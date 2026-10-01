Safari Park Dvůr Králové v neděli uzavře areál autosafari a ukončí letní sezonu

Safari Park Dvůr Králové nad Labem v neděli 4. října ukončí provoz areálů afrického a lvího safari, v nichž návštěvníci projíždějí auty, autobusy či takzvanými afrika trucky mezi volně žijícími zvířaty. Důvodem je příchod chladnějšího počasí, uvedla dnes zoo. Loni zoo ukončila provoz safari 30. září. Letní sezona s otevřeným areálem safari trvá od začátku května.
Vlhko a noční chlad již podle chovatelů nedovolí citlivým zvířatům dál setrvávat v údolí potoka Netřeba, v němž volné výběhy safari leží. Areál, v němž žijí antilopy, zebry, žirafy a další zvířata, zoo uzavírá podle vývoje počasí. Pokud teplé počasí trvá, bývá safari otevřené ještě v prvních dnech v října, jako tomu je letos.
Od pondělí začne v zoo platit ceník zimní sezony do pěší části zahrady. Proti hlavní sezoně jsou ceny nižší. Základní vstupné pro dospělého v zimní sezoně činí 265 korun místo 325 korun v letní sezoně. Otevírací doba pokladen je v zimní sezoně zkrácená o dvě hodiny do 16:00.
Za prvních osm měsíců roku do zoo přišlo 538.586 lidí, meziročně o tři procenta méně. O výsledku za celý rok podle vedení zoo rozhodne podzim, jehož vrcholy by měly být Týden duchů inspirovaný Egyptem a tradiční Vánoční zoo.
Dvorská zoo patří kraji a zaměřuje se na Afriku. Známá je úspěšným chovem nosorožců či žiraf. Loni měla počtem 684.356 návštěvníků druhou největší návštěvnost v novodobé historii. Rekordní byl se 729.767 návštěvníky rok 2024.