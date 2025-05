„Určitě to od lidí schytáme, ale jahod je letos prostě málo. I když jsme se snažili samosběr moc nepropagovat, během chvíle přišly asi tři stovky lidí,“ řekl předseda představenstva Agrodružstva Lhota pod Libčany Pavel Veselý.

První samosběr jahod v kraji měl odstartovat na poli za areálem zemědělců v úterý v 15 hodin. Pracovníci však zájemce kvůli množství čekajících vpustili na pole o pár minut dříve. Podle Veselého museli už krátce po 15. hodině příchod dalších lidí na plantáž zastavit.

„Museli je pustit, protože jim auta zablokovala cestu pro traktory. Během půl hodiny bylo vysbíráno, lidé pak trhali už i nezralé plody,“ hlásil z místa fotograf MF DNES Martin Veselý.

Za bleskovým vysbíráním plodů mohou být podle zemědělců jarní mrazy a teplá zima. Plodinám uškodilo střídání teplých a mrazivých dnů. Podobné zkušenosti mají i další pěstitelé jahod. V Čejkovicích u Jičína letos kvůli tomu samosběr zcela zrušili.

„Plochy určené k samosběru jahod v roce 2025 špatně přezimovaly a proto samosběr letos nebude,“ uvedli tamní ovocnáři na svém webu. V červnu tak budou prodávat jen jahody již nasbírané.

Ve čtvrtek začne samosběr v Pileticích u Hradce Králové. Pole u silnice na Rusek bude přístupné od 8 do 10 hodin. Kilo jahod má stát 150 korun. Za vyšší cenou jsou právě náklady na zvýšenou jarní péči o plodiny.

„Museli jsme jahody pětkrát přikrývat textiliemi, ale nějak jsme to zachránili. Proto startujeme vyšší cenou, než jsou lidé zvyklí. Jahody jsou ale opravdu pěkné. Uvidíme, jak na to veřejnost zareaguje,“ vysvětlil jednatel společnosti VH Agroprodukt Jan Věcek.

V Černožicích, na poli u hlavní silnice na Jaroměř, se bude první samosběr konat v sobotu 31. května od 8 do 16 hodin s cenovkou 80 korun za kilogram. Ovocnářství Hlaváček v Domašíně u Rychnova nad Kněžnou oznámí termíny samosběru v prvním červnovém týdnu.

Další termín samosběru ve Lhotě pod Libčany by měli zemědělci zveřejnit na svých stránkách podle dozrávání jahod. Ty ze Lhoty se prodávají za 100 korun za kilogram, byť je to podle zemědělců dlouhodobě ztrátová cena. Největší šanci budou mít zájemci zhruba za dva týdny, kdy by měly dozrát jahody pěstované hydroponicky, takzvaně na stolech.

„Budou to hezké jahody. Na hydroponii nezmrzly, ale zralé budou nejdříve za týden nebo 10 dní. Jsou to plody, které neošetřujeme ani kapkou chemie,“ upozornil Pavel Veselý.