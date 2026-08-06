Safari park Dvůr Králové má čtyři vzácná mláďata husic modrokřídlých

Čtyři vzácná mláďata husice modrokřídlé vyrůstají pod dozorem rodičů v zázemí pavilonu Tropické bažiny v Safari parku Dvůr Králové nad Labem na Trutnovsku. Mláďata pomohou s ochranou divoké populace tohoto druhu v Africe. ČTK to dnes řekl mluvčí zoo Michal Šťastný. Rodiči je pár husic, který současná housata vyvedl koncem července. Dvorská zoo vede chovný evropský program husic modrokřídlých od roku 2024, v minulosti už pár několik mláďat vyvedl. Safari park v současnosti chová devět jedinců tohoto druhu.
Návštěvníci pavilonu zatím mláďata neuvidí. "V době odchovu mláďat je nezbytné dospělý pár přemístit z voliéry od ostatních ptáků, protože husice modrokřídlé jsou velmi agresivní a útočí prakticky na cokoli, co se k hnízdu přiblíží. Proto zatím není možné mláďata vidět," uvedl zoolog safari parku Michal Podhrázský.
Podle zástupců dvorské zoo se jedná v celosvětovém kontextu o výjimečný přírůstek. "Safari park Dvůr Králové růst těchto čtyř zatím posledních mláďat cíleně a systematicky dokumentuje. Vznikající databázi využije v projektu monitoringu husic modrokřídlých v Etiopii, který má pomoci poznat tento endemický druh a chránit ho v přírodě," sdělil Šťastný.
Husice jsou podle Podhrázského velmi vzácným chovancem zoologických zahrad a mláďata se líhnou jen v několika z nich. "V přírodě přitom nežijí nikde jinde než v Etiopii. Tam ubývá přirozeného prostředí k životu a narůstá tlak ze strany lidí. Z pohledu vědy je navíc druh prozkoumán velmi málo. Populace v zoologických zahradách je tak stále důležitější, stejně jako projekty výzkumu husic přímo v divočině a jejich ochrana," uvedl Podhrázský. V Etiopii začal v roce 2023 mezinárodní projekt monitoringu tohoto druhu, který je součástí Výzkumného institutu ochrany genofondů Safari parku Dvůr Králové nad Labem.
"Důležitá kapitola boje za poznání husic modrokřídlých se ale píše i díky současným mláďatům. Pravidelně je fotografujeme v krátkém odstupu. Díky tomu pak budeme moci mnohem snáze určit věk ptáků sledovaných v přírodě a získat přesnější přehled o stavu populace i jeho ročním životním cyklu," dodal Podhrázský, který z pověření Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA) vede pro husici modrokřídlou i Evropský chovný program.
"Primárním cílem je získání nových chovatelů a sestavení fungujících chovných párů. S ohledem na to, že v Evropě je v zahradách sdružených ve světové databázi zoologických zahrad ZIMS jen zhruba 50 husic ve 12 institucích, není to snadné. Získat nové chovatele je kvůli náročnosti i konfliktní povaze husic poměrně složité," dodal Šťastný.
Dvorská zoo patří Královéhradeckému kraji, zaměřuje se na Afriku a existuje od roku 1946. Známá je úspěšným chovem nosorožců či žiraf. Safari v ní založil Josef Vágner, který byl ředitelem zoo v letech 1965 až 1983.