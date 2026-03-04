Nosorožčí samice po příjezdu do Dvora frkala, ale zvyká si. Má pomoci chovu

Transport samice začal ve východoněmeckém Magdeburgu v úterý ráno a obešel se bez potíží. Do Dvora Králové zvíře dorazilo kolem 15:30, doprovázeli ho i sami magdeburští chovatelé, kteří samici pomohou s přivyknutím.
„V době příjezdu byla samice poměrně nervózní. Jak je pro nosorožce dvourohé poměrně typické, funěla a frkala, ale z transportní bedny do boxu v zázemí přešla bez velkých problémů. Necelých 24 hodin po příjezdu vše nasvědčuje tomu, že samice transport zvládla bez problémů. Již žrala i vyměšovala,“ popsal mluvčí dvorské zoo Michal Šťastný.
|
Poslední na světě. Fatu a Nájin jsou nadějí na přežití severních bílých nosorožců
Do pavilonu se již za samicí vydala fotografka safari parku. Zvíře zatím pobývá v zázemí, návštěvníkům by se mohlo ukázat na jaře.
Ač nosorožci dvourozí žijí jako samotáři, dvorská zoo už po mnohaletých zkušenostech uplatňuje taktiku, že v době odstavu od matky spojí více podobně starých mláďat do skupinky. Nyní v sousedství nové samice žije trojice mladých zvířat narozených ve Dvoře v letech 2022 a 2023.
„Malia se bude nyní sžívat s prostředím, přes mříž bude mít kontakt se skupinou těchto tří dorůstajících nosorožců,“ řekl Šťastný.
Jedno ze zvířat, tříletá samice Mihindi, by se později mohla spojit právě s Maliou a vytvořit dvojici do doby, než obě dospějí. Až jim bude kolem pěti let a budou dospělé, měly by se, každá zvlášť, připojit k chovnému samci.
Dvorská zoo je světovým lídrem v chovu nosorožců. Do Česka se samice přesunula na základě doporučení koordinátora Evropského chovného programu (EEP) pro nosorožce.
Podle magdeburské zoo jsou chov a programy na vypouštění nosorožců do volné přírody v Safari Parku Dvůr Králové nad Labem jedny z nejpokrokovějších na světě. „Malia se tam bude dozajista cítit velmi dobře,“ uvedla německá zoo v tiskové zprávě.
Safari Park nyní chová 19 nosorožců, z nichž 13 je černých východního poddruhu a šest jižních bílých. Nosorožců černých je sedm samic a šest samců. V přírodě se počet nosorožců černých východního poddruhu odhaduje na 800 jedinců. Nosorožců jižních bílých žije v Africe kolem 20 tisíc kusů.
Zvířata už vyslali do Tanzanie a Rwandy
Dvorský safari park dokázal do Afriky od roku 2009 odeslat devět nosorožců černých východních, z nichž sedm bylo z dvorského chovu. Čtyři putovali v letech 2009 a 2016 do Tanzanie.
V roce 2019 zoo zorganizovala transport pěti nosorožců do rwandského národního parku Akagera, šlo o jejich největší transport z Evropy zpět do Afriky.
|
Nosorožčí samice ze Dvora má ve Rwandě druhé mládě, starší musí občas odhánět
Základ chovu nosorožců ve Dvoře Králové byl položen před 50 lety. Zvířata z afrických expedic na přelomu 60. a 70. let minulého století přivezl tehdejší ředitel zoo Josef Vágner. První nosorožec se ve Dvoře Králové narodil v roce 1976. Zatím se v zoo narodilo asi 60 nosorožců různých druhů.
Dvorská zoo nyní dokončuje rekonstrukci největšího pavilonu pro nosorožce ve světových zahradách. Nová samice se zabydlí v jednom z jeho křídel.
„Představení tohoto chovného zařízení bude jedním z bodů oslav 80 let od otevření Safari Parku návštěvníkům, které se koná 10. května. Při této příležitosti se bude připomínat i 55 let chovu nosorožců ve Dvoře Králové,“ pozval mluvčí.