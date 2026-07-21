Safari Park Dvůr Králové nad Labem bude od soboty žít Afrikou

Safari Park Dvůr Králové nad Labem bude od soboty 25. července do neděle 2. srpna žít Afrikou a africkou kulturou. Součástí programu nazvaného Africké dny budou například africké tržiště, vystoupení hudebníků a tanečníků či africká gastronomie. Vstup na Africké dny bude v ceně běžného vstupného do zoo. ČTK to dnes řekl mluvčí zoo Michal Šťastný.
Africké tržiště po devět dní festivalu nabídne asi ve 20 stáncích čerstvé africké ovoce, speciality místních kuchyní, přírodní kosmetiku, šperky nebo africké umění. V okolí expozice West Cape již vznikla otevřená sochařská galerie tvůrců z umělecké komunity Tengenenge v Zimbabwe. Vystavené sochy budou na prodej. Návštěvníci si budou moci koupit i šperky z Keni či ručně zpracované tašky z oblasti Bolgatanga v severní Ghaně, které tamní komunita vyrábí především ze sloní trávy.
Hudební a taneční vystoupení se budou konat hlavně v amfiteátru pod Vilou La Rose. "Jednotlivé dny zpestří hudební styly jako afrofunk, africký chór, gospel a další. Vystoupí Futurelove Sibanda, Melomaniacs, Mamozi, Ali Bauti, taneční skupina Sahar, Simbarashe nebo zpěvačka Lucie Nozizwe," uvedl Šťastný. Do hodin školy bubnování se budou moci zapojit i návštěvníci zoo. Na programu budou workshopy a dílny, chovatelé denně připraví deset komentovaných setkání se zvířaty.
V sobotu 25. července se lidé do zoo budou moci vypravit speciálním retro vlakem Safari Expres, který vyjede v 07:33 z Kolína. Přes Poděbrady, Nymburk, Lysou nad Labem, Mladou Boleslav, Bakov nad Jizerou, Turnov, Železný Brod a Semily dorazí v 11:35 do Dvora Králové. Z nádraží do zoo a zpět návštěvníky odvezou autobusy. Zpět do Kolína vlak ze Dvora Králové vyjede v 16:58. V ceně jízdenky bude vstupenka do zoo.
Dvorská zoo patří kraji a zaměřuje se na Afriku. Známá je úspěšným chovem nosorožců či žiraf. Je nejnavštěvovanějším turistickým cílem na východě Čech. Loni měla počtem 684.356 návštěvníků druhou největší návštěvnost v novodobé historii. Rekordní byl se 729.767 návštěvníky rok 2024.