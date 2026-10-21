Safari Park Dvůr Králové oživí od soboty Týden duchů, připraveno je 18 tun dýní

Safari Park Dvůr Králové nad Labem zaplní od soboty při tradičním Týdnu duchů kolem 18 tun dýní. Návštěvníci zahrady si z nich budou moci do neděle 1. listopadu vydlabat dýňová strašidla a lucerny a ozdobit jimi areál zoo. Součástí Týdne duchů, který je inspirovaný anglosaskou halloweenskou tradicí, budou strašidelné stezky nebo strašidelné jízdy takzvanými afrika trucky do lvího safari mezi volně žijící lvy. ČTK to dnes řekl mluvčí zoo Michal Šťastný. Akce každoročně do zoo přiláká tisíce lidí.
Dlabání dýní bude na čtyřech místech v areálu zoo. Nástroje k dlabání tisíců dýní si lidé musejí přinést vlastní. Dýně doplní i jídelníček zvířat. Strašidelný truck bude po lvím safari jezdit o sobotách 24. a 31. října. Na strašidelné stezky 24. a 28. října se budou muset zájemci objednat na webu. Velká strašidelná stezka s úkoly a stanovišti dne 31. října bude přístupná bez rezervace.
Dvorská zoo, která patří kraji, se zaměřuje na Afriku. Známá je úspěšným chovem nosorožců či žiraf. Je nejnavštěvovanějším turistickým cílem na východě Čech. Loni měla počtem 684.356 návštěvníků druhou největší návštěvnost v novodobé historii.