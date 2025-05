Dárci věnovali rodinám prodavaček zavražděných v Hradci 2,8 milionu korun

Sbírka skončí dnes o půlnoci. Údaje vyplývají z dat na transparentním účtu sbírky v pondělí dopoledne. Od úterý se už příchozí platby vrátí na účet odesílatele.

„Den, kdy došlo k této tragické události, se bohužel vryl do paměti každého z nás. S touto hlubokou ztrátou přišlo i velké spojení stovek lidí, kteří se, a to nejen prostřednictvím transparentního účtu, rozhodli vyjádřit svoji účast rodinám pozůstalých. Do veřejné sbírky se zapojilo opravdu hodně z nás, také některé organizace. Všem za solidaritu, slova útěchy i nabídky pomoci moc děkujeme,“ řekla primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová (HDK).

Město Hradec Králové do sbírky věnovalo půl milionu korun, stejnou sumu daroval Královéhradecký kraj. Lidé přispěli více než 420 tisíc korun. Firma Action na závěr sbírky celou darovanou sumu svým příspěvkem 1,45 milionu korun zdvojnásobila.

Vypořádání projednají městští radní na úterním zasedání. „Částku město rozdělí na dvě poloviny, každá z nich bude zaslána rodinám obětí. K odeslání vybrané finanční pomoci by tak mělo dojít zhruba v polovině tohoto měsíce,“ sdělila mluvčí radnice Kateřina Rohlíčková.

Sbírka byla podle dřívějšího vyjádření hradecké primátorky připravena po dohodě s rodinami obětí. Její zřízení označila za správné a mravně opodstatněné.

Policie už má některé posudky, stále vyslýchá svědky

Obviněný mladík na ženy, kterým bylo 19 a 38 let, zaútočil nožem. I přes okamžitou pomoc na místě zemřely. Policisté podezřelého zadrželi krátce po činu. Chlapec se k činu přiznal, stíhán je vazebně.

21. února 2025

Mladík podle kriminalistů žil ve svém fantazijním světě a obchod i oběti si vybral náhodně. Podle policie jednal sám a v minulosti neměl problémy se zákonem.

Vzhledem k nízkému věku mu za dvojnásobnou vraždu hrozí maximálně deset let vězení.

Kriminalisté dokončili zadání znaleckých posudků z oborů psychologie, psychiatrie a sexuologie. Posudek z oboru toxikologie již mají k dispozici. Kriminalisté pokračují ve vyslýchání svědků, uvedla v pondělí mluvčí policie Šárka Pižlová.

Zpracování zbývajících tří posudků znalci bude podle mluvčí trvat zřejmě několik měsíců. Závěry hotového posudku z oboru toxikologie nekomentovala, a to s odkazem na věk podezřelého. Již dříve policie ukončila prověřování kamerových záznamů.