Nosorožčí samice po příjezdu do Dvora frkala, ale zvyká si. Má pomoci chovu

Autor: , ČTK
  16:12aktualizováno  16:12
Do Safari Parku Dvůr Králové nad Labem na Trutnovsku v úterý přicestovala ze zoo v německém Magdeburku samice vzácného nosorožce černého východního poddruhu, který je v přírodě ohrožený vyhynutím. Dva a půl roku stará nosorožčí samice Malia by měla oživit a posílit chov dvorských nosorožců, k němuž je nepříbuzná.
V královédvorském Safari Parku se zabydluje 2,5letá samice nosorožce dvourohého...

V královédvorském Safari Parku se zabydluje 2,5letá samice nosorožce dvourohého východního Malia. (4. března 2026) | foto: Helena Hubáčková / Safari Park Dvůr Králové

Z Magdeburgu do dvorského Safari Parku dorazila nová samice kriticky ohroženého...
Samička nosorožce dvourohého východního Malia sa její matka Malaika (2024)
V královédvorském Safari Parku se zabydluje 2,5letá samice nosorožce dvourohého...
V královédvorském Safari Parku se zabydluje 2,5letá samice nosorožce dvourohého...
8 fotografií

Transport samice začal ve východoněmeckém Magdeburgu v úterý ráno a obešel se bez potíží. Do Dvora Králové zvíře dorazilo kolem 15:30, doprovázeli ho i sami magdeburští chovatelé, kteří samici pomohou s přivyknutím.

„V době příjezdu byla samice poměrně nervózní. Jak je pro nosorožce dvourohé poměrně typické, funěla a frkala, ale z transportní bedny do boxu v zázemí přešla bez velkých problémů. Necelých 24 hodin po příjezdu vše nasvědčuje tomu, že samice transport zvládla bez problémů. Již žrala i vyměšovala,“ popsal mluvčí dvorské zoo Michal Šťastný.

Poslední na světě. Fatu a Nájin jsou nadějí na přežití severních bílých nosorožců

Do pavilonu se již za samicí vydala fotografka safari parku. Zvíře zatím pobývá v zázemí, návštěvníkům by se mohlo ukázat na jaře.

Ač nosorožci dvourozí žijí jako samotáři, dvorská zoo už po mnohaletých zkušenostech uplatňuje taktiku, že v době odstavu od matky spojí více podobně starých mláďat do skupinky. Nyní v sousedství nové samice žije trojice mladých zvířat narozených ve Dvoře v letech 2022 a 2023.

„Malia se bude nyní sžívat s prostředím, přes mříž bude mít kontakt se skupinou těchto tří dorůstajících nosorožců,“ řekl Šťastný.

Jedno ze zvířat, tříletá samice Mihindi, by se později mohla spojit právě s Maliou a vytvořit dvojici do doby, než obě dospějí. Až jim bude kolem pěti let a budou dospělé, měly by se, každá zvlášť, připojit k chovnému samci.

Dvorská zoo je světovým lídrem v chovu nosorožců. Do Česka se samice přesunula na základě doporučení koordinátora Evropského chovného programu (EEP) pro nosorožce.

V královédvorském Safari Parku se zabydluje 2,5letá samice nosorožce dvourohého východního Malia. (4. března 2026)
Z Magdeburgu do dvorského Safari Parku dorazila nová samice kriticky ohroženého nosorožce dvourohého východního Malia. (3. března 2026)
Samička nosorožce dvourohého východního Malia sa její matka Malaika (2024)
V královédvorském Safari Parku se zabydluje 2,5letá samice nosorožce dvourohého východního Malia. (4. března 2026)
8 fotografií

Podle magdeburské zoo jsou chov a programy na vypouštění nosorožců do volné přírody v Safari Parku Dvůr Králové nad Labem jedny z nejpokrokovějších na světě. „Malia se tam bude dozajista cítit velmi dobře,“ uvedla německá zoo v tiskové zprávě.

Safari Park nyní chová 19 nosorožců, z nichž 13 je černých východního poddruhu a šest jižních bílých. Nosorožců černých je sedm samic a šest samců. V přírodě se počet nosorožců černých východního poddruhu odhaduje na 800 jedinců. Nosorožců jižních bílých žije v Africe kolem 20 tisíc kusů.

Zvířata už vyslali do Tanzanie a Rwandy

Dvorský safari park dokázal do Afriky od roku 2009 odeslat devět nosorožců černých východních, z nichž sedm bylo z dvorského chovu. Čtyři putovali v letech 2009 a 2016 do Tanzanie.

V roce 2019 zoo zorganizovala transport pěti nosorožců do rwandského národního parku Akagera, šlo o jejich největší transport z Evropy zpět do Afriky.

Nosorožčí samice ze Dvora má ve Rwandě druhé mládě, starší musí občas odhánět

Základ chovu nosorožců ve Dvoře Králové byl položen před 50 lety. Zvířata z afrických expedic na přelomu 60. a 70. let minulého století přivezl tehdejší ředitel zoo Josef Vágner. První nosorožec se ve Dvoře Králové narodil v roce 1976. Zatím se v zoo narodilo asi 60 nosorožců různých druhů.

Dvorská zoo nyní dokončuje rekonstrukci největšího pavilonu pro nosorožce ve světových zahradách. Nová samice se zabydlí v jednom z jeho křídel.

„Představení tohoto chovného zařízení bude jedním z bodů oslav 80 let od otevření Safari Parku návštěvníkům, které se koná 10. května. Při této příležitosti se bude připomínat i 55 let chovu nosorožců ve Dvoře Králové,“ pozval mluvčí.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu italského neorealismu. Už jen výběr domu, který se ještě dlouho po 2. světové válce tyčil osamoceně v...

Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření

Měřící tramvaj na Dvoreckém mostě (25. února 2026)

Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící tramvaj. Nová spojnice Podolí a Lihovaru se otevře už v polovině dubna. Po mostě mají jezdit dvě...

Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech

Zaniklé schody v Krčáku

V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála sto lety bylo vše jinak. Zajímavé nové poznatky přinesl čtenář deníku Metro.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce

Okolí holešovického Výstaviště a Stromovky změní podobu. (23. listopadu 2024)

Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete navštívit bez vstupného. Podívejte se, kam vyrazit za kulturou, historií i hudbou. Přehledný program...

Lavičky v „Sherwoodu“ u stanice Praha hlavní nádraží zmizely. Proč se vrátí jen 40 procent?

Návrh českého studia re:architekti, který se umístil v soutěži na třetím místě...

Z Vrchlického sadů kolem železniční stanice Praha hlavní nádraží byly během posledního únorového týdne odstraněny všechny lavičky, které tam dosud sloužily, ehm, veřejnosti. Místní veřejné...

Liberec bude mít poblíž radnice půltunový model města, chce na něj lákat turisty

ilustrační snímek

Liberec bude mít v Kostelní ulici nedaleko radnice půltunový 3D model města, chce na něj lákat turisty. Do pěti měsíců by ho měl vytvořit architekt Ivo Louda,...

4. března 2026  16:43,  aktualizováno  16:43

Karlovarský kraj do léta vybuduje dočasný stacionář pro onkologické pacienty

ilustrační snímek

V bývalé transfuzní stanici v Karlových Varech vznikne dočasný denní stacionář pro pacienty Komplexního onkologického centra Karlovarské krajské nemocnice (KOC...

4. března 2026  16:38,  aktualizováno  16:38

Výsuvné sloupky i méně tramvají. Brno má plán pro omezení dopravy v centru

Strážníci na několika místech hlídají vjezd do historického centra Brna. Pokuty...

Velké změny slibuje vedení Brna pro dopravu v historickém centru města, kde se potýká s drzými šoféry a nadměrným množstvím aut. Zásadní roli budou hrát výsuvné sloupky umístěné na třech místech...

4. března 2026  18:12,  aktualizováno  18:12

Na Evropský olympijský festival mládeže 2029 dá Liberecký kraj až 34 milionů Kč

ilustrační snímek

Na Evropský olympijský festival mládeže 2029 (EYOF), který bude v Libereckém kraji, přispěje hejtmanství až 34 miliony korun, řekla dnes novinářům krajská...

4. března 2026  16:15,  aktualizováno  16:15

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Historickým městem roku v Královéhradeckém kraji je Hradec Králové

ilustrační snímek

Historickým městem roku 2025 v Královéhradeckém kraji je stotisícový Hradec Králové. Postoupil do celostátního finále, jehož výsledky budou vyhlášeny 16. dubna...

4. března 2026  16:05,  aktualizováno  16:05

Policisté pátrají po muži z Kladna, může se pokusit o sebevraždu

ilustrační snímek

Policisté pátrají po dvaašedesátiletém muži z Kladna, může se pokusit o sebevraždu. Má problémy s chůzí, léčí se se srdečními a psychickými problémy, ale ne u...

4. března 2026  16:03,  aktualizováno  16:03

Na jihu Moravy loni žilo 112.900 cizinců, tvořili 9,2 procenta obyvatel

ilustrační snímek

Na jihu Moravy žilo na konci loňského roku 112.900 cizinců. Od roku 2024 se jejich počet zvýšil o 2837 lidí, podíl na počtu obyvatel kraje se zvýšil o dvě...

4. března 2026  16:02,  aktualizováno  16:02

Pardubice plánují třídicí linku pro celou aglomeraci, čekají na schválení dotace

ilustrační snímek

Služby města Pardubic by letos chtěly zahájit stavbu třídicí linky na separovaný odpad za desítky milionů korun. Čekají na přidělení evropské dotace, aby mohly...

4. března 2026  16:01,  aktualizováno  16:01

Kolín nechá zpracovat průzkum Masarykova mostu, určí rozsah budoucích oprav

ilustrační snímek

Kolín chce letos nechat zpracovat diagnostický průzkum Masarykova mostu, má být podkladem pro jeho celkovou rekonstrukci. Rada města v pondělí schválila...

4. března 2026  16:01,  aktualizováno  16:01

Zpěvačka Pam Rabbit pokřtí svou novou desku Planet 33 na show ve Foru Karlín

Zpěvačka a skladatelka Pam Rabbit vydala nové album.

Pam Rabbit patří bezpochyby mezi nejvýraznější hlasy současného popu. Zajímavé tracky charismatické zpěvačky vynikají svou nevšedností. Mezi její poslední počiny patří třeba společný song s Ewou...

4. března 2026  17:39

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Slavný hudební klub ještě neotevřel a už řeší spory. Brojí proti němu miliardář

Hudební klub Melodka se připravuje na otevření v lokalitě „na Střeláku“. (3....

Vše nasvědčovalo tomu, že už tento pátek legendární brněnský hudební klub Melodka v klidu odpálí svou novou éru v Pisárkách v lokalitě „na Střeláku“. Dva dny před otevřením však začal tyto plány...

4. března 2026  17:22,  aktualizováno  17:23

Úředníci skartují stovky registračních značek, stříhají je ručně pákovými nůžkami

Pracovník odboru dopravy Městského úřadu ve Ždáru nad Sázavou Aleš Kališ...

Žďárský odbor dopravy skartuje 1580 kusů registračních značek aut a jiných vozidel, které má v depozitu déle než tři roky. Možnost skartace se týkala zhruba 1800 značek, u 220 lidé včas požádali o...

4. března 2026  17:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.