku získala sklářská značka Klimchi, specializující se na ručně foukané sklo a exportující do více než 70 zemí....

24. října 2025  17:16

V Ostravě se chystá rekonstrukce a rozšíření kanalizace za 582 mil. Kč bez DPH

V ostravských částech Kunčice a Kunčičky začne od pondělí rekonstrukce a práce na rozšíření tamní kanalizace. Náklady na stavbu přesáhnou 582 milionů korun bez...

24. října 2025  15:33,  aktualizováno  15:33

Kameny zmizelých připomínají v Kroměříži pekařskou rodinu Brauchbarových

Čtyři kameny zmizelých připomínají v Kroměříži židovskou rodinu Brauchbarových, jejíž členové se stali oběťmi holokaustu. Rodina ve městě provozovala...

24. října 2025  15:24,  aktualizováno  15:24

Petráček: Proces blahořečení kněze Toufara je v přípravné diecézní fázi

Proces blahořečení kněze Josefa Toufara umučeného komunistickou Státní bezpečností (StB), který začal v roce 2018, je stále v přípravné diecézní fázi s...

24. října 2025  15:18,  aktualizováno  15:18

Veteráni vyjedou za T. G. Masarykem

Litomyšl si 28. října připomene vznik samostatného Československa nejen slavnostně, ale i stylově. Tradiční Jízda za TGM, kterou pořádá Veterán klub Litomyšl, nabídne výstavu historických vozidel,...

24. října 2025  16:42

Dvě obří uzavírky v Brně potrvají dva roky. Kolony ochromují město

Dvě velké stavební akce výrazně zasahují do života řidičů na opačných koncích Brna. První investicí je extrémně náročná přestavba dálniční křižovatky D1 a D2 na jihu města. Druhou je oprava starého...

24. října 2025  16:42

Již se připravuje zdobená dýně na svátek keltský 31.10.2025 i na farmářských trzích na Andělu v Praze 5 po státním svátku 28.10.2025. Karel Bogner

vydáno 24. října 2025  16:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.