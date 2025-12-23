Spolek vypsal sbírku na kostelní kříž v Rudníku

V příštím roce začnou práce na statickém zajištění kostelní lodi a koruny věže, obec už vysoutěžila dodavatele. Na projekt získala tři miliony korun z Královéhradeckého kraje.
Skleněný kříž chce spolek umístit na střechu věže. Zároveň získal dotaci 350 tisíc korun z Česko-německého fondu budoucnosti na novou střechu a shání peníze na rekonstrukci kamenné římsy. Střechu a kříž chce spolek realizovat také v příštím roce. Záchrana kostela vyjde na miliony korun a potrvá několik let.
Projekt v dalších fázích počítá i se zpřístupněním kostelní věže, která bude sloužit jako vyhlídka. Povede na ni točité schodiště. V letošním roce obec nechala zajistit severní prohnutou zeď, která hrozila zřícením.
Spolek RuRu vznikl v loňském roce, před ruinou kostela uspořádal už dva ročníky benefičního festivalu. Po dokončení záchrany památky by se kostel mohl stát dějištěm výstav, svatebních obřadů a dalších akcí.