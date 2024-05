Guis přijel z Madridu, ve Dvoře má pomoci obnovit chov šimpanzů čego

Jde o největší poddruh šimpanze. Vážit může i více než 70 kilogramů. V přírodě je vážně ohrožený, odhady hovoří o 140 tisících zvířat.

V lidské péči patří k nejvzácnějším velkým lidoopům. Evropské zahrady chovají kolem 30 šimpanzů čego (pro porovnání, orangutanů bornejských je kolem 135, goril nížinných zhruba 400). Jen část z nich je schopná reprodukce a v populaci dochází k relativně malému počtu úspěšných odchovů.

Většina vědců uznává čtyři poddruhy šimpanzů, jejichž stavy nadále klesají. Ve Dvoře Králové se dosud narodila čtyři mláďata šimpanze. Poslední byla samice Daisy v roce 1998. Skupina šimpanzů ve Dvoře Králové se naposledy rozrostla v roce 2017, to do Dvora Králové dorazily právě M, Chispi a Susi. Chovné ambice vkládané do M a Chispi se od té doby nenaplnily.