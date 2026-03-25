Safari Park Dvůr Králové má po více než dvou letech mládě hrabáče kapského

V Safari Parku Dvůr Králové nad Labem se po více než dvou letech narodil hrabáč kapský. Jde o páté odchované mládě tohoto druhu od roku 2014, odkdy zahrada hrabáče kapské chová. ČTK to dnes řekl mluvčí zoo Michal Šťastný. Hrabáč má protáhlou hlavu, která se podobá prasečímu rypáku, jeho blanité uši se tvarem podobají zaječím. Úspěšné odchovy hrabáčů v zajetí nejsou zcela běžné.
"Mládě se narodilo v neděli, je to samec. Pro chovnou samici Skylu je to už páté mládě. O svého potomka se stará, mládě ale pije nepravidelně. Je drobnější a méně průbojné než mládě předchozí," uvedl Šťastný.
Chovatelé se snaží do odchovu zasahovat co nejméně, i proto pavilon dočasně uzavřeli. Po opětovném otevření bude v pavilonu nepřetržitá průvodcovská služba, která bude dohlížet na dodržování klidu. V současnosti je ve Dvoře Králové pouze matka s mládětem. Chovný samec se dočasně přestěhoval do Zoo Praha.
Do Dvora Králové se první hrabáč, samec Eka, dostal v roce 2014 ze zoo v ruském Jekatěrinburgu. O dva roky později k němu přibyla z Velké Británie samice Skyla. První odchované mládě se jim narodilo v roce 2017, druhé v roce 2019, třetí v roce 2021 a čtvrté v listopadu 2023.
Hrabáč ve volné přírodě žije ve velké části Afriky jižně od Sahary. Patří do samostatného řádu savců. V dospělosti váží až 60 kilogramů, jeho téměř lysé tělo je dlouhé přes metr, dalších asi 70 centimetrů měří ocas. Na silných končetinách má mohutné drápy, kterými rozhrabává mraveniště a termitiště. Má až 30 centimetrů dlouhý lepkavý jazyk, kterým loví hmyz, zejména termity. Je to noční tvor, žije samotářsky.
Dvorská zoo patří kraji a zaměřuje se na Afriku. Známá je úspěšným chovem nosorožců či žiraf.